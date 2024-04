Když se prohlížíme s manželem nazí, jsem smutná, říká herečka Želenská

„Mám manžela, několikátého. Někdy to nevyjde ani napotřetí, ale tohohle si nechám. Už jsme spolu 22 let,“ říká herečka, která má z prvního manželství dceru Karolínu (38). Tři roky byla partnerkou herce Pavla Trávníčka. Na tento vztah ale nevzpomíná ráda, ačkoli to byla láska na první pohled. „Hodně pil a byl agresivní,“ svěřila před lety herečka serveru Super.cz.

Svého současného manžela Jiřího poznala až po čtyřicítce a ke sňatku ho doslova dohnala. „Ke svatbě jsem ho donutila a měl ultimátum 12 hodin. Jedno ráno jsem se ho zeptala, jestli si mě vezme vůbec někdy. Řekl, že někdy jo. Říkala jsem, že je hrozný v padesáti žít na psí knížku a že se do večera musí rozhodnout, jestli si mě vezme. A jestli řekne, že ne, tak půjde. Takže jsem mu zkazila celý den,“ vzpomíná.

„On mi pak řekl, že si mě vezme, že si uvědomil, že je se mnou sranda,“ dodává herečka, která se vdávala na Staroměstském náměstí, protože se tam v roce 1959 brali její rodiče. Ti už bohužel na její druhé svatbě být nemohli. „Já jsem už neměla rodiče, Jirka měl ještě maminku, ta přijela,“ popisuje. Za svědkyni šla Želenské její herecká kolegyně Adéla Gondíková.

Adéla Gondíková a Olga Želenská jsou velké kamarádky. Gondíková šla dokonce Želenské za svědkyni na svatbě.

Manželství prý i po tolika letech klape, ačkoli především po vizuální stránce už to není, co bývalo. „Jsem občas smutná. Když se po ránu podívám na Jirku, tak jsem velmi smutná. Pak se podívám na sebe a je to ještě horší,“ svěřila se Želenská.

„Minule mě Jirka zavolal, stál nahej před zrcadlem a chtěl, abych se taky svlíkla. Tak jsem se svlíkla, stáli jsme oba před tím zrcadlem a on říkal: Tolik hnusu po hromadě jsem dlouho neviděl,“ dodala.