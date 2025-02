Vedle něj můžu být ženou, říká o manželovi Olga Studničková Šípková

Milan Studnička o knize a manželce

O NAŠÍ NOVÉ KNIZE

Je napsaná tak, aby páry, které mají problémy, byly schopné je identifikovat a díky popisovaným technikám i řešit. Jde o velmi praktický návod, jak se naučit klíčové dovednosti, které nás rodiče často nenaučili, ale jsou důležité pro hezký vztah.

Milan Studnička Milan Studnička s manželkou Po Knize pro ženy nyní s Olgou vydávají další společné dílo – Knihu pro partnery. Vedle individuálních konzultací vede přednášky, kurzy a konference. Spoluzaložil projekty Dovychovat, který je zaměřený na výchovu i osobní rozvoj, a Restart muže. Závodil na olympiádě v jízdě na bobech. Úspěšně se věnoval i basketbalu či americkému fotbalu.

CO NAPÍŠEME PŘÍŠTĚ

Nabízí se Kniha pro muže, že? Takovou už jsem napsal s kolegou Slávou Černým pod názvem Restart muže. Vyšla mi už i kniha Pohodové rodičovství. Psaní nás s Olinkou baví. Mým snem je dát dohromady historický román. Zatím studuju fakta dané doby.

JAK JSME SE POZNALI

Přednášel jsem na akci Českého olympijského výboru. Řekli mi, že spolulektorem bude Olinka. Hned jsem jí napsal, jestli se můžeme potkat, abychom přednášku naplánovali. Asi po měsíci přišla odpověď: Nemám čas. Týden před akcí mi napsala: Dneska můžu. Jenže to jsem zase nemohl já. Nakonec jsme se viděli až den před přednáškou. Okamžitě přeskočila velká jiskra.

ČÍM MĚ OLGA ZAUJALA

Laskavostí v projevu. Nemám rád ženy, které si hrají na chlapy. A taky měla zájem o dialog. Tolik ji toho zajímalo. Dodnes si povídáme o všem možném, posloucháme podcasty, čteme filozofické knížky a pak všechno rozebíráme. A hodně se smějeme.

CO MI VNESLA DO ŽIVOTA

Respekt k mužství. Spousta žen řekne, že chlapi jsou pitomci. Olinka to takhle nemá. Vedle ní by se každý muž cítil jako opravdový chlap. Každému bych takovou partnerku přál, ale... všichni mají smůlu, žije se mnou.

JAK ŘEŠÍME NESHODY

Povídáme si, jak to vidím já a jak to vidí Olinka. Jak říkával Platón: Pravda se rodí z dialogu. Je potřeba se podívat na všechno optikou toho druhého. Klíč je, že po konfliktu si je funkční pár bližší než před ním.

KDY JDU K PSYCHOLOGOVI

Když žijete věci, které radíte druhým, k žádnému chodit nepotřebujete. Mnoho psychologů radí něco, co sami nežijí. Já naštěstí nejsem kovářova kobyla. Mými terapeuty v uvozovkách jsou Olinka a můj osmnáctiletý syn. Miluje sport, hudbu a taky se směje od rána do večera. Věnuje se thaiboxu, takže si od něj někdy nechám nařezat v ringu.

KDY MI BYLO NEJHŮŘ

Zažil jsem opravdu těžký rozvod, závažné křivé obvinění i podnikatelský krach. Všechny pády mi daly hrozně moc. Díky nim se dneska nad blbostmi usmívám. A když dojde na nějaký větší průšvih? No co, zkrátka další dobrá zkušenost.

Olga Studničková Šípková o manželovi a bydlení

JAK SE NÁM SPOLU PÍŠE

Skvěle. Oba nás baví předávat svoje zkušenosti. Naše knihy nejsou jen plácáním do vody, ale hodně praktickými průvodci ze života. Vždycky se dohodneme na kapitolách, a zatímco Milďa má na starosti spíš teoretickou část, já dodávám praktické situace, kterým jsem čelila buď já, nebo moji klienti.

Olga Studničková Šípková Někdejší mistryně světa i Evropy ve sportovním aerobiku si prošla vyhořením a totální ztrátou radosti ze života. Postupně ji zase dokázala najít a dnes pomáhá druhým. Angažuje se i v Milanově projektu Dovychovat. Vede lekce jógy a aerobiku. Z předchozího manželství má dceru Adélu a syna Michala, díky němuž je dvojnásobnou babičkou.

ČÍM MĚ MILAN ZAUJAL

Při prvním setkání jsem se ho po pár minutách ptala, odkud přiletěl. Ve společnosti, kde je spousta lidí naštvaných a plných starostí, mi připadal jako mimozemšťan. Pořád se usmíval. Byl tak milý a laskavý. Milďa je pořád dobře naladěný a vyzařuje z něj klid, což se mu daří přenášet i na druhé.

PROČ JE MI S NÍM DOBŘE

Vedle něj můžu být tím, kým jsem. Ženou. Už nemusím hrát jinou roli, hledat v sobě mužskou energii, nutně rozhodovat a mít zodpovědnost. Tohle všechno mi je cizí, protože jsem podstatou spíš laskavá žena. Díky Milanovi mám vedle sebe opravdového chlapa, který se nebojí převzít zodpovědnost a je oporou. Navíc se o mě opravdu zajímá. Já si v tomhle vztahu lebedím.

ČÍM MĚ VŽDYCKY ROZESMĚJE

Přála bych vám vidět, když doma rozjede svou totální protiroli. Schválně přepne do módu naštvaného chlapa, co pořád frflá a stěžuje si. Královsky se bavím. My se kolikrát tak chechtáme! Našimi ranními záchvaty smíchu jsme už často probudili děti.

ODKDY SPOLU BYDLÍME

Teprve od loňského září. Jsme spolu devět let, takže jsme si dávali docela načas, viďte? Dali jsme se dohromady v době, kdy moje dcera a Milďův syn byli ještě malí, proto jsme to nechali přirozeně dozrát. Do loňska jsme spolu bydleli tak nějak na střídačku.

CO MÁME OBA RÁDI

Přírodu, hory, turistiku. Hodně jsme si oblíbili golf, ale na hřiště se dostaneme tak jednou za dva roky. Sport je pro nás důležitou součástí života, ale už jen rekreační. Vyrůstala jsem v prostředí, kde se odmala každý výkon hodnotil, a v životě jsem pak potřebovala vyhrávat i v kartách. Samu sebe jsem tak uvrhla do velké nesvobody. Dneska už se na všechno dívám úplně jinak.

ZA CO JSEM NEJVÍC VDĚČNÁ

Za svoje vyhoření. V devětatřiceti mi začalo hrozné období, kdy jsem byla hromada neštěstí a ptala se: Budu se ještě někdy smát? Budu se na něco těšit? Vyspím se někdy dobře? Jenže právě díky tomuhle období se začaly dít velké věci, donutilo mě odpíchnout se a hledat odpovědi na svoje otázky. Všechno vyústilo v dnešní realitu, kdy jsem šťastnou ženou, matkou a babičkou.