V roce 2013 natočila Olga Šípková 13. komnatu poté, co prošla vyhořením a musela vyhledat psychiatrickou pomoc. Když se na pořad dnes podívá, spouští jí to stres. „Připomíná mi to tu nejistotu, kterou jsem v té době měla sama v sobě,“ říká Šípková.
Od natáčení, které uzavřela tím, že jí pomohla antidepresiva a vše je na dobré cestě, se ale změnilo vše. „Od doby, co jsem přestala brát antidepresiva, jsem se začala strašně zajímat o život. Na základě toho zájmu jsem si udělala akreditovaný kurz kouče a v roce 2016 jsem potkala projekt Dovychovat. Postupně jsem se narovnávala. Už jsem nebyla tak ohnutá pod tíhou medailí, médií, fitek a zodpovědnosti. Najednou jsem se začala narovnávat a vnímat, že svůj život mám ve svých rukou,“ popsala.
Letitý boj s depresemi. Musela jsem se změnit, přiznává Olga Šípková
Rozhodla se postavit všem svým strachům a po dvaceti letech skončit s podnikáním. Odešla z prostředí fitness center a potom i z manželství. „Šla jsem za svým prvním mužem a řekla jsem mu: ‚Víš, já už s tebou nechci být.‘ To bylo pro mě jako hodnou holku, hrozně těžké. V dětství se stane, že autority v člověku vybudují strachy - co si o mě pomyslí okolí? Bude mi to slušet? Neselžu dnes? Kdo mě pomluví? Kdo mi vynadá? Bude konflikt? Přinesu dvojku a bude špatně doma? A tohle se někde usadí. V padesáti už bych mohla být vyrovnaná, pohodová holka. Ale nebyla. Začala jsem být, až když se začala pozastavovat nad tím, co to je strach. Vždyť já mám strach se jinak obléknout, že si řeknou o Šípkové, že ji to nesluší. To je špatně. Mám strach jinak promluvit, mám strach jim říct, že už to nebudu dělat,“ vysvětlila.
„Největší strach byl, že děti řeknou, že jsem zradila rodinu a ať si jdu, že se mnou nechtějí být. Ale zpracovávala jsem si tu fázi strachu, co všechno pozitivního přinese do života mého bývalého muže a mých dětí, že změníme to, co tak přeteklo. Díky mému současnému muži Milďovi Studničkovi jsem se učila s dětmi komunikovat. Vyprávět jim příběh můj a mého muže, že někde se to sešlo, ale pak se to rozcházelo,“ popsala.
S psychologem Milan Studničkou se rozhodli vzít, ale její dceři bylo teprve dvanáct let a nechtěla ji vytrhávat z jejího prostředí, tak i po svatbě dál žila v domě s ní a jejím otcem. „Chvilku to bylo pro ni dobré, ale musela tam cítit dusno. My na sebe neštěkali, ale byla to určité dusno. Snažila jsem se volit tu nejlepší cestu. Kdybych ji tam nechala a odešla, tak by to bylo horší,“ vysvětlila.
Tři roky byla v manželství a přitom bydlela s exmanželem. Její manžel se tak ani hned nedozvěděl, když zkolabovala po jedné lekci aerobiku v roce 2021. „Vždycky jsem utekla za oponu, vyzvracela se a cvičila dál. Já jsem tu lekci dokončila,“ vzpomíná Šípková. Doma pak prozvracela noc, až jí zavolali záchranku. Měli podezření na covid. Nepoznávala ale ani svého manžela a lékaři zjistili, že má masivní krvácení do mozku. Prodělala cévní mozkovou příhodu. Příčinu lékaři nikdy neobjevili a naštěstí to nezanechalo následky.
Musela ale hodně ubrat a nepřepínat své tělo. „Od té doby slavím výročí, že jsem tu znovu. Jsou to další narozeniny a je strašná škoda žít v nějakém stresu,“ říká dnes Olga Studničková Šípková, která se víc než aerobiku nyní věnuje koučinku a užívá si roli babičky.