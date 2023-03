Olga Schoberová slaví osmdesátiny. Podle mnohých nejkrásnější česká herečka

Atraktivní plavovláska Olga Schoberová patřila mezi nejslavnější filmové sexbomby 60. let. Přirovnávali ji k Brigitte Bardotové nebo Ursule Andressové. Stačilo jen pár filmů, aby navždy vstoupila do mužských snů a dotáhla to až do Hollywoodu, i když její herecký rejstřík nebyl příliš široký.