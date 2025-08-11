Olga Menzelová se ukázala v plavkách. Stárnoucím ženám radí, jak zhubnout

Olga Menzelová (47) předvedla postavu v plavkách a poradila ženám, jak hubnout i během hormonálních změn, které přicházejí spolu s věkem. Na Instagramu ukazuje názorně pravidelně cviky na zpevnění konkrétních částí těla a nechybí ani momentky ze soukromí s přáteli a rodinou.
Olga Menzelová
„Důležité je, aby se žena nadechla a měla čas jen pro sebe, něco si třeba v...
„Někde jsem to tady četla. Myslím, že u Diany Kobzanové. Mám to také. Několik kilo navíc. Jojo. Člověk maká jak blbej a ne a ne to dát dolů. Ale jak říká trenér Martin Prudil, na váhu se vykašli. Podívej se do zrcadla a zkus si šaty, které jsi nedávno nemohla obléci. A má pravdu,“ začala svůj příspěvek na Instagramu Olga Menzelová.

„Vybalancovat tělo ženy v jejích různých hormonálních fázích není snadné. Za pomalý metabolismus nemůže jen věk a genetika. Existují i další faktory, které ho zpomalují, což může být dost frustrující. To potvrzuji. Zvlášť když člověk přibírá na váze, přestože se snaží žít zdravě a udržovat se v kondici,“ pokračuje vdova po oscarovém režisérovi Jiřím Menzelovi (†82).

Olga Menzelová
Píše i o zpomalení metabolismu a radí, co dělat, aby člověk opět začal spalovat více tuků a cítil se plný energie. „Zvyšte příjem bílkovin,“ píše. „Bílkoviny jsou pro udržení rychlého metabolismu zásadní. Podle vědců dostatečné množství bílkovin může výrazně zrychlit metabolismus a zvýšit počet spálených kalorií. Konzumace vyššího množství bílkovin je důležitá zejména u stárnoucích žen. Řadím se k nim. Předností bílkovin je i to, že pomáhají budovat a udržovat svalovou hmotu, což udržuje metabolismus v chodu. Proto je dobré zařadit bílkoviny do každého jídla, a to ideálně ze zdrojů, jako je maso, mořské plody, ořechy, semena, mléčné výrobky a vejce,“ vysvětluje Menzelová.

Menzelová pomáhá nemocnému Víznerovi. Byl bys hrdý, vzkázala manželovi

V jiném z příspěvků radí, jak se vyrovnat s nastupující perimenopauzou. „Pohybem. Cílená fyzická námaha je klíčem k dobré náladě a k obecné odolnosti. Psychické i fyzické. A realita je taková, že s přibývajícím věkem dochází k přirozené ztrátě svalové hmoty, což zpomaluje metabolismus. A silový trénink je jedním z nejlepších způsobů, jak s tím bojovat. Pravidelná stimulace svalů navíc podporuje hormonální rovnováhu a snižuje zánětlivost organismu,“ napsala.

Téměř u všech příspěvků na Instagramu producentky se objevují pozitivní a pochvalné komentáře i poděkování. „Perfektní luxusní postava, jste sexy bohyně, vypadáte skvěle,“ píší sledující.

Jedna z nich přiznala, co jí na Menzelové vadí. „ Paní Olgo, roky Vás obdivuji, ale se*e mně, jak si hrajete na starou a tlustou. Mohla bych vám být matkou,“ napsala paní Marie a přidala srdíčko.

Brzy se dočkala odpovědi. „Milá paní Maruško, Jirka říkal, ze jsem velmi špatná herečka. A měl pravdu. Takže nic nehraju, protože to neumím, ale jen konstatuji fakta, co já na sobě cítím. Ale nebojuji s věkem. Anti-age není nic pro mě. Jen se chci cítit dobře. A o tom to je. Proto mi třeba nevadí moje šedivé vlasy upravované přelivy. Je mi v tom dobře. A je mi buřt, když mi mnohé ženy píší, ze vypadám staře, nebo mě to dělá starší,“ vzkázala producentka.

Olga Menzelová (za svobodna Kelymanová) se narodila 25. ledna 1978 v Písku. Vystudovala sportovní gymnázium, Vyšší odbornou školu publicistiky a produkci na DAMU. Pracovala jako fundraiserka a producentka. Je majitelkou a výkonnou ředitelkou společnosti Medialogue, která mimo jiné pořádá edukativní výstavy.

Koncem října 2004 se během cesty po Asii v Thajsku po pětileté známosti provdala za režiséra Jiřího Menzela. Ten zemřel v září 2020 ve věku 82 let. V současnosti žije s egyptologem Miroslavem Bártou (55). Má dcery Annu a Evu a syna Alberta.

