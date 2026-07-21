Jsem stará, šedivá a hnusná? Kritizujte, ale ukažte svou fotku, vyzvala Menzelová

Producentka Olga Menzelová si z přibývajících šedin nedělá těžkou hlavu. Přesto se pod jejími příspěvky pravidelně objevují nelichotivé komentáře, které narážejí právě na její věk nebo vzhled. Tentokrát se rozhodla reagovat s nadhledem.
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Na sociálních sítích zveřejnila video z návštěvy kadeřnice Petry Vavruškové, která se stará mimo jiné také o účesy první dámy Evy Pavlové. Obě ženy přitom předem počítaly s tím, že se po zveřejnění znovu objeví nenávistné komentáře.
Menzelová ve videu s nadsázkou zdraví všechny, kteří jí píší, že je „hnusná, šedivá, stará a ošklivá“. Následně se slova ujala její kadeřnice a kritikům poslala jasný vzkaz. „Komu se to nelíbí, tak tady je osobní varování. Pokud bude hejt, tak pod podmínkou, že u toho bude i vaše fotka. Pak je to pro nás přijatelné,“ zaznělo ve videu.
Zdá se, že výzva zabrala. Pod příspěvkem se objevila převážně slova podpory a obdivu. Jedna z kritiček sice zpochybnila, že Menzelové šedivé vlasy sluší, sama ale na svém profilu fotografii neměla. Když ji kadeřnice vyzvala, aby ukázala vlastní účes, odpovědi se podle všeho vyhnula.
Menzelová už několikrát v minulosti zdůraznila, že nemá potřebu skrývat přibývající šediny, ani se za každou cenu snažit vypadat mladší. Důležitější než splnění cizích představ je pro ni to, aby se cítila dobře sama se sebou.
Olga Menzelová je producentka a vdova po oscarovém režisérovi Jiřím Menzelovi. Dnes žije s egyptologem Miroslavem Bártou, s nímž má syna Alberta. Celkem je maminkou tří dětí a dlouhodobě se věnuje také charitativním projektům a Nadačnímu fondu Jiřího Menzela.