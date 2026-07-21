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Jsem stará, šedivá a hnusná? Kritizujte, ale ukažte svou fotku, vyzvala Menzelová

Autor:
  9:39
Olga Menzelová se chlubí dokonalou postavou. Kritika lidí ale nebere konce.

Olga Menzelová se chlubí dokonalou postavou. Kritika lidí ale nebere konce. | foto: Instagram

Olga Menzelová (2025)
„Důležité je, aby se žena nadechla a měla čas jen pro sebe, něco si třeba v...
Olga Menzelová se na Instagramu předvedla v plavkách. (srpen 2025)
Olga Menzelová se na Instagramu předvedla v plavkách. (srpen 2025)
59 fotografií
Olga Menzelová (48) se rozhodla odpovědět lidem, kteří ji na sociálních sítích urážejí kvůli vzhledu. Ve videu, které natočila se svou kadeřnicí, reagovala na komentáře o tom, že je „stará, šedivá a hnusná“, a kritikům poslala jasnou výzvu.

Producentka Olga Menzelová si z přibývajících šedin nedělá těžkou hlavu. Přesto se pod jejími příspěvky pravidelně objevují nelichotivé komentáře, které narážejí právě na její věk nebo vzhled. Tentokrát se rozhodla reagovat s nadhledem.

Olga Menzelová se ukázala v plavkách. Stárnoucím ženám radí, jak zhubnout

Na sociálních sítích zveřejnila video z návštěvy kadeřnice Petry Vavruškové, která se stará mimo jiné také o účesy první dámy Evy Pavlové. Obě ženy přitom předem počítaly s tím, že se po zveřejnění znovu objeví nenávistné komentáře.

Menzelová ve videu s nadsázkou zdraví všechny, kteří jí píší, že je „hnusná, šedivá, stará a ošklivá“. Následně se slova ujala její kadeřnice a kritikům poslala jasný vzkaz. „Komu se to nelíbí, tak tady je osobní varování. Pokud bude hejt, tak pod podmínkou, že u toho bude i vaše fotka. Pak je to pro nás přijatelné,“ zaznělo ve videu.

Olga Menzelová se chlubí dokonalou postavou. Kritika lidí ale nebere konce.
Olga Menzelová (2025)
„Důležité je, aby se žena nadechla a měla čas jen pro sebe, něco si třeba v klidu přečetla a byla jen sama se sebou. Odpočinutá žena pak mnohem lépe funguje vůči rodině,“ říká Olga.
Olga Menzelová se na Instagramu předvedla v plavkách. (srpen 2025)
59 fotografií

Zdá se, že výzva zabrala. Pod příspěvkem se objevila převážně slova podpory a obdivu. Jedna z kritiček sice zpochybnila, že Menzelové šedivé vlasy sluší, sama ale na svém profilu fotografii neměla. Když ji kadeřnice vyzvala, aby ukázala vlastní účes, odpovědi se podle všeho vyhnula.

Menzelová už několikrát v minulosti zdůraznila, že nemá potřebu skrývat přibývající šediny, ani se za každou cenu snažit vypadat mladší. Důležitější než splnění cizích představ je pro ni to, aby se cítila dobře sama se sebou.

Olga Menzelová je producentka a vdova po oscarovém režisérovi Jiřím Menzelovi. Dnes žije s egyptologem Miroslavem Bártou, s nímž má syna Alberta. Celkem je maminkou tří dětí a dlouhodobě se věnuje také charitativním projektům a Nadačnímu fondu Jiřího Menzela.

olgamenzelova

…..krásnou sobotu vám všem s Petrou přejeme a těšíme se na fotky některých z vás…

@vavruskovapetra
@vavruskovi_hair

#hnusna #sediva #stara #bavimse #srandamusibyt

18. července 2026 v 12:03, příspěvek archivován: 20. července 2026 v 11:30
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