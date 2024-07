Nejhorší je, když spolu partneři nemají o čem mluvit, míní Olga Menzelová

S Olgou Menzelovou se nacházíme v Brně na výstavě Space Mission. Vy jste dorazila s ansámblem dětí. Jste dnes družinářkou?

Jsem tady s dětmi svými a s jejich kamarády a jsem za to moc ráda, protože děti je potřeba rozvíjet a inspirovat. Na výstavě Space Mission v Brně jsme už podruhé a je to úžasný projekt. Je mimořádné vidět, co člověk ve vesmíru od poloviny 20. století dokázal. Je to vlastně ukázka leadershipu a toho, co lidi spojilo, aby něco dokázali.

Co vás na výstavě nejvíc zaujalo?

Vesmír nás přesahuje a dětem je potřeba ukazovat takovéto mimořádné příběhy a výstavy o nich. Pokud se nepletu, tak tato je vytvořena ve spolupráci s NASA. Můžeme tady vidět různé moduly kosmických lodí, obleky kosmonautů nebo videa z vesmírných stanic. Zážitkem jsou i první kroky Neila Armstronga a posádky Apollo 11 před 55 lety na Měsíci.

Díky svému partnerovi, kterým je známý egyptolog, musíte být na odborné výklady zvyklá. Jsou u vás doma na denním pořádku?

My si vlastně s Mírou máme stále co říct, což je jeden ze základů každého vztahu, protože když opadne to prvotní nadšení, tak pak je asi nejhorší, když spolu partneři nemají o čem mluvit. A Míra mi vysekl kompliment, když mi řekl: ‚Já si s tebou pořád mám o čem povídat.‘

Měla jste obavu, že byste jednou s partnerem obědvala za tikotu hodin?

Záleží jaká máte kritéria vztahu. Mě vždy bavili muži vzdělaní, kteří se zároveň nebrali vážně a měli smysl pro humor. Ale je jisté, že každý vztah prochází různými fázemi a je potřeba, aby ho propojovaly skutečnosti hlubší, nikoliv běžné banality, které brzy omrzí. Kdysi mi jeden chorvatský kamarád řekl, že jsou čtyři fáze vztahu: milenci, manželé, bratr a sestra a dvě sestry! (smích)

Dvě sestry?

To je ta poslední vztahová fáze. Myslím, že každý pochopí, jak je to míněno. Tam my rozhodně nejsme. Ale já jsem v životě měla kliku na muže chytré, zábavné a inspirativní a to se týkalo jak Jirky, tak Jaroslava Brabce nebo mého současného partnera Miroslava Bárty.

Jaké je pro vás léto 2024?

Hodně času trávíme v Čechách. České léto je krásné. Máme za sebou návštěvu Ostravy spojenou s festivalem Colours of Ostrava a před několika dny jsme se vrátili z Českého Krumlova, z festivalu klasické hudby. Festival Krumlov mimochodem velmi doručuji, protože tam najdete širokou nabídku i pro rodiny s dětmi. Baví mě spojení kultury, krásných společenských outfitů, ale i sportu, Vltavy, vodáctví, což je takový český fenomén. Do Krumlova se jistě ještě vrátíme, protože festival trvá až do 3. srpna a nabízí samé úžasné koncerty.

Takže kultura je pro vás osobně hodně důležitá?

Kultura ovlivňuje každého z nás a dokonce i toho, kdo tvrdí, že ho nezajímá, protože ho ovlivňuje alespoň pasivně. Ale kultura je široký pojem. Od hudby, malby, až po jazyk, historii, film, divadlo a tak dále. Jak už jsem zmínila, mám ráda klasickou hudbu, ráda čtu, chodím do divadel, ale to vše se odehrává zatím jen sporadicky.

Proč?

Dokud má člověk malé děti, tak je to složité. Ale i to se jednou změní. Vnímám jako velké štěstí, že jsem kulturou obklopena a že žiji v tak krásné zemi, jako je Česká republika, kde většina lidí je kulturních. Ostatně kultura je to, co nás utváří a dělá lepšími.