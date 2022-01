Měla jsem vyhledat pomoc psychoterapeuta, přiznala Olga Menzelová

„Už je to víc jak rok a mně se to všechno zase vrací,“ uvedla Olga Menzelová, jejíž muž zemřel doma 5. září 2020.

„Odcházení Jirky nebylo snadné a stále se z toho vydýchávám. To, že jsem mu slíbila, že ho vyprovodíme doma, je něco, co je nepřenosné, něco, co jsem nikdy nezažila. A jakkoliv si člověk myslí, že to zvládnul, všechny věci se probouzejí později a dodneška se s tím vyrovnávám,“ svěřila se v podcastu producentka, která s odstupem času připouští, že si své trápení neměla nechat jen pro sebe.

„Měla jsem vyhledat pomoc psychoterapeuta. Ten zážitek je tak strašně silný, bolestný a niterný, a když si v plném nasazení s dětmi a prací nemůžete vydechnou, meditovat, lépe to strávit, tak si myslím, že je tato pomoc namístě.“

A přestože Olga připouští, že je silným člověkem, co zvládne spoustu věcí, pomoc odborníka by jí pomohla vše lépe překonat i dnes. „Před pár měsíci jsem se dostala do stavu, kdy jsem nebyla schopna ani vstát z postele, cítila jsem obrovskou vnitřní i vnější únavu a já pochopila, že se vše vrací a je to jen o hlavě. Je mi líto, že jsem to neudělala dřív, to je moje velké ponaučení,“ dodala vdova po oscarovém režisérovi, která má kromě dětí oporu také v partnerovi a otci jejího dlouho utajovaného syna Alberta, egyptologovi a archeologovi Miroslavu Bártovi.