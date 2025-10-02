Vízner, Vlach i Vránová. Olga Menzelová pomáhá starším hercům v nouzi

Alena Vránová
Herečka Alena Vránová (93) se nesmazatelně zapsala do historie českého filmu i divadla. Narodila se v Praze, část dětství strávila v jižních Čechách. Po válce se vrátila do Prahy, stala se členkou Dismanova dětského rozhlasového souboru a brzy i herečkou Divadla na Vinohradech. Po absolutoriu na DAMU (1953) přišel zlom – role v legendární Pyšné princezně a nabídka od Jana Wericha, aby se přidala k divadlu ABC.
Úspěch princezny Krasomily ji vystřelil mezi filmové hvězdy. Viděli jsme ji v Dovolené s Andělem, Hrátkách s čertem, Chalupářích, Kamarádovi do deště, Díky za každé nové ráno i ve filmu Vratné lahve.
Ještě významnější ale byly její divadelní role. Za inscenaci Bouřlivé jaro získala v roce 1997 cenu Thálie, v roce 2016 pak Thálii za celoživotní mistrovství. A v roce 2008 obdržela také cenu Františka Filipovského za nezapomenutelné dabování slečny Marplové.
„Nadační fond Jiřího Menzela s velkým respektem zařazuje Alenu Vránovou mezi tvůrce, kterým bude finančně pomáhat,“ oznámila Olga Menzelová na sociálních sítích.