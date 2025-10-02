Vízner, Vlach i Vránová. Olga Menzelová pomáhá starším hercům v nouzi

Olga Menzelová loni u příležitosti nedožitých 86. narozenin svého manžela oznámila, že založená nadace pomáhá některým umělcům. Na nápad založit fond ji přivedla nemoc Jiřího Menzela, který nepobíral žádné velké peníze ze svých natočených filmů. Většinu jich totiž natočil ještě před revolucí a tehdy tantiémy nepobírali autoři, ale státní podnik Filmexport. Menzelová nyní pomáhá hereckým legendám.
Alena Vránová

Alena Vránová (4. května 2018)

Herečka Alena Vránová (93) se nesmazatelně zapsala do historie českého filmu i divadla. Narodila se v Praze, část dětství strávila v jižních Čechách. Po válce se vrátila do Prahy, stala se členkou Dismanova dětského rozhlasového souboru a brzy i herečkou Divadla na Vinohradech. Po absolutoriu na DAMU (1953) přišel zlom – role v legendární Pyšné princezně a nabídka od Jana Wericha, aby se přidala k divadlu ABC.

Úspěch princezny Krasomily ji vystřelil mezi filmové hvězdy. Viděli jsme ji v Dovolené s Andělem, Hrátkách s čertem, Chalupářích, Kamarádovi do deště, Díky za každé nové ráno i ve filmu Vratné lahve.

Alena Vránová v pohádce Pyšná princezna (1959)

Ještě významnější ale byly její divadelní role. Za inscenaci Bouřlivé jaro získala v roce 1997 cenu Thálie, v roce 2016 pak Thálii za celoživotní mistrovství. A v roce 2008 obdržela také cenu Františka Filipovského za nezapomenutelné dabování slečny Marplové.

„Nadační fond Jiřího Menzela s velkým respektem zařazuje Alenu Vránovou mezi tvůrce, kterým bude finančně pomáhat,“ oznámila Olga Menzelová na sociálních sítích.

Oldřich Vlach, Alena Vránová a Oldřich Vízner
Ocenění za dabing získali například herec Jiří Štěpnička a herečka Alena Vránová. (16. září 2023)
Alena Vránová (25. dubna 2024)
Ocenění za dabing získali například herec Jiří Štěpnička a herečka Alena Vránová. (16. září 2023)
