Šestiletý syn Olgy Menzelové se zapsal do archeologie. Objevil v Egyptě vzácný artefakt

„Když ji v sobě nemáte geneticky, můžete si odolnost v průběhu života vybudovat. Záleží ale na tom, jak se k problému, který vás potká, postavíte. Vždycky máme možnost volby, a ta je pro nás určující. Buď spadneme a znovu se postavíme, nebo se necháme zlomit. A já se rozhodla, že budu bojovat,“ říká Koenigsmark, úspěšná manažerka nadnárodních firem, jejíž život se změnil, když její druhorozený syn přišel na svět s těžkým zdravotním postižením. „Já mám trochu ‚diagnózu‘, protože jsem nejstarší sestra tří bratrů, a to už vás naučí, jak se k věcem postavit,“ přisuzuje část svojí odolnosti rodinnému zázemí.
Olga Menzelová pro změnu sází na sportovní trénink. „Sport bolí a učí tak člověka překonávat překážky. Pomáhá mu lépe jít životem,“ říká. Přitom sama má i dobrý genetický základ. „Jsem typ buldozer,“ přiznává. Nevzdává se. Postarala se o manžela Jiřího Menzela, když vážně onemocněl, přestože jí mnozí domácí péči v jeho vážném stavu rozmlouvali. Zároveň šla proti společenským předsudkům a zařídila si život podle svého. „Jirka z legrace říkal: ‚Jsem hrdý, že moje žena je sportovkyně a ne intelektuálka.‘ Když viděl, že mě hned tak něco nezlomí,“ usmívá se.
A zřejmě na základě známé pravdy, že protiklady se přitahují, to její životní partneři se sportem nikdy nepřeháněli. „Zato ale byli a jsou chytří a vzdělaní. Když odezní počáteční zamilování a okouzlení, je nejhorší, když si pak s partnerem nemáte co říct,“ vypráví Olga Menzelová.
Nějakou dobu žili s Jiřím Menzelem, který se dlouho zdráhal mít děti, odděleně. „Jirka měl přítelkyni, o které se nemluvilo, ale já o ni věděla, a dál jsme spolu vycházeli s velkou láskou a vzájemným respektem. A že jsem se pak o Jirku postarala, když onemocněl, vyplynulo přirozeně, protože jsme si nikdy nepřestali být blízcí,“ vzpomíná.
V té době už měla Olga dceru Annu s kameramanem a režisérem Jaroslavem Brabcem, s nímž po rozchodu zůstala v přátelském vztahu, a malou Evu, která svého tatínka Jiřího Menzela bohužel nestihla pořádně poznat.
„Přes všechny nestandardní situace jsme se s Jirkou nikdy od sebe úplně neoddělili. A jsem vděčná, že jsem ho mohla doprovodit až na druhý břeh, i když to bylo velmi těžké. Svým způsobem ale i fascinující. Většina z nás se té chvíle bojí, nikdo netušíme, kam ‚půjdeme‘, a když máte možnost mít vedle sebe někoho blízkého, kdo vám pomůže a drží vás za ruku, co je víc?“ říká trojnásobná máma.
Všechny její děti sportují. Eva hraje tenis a dělá lehkou atletiku, Anna se věnuje karate a Albert chodí do Sokola a na gymnastiku. Jeho otec, významný archeolog Miroslav Bárta, ho navíc zasvěcuje do svojí profese. Rodinu bere často na vykopávky do Egypta. „Míra je velmi rád, když nás má poblíž, což samozřejmě není lehké skloubit se školou,“ vypráví Olga.
Doprovází ho ale s potěšením. „Ta místa, která si staří Egypťané vybírali pro poslední odpočinek, měla svůj mystický význam, a to člověk ať chce nebo ne, prostě cítí. Je tam úžasný klid,“ popisuje svoje dojmy.
Albert má výhodu, že je předškolák, tudíž může do Egypta, kdy chce. Častokrát jede jenom se svým otcem. „Míra zvládá jak péči o něj, tak být zároveň na vykopávkách,“ říká o svém partnerovi Menzelová.
Šestiletý Albert si na své konto může dokonce připsat archeologický objev. „Našel pět tisíc let starý artekfakt (s unikátní scénou znázorňující procesí s mumií posvátného býka Apida, který byl následně pojmenován Ostrakon Albert – pozn. red.), takže z toho měl velkou radost. Samozřejmě ho musel odevzdat, ale to mu nevadilo, chápe, jak to na vykopávkách funguje,“ popisuje Olga.
Ta po smrti Jiřího Menzela založila nadační fond s jeho jménem, jenž finančně pomáhá umělcům, jejichž zdravotní situace je vážná a nejsou schopni sami hradit náklady spojené s potřebnou péčí. Další benefiční večer připravuje na 23. duben.
Vedle toho už přes dvacet let – jak u nás, tak v zahraničí – realizuje výstavy v otevřeném prostoru. Ale čas nazrál a Olga Menzelová zatoužila po změně. Její aktivity se začínají ubírat směrem k „sebeudržitelnosti.“
„Pro ženy mého věku je to velmi důležité téma. Většinou už mají odrostlejší děti a můžou se věnovat samy sobě. Vím, jak je pro ně těžké popasovat se s perimenopauzou, menopauzou, hormonálními a s nimi souvisejícími emocionální výkyvy... Ale když člověk ví jak, může si pomoct. Jenom se v té nabídce nepřeberných možností, jež trh nabízí, ať už se to týká různých suplementů nebo návodů, musí umět zorientovat. Ženy se mě často ptají, jak mají cvičit, co mají jíst, jakou kosmetiku používat… Proto věřím, že jim můj nový projekt bude ku prospěchu,“ vypráví Olga, která svojí vypracovanou postavou popírá věk. I to, že třikrát rodila.
Její starší děti se vedle sportu věnují i umění. „Anča studuje výtvarnou fotografii. Má obrovský talent, cit pro světlo, což podědila po svém tátovi,“ prozradila Olga.
Evička je talentovaná v mnoha směrech. „Od tří let až donedávna chodila do Kühnova pěveckého sboru. Výborně zpívá, zkusila taky hrát na všechno možné včetně akordeonu... A má trošku excentrické sklony, inklinuje k sebeprezentaci, což by její tatínek asi viděl nerad,“ říká otevřeně. „Je taky velká fešanda a co je horší, ví to o sobě. Ale zároveň je to holka do nepohody, která si ve svých jedenácti letech ví se vším rady. To, jak umí zmáknout svého bráchu Alberta, je něco mimořádného. Absolutně ji respektuje,“ říká s uznáním Menzelová.
Hudební talent zdědila Eva po svém otci Jiřím Menzelovi. „Jirka miloval operu, zpíval v Semaforu a hudba hrála v jeho filmech zásadní roli. Jako malý se učil na klavír, ale nedotáhl to do konce, což mu bylo později líto. Tím, že měl hudební sluch, šly mu dobře i jazyky. Výborně mluvil francouzsky, německy a byl schopný komunikovat i srbochorvatsky,“ říká Menzelová.
O otci může dceři jenom vyprávět, eventuálně jí pustit jeho filmy. „Evička mě ale překvapila, že začala číst Jirkovy paměti. Sama si je našla, já ji nenutila. Když jsem viděla v jejich rukách jeho knihu, dojalo mě to. Je na svého tatínka velmi pyšná,“ dodala.
|
18. dubna 2025