„V letech, kdy všechny mé vrstevnice sbíraly fotky zpěváků, já jsem si vystřihovala obrázky zvířat a v zoologické zahradě jsem byla vařená, pečená,“ vzpomíná Matušková. Během návštěvy liberecké zoo se dozvěděla, že tam byl Waldemar Matuška.
„A já nevěděla, kdo to je. Večer u večeře jsem se na něj ptala bratra, protože on zvučil na libereckých výstavních trzích, kde Walda zpíval. Bratr mi řekl, abych večer přišla, že nás seznámí. Mně bylo tenkrát asi čtrnáct, přišla jsem zadními vrátky a od té doby jsme se znali. Ve vší počestnosti tehdy ještě,“ ubezpečila.
Její bratr pak studoval v Praze a Olga se za ním přestěhovala s touhou stát se zpěvačkou. „Walda nám vždycky dal nějaké lístky. Do Rokoka jsem se dostala přes Karla Svobodu, Walda nic nevěděl. Byl pak překvapený, když mě tam viděl. Ale tam to pomalu začalo,“ vysvětlila.
Matuška si ji pak přivlastnil i jako zpěvačku. „Walda říkal, že musíme jezdit na zájezdy spolu, že bychom se neviděli. Tak to dopadlo tak, že mi řekl: Budeme zpívat spolu.“
Rozhodnutí o emigraci přišlo z Waldemarovy strany, když už přestal snášet nesvobodu komunistického režimu. Rodině to sdělil v Americe. „Pozval si nás se synem a zeptal se, co bychom tomu řekli, kdybychom tady zůstali. Já jsem říkala, aby to rozhodl sám, ale on říkal, že nemá co rozhodovat, protože v Praze nikoho nemá, ale já tady měla mámu, tátu, tak abych to rozhodla já. A já jsem řekla, tak když chceš, tak jo,“ vzpomíná Matušková.
Za oceánem hledali studio, kde by mohli natáčet. „Neměli jsme moc peněz, ale ta levnější studia, to byla katastrofa. Až jednou v Tampě bylo krásné studio. Tam byl dlouhovlasý člověk, který byl ochotný nám to natáčet. Chtěli jsme jako první natočit lidovky. Ptal se nás, co děláme a já mu řekla, že Walda je zpěvák. On pak odjel na dovolenou do Holandska a když se vrátil, říkal: Proč jste mi neřekli, že je tak slavný? Prý tam hledal Čechy, většinou je našel u piva a když se zeptal, jestli znají Matušku, tak ho každý znal,“ popsala Matušková. Vznikla tak deska, díky které si mohli zaplatit dům v USA.
Rozdíly ve vydávání desek byly patrné. „Tady trvalo vydání LP rok s tím, že texty i obrázky museli odsouhlasit. Tam jsme našli firmu, ta nám poslala, kolik to bude stát, a podmínky a za čtrnáct dní byl hotový obal. A já jsem říkala Waldovi, že si na ten obal může napsat, co chce. A on říkal: No vidíš to, a teď zrovna nevím, co bych tam napsal.“