|
Olga Lounová čeká druhé dítě. Moje máma rodila ještě ve vyšším věku, říká
Kojím, jsem těhotná a pracuji. Po porodu si dám pauzu, říká Olga Lounová
Bára Poláková ukázala o 14 let mladšího partnera, proslavil se v SuperStar
Zpěvačka a herečka Barbora Poláková (42) vydává novou desku nazvanou Sršeň a v jejím životě se objevil také nový muž. O 14 let mladšího muzikanta Štěpána Urbana (28) si diváci mohou pamatovat z...
Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec
Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...
Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové
V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí...
Spojil nás bůh, říkají o svém vztahu herečka Sarah Haváčová a kněz Marek Vácha
Herečka Sarah Haváčová (35) bývá vídána po boku katolického kněze Marka Orka Váchy (59). Oba nyní promluvili o svém seznámení a vztahu v talkshow 7 pádů Honzy Dědka. Řeč byla i o hereččině působení v...
Zpěvačka Olga Lounová (44) promluvila pro iDNES.cz o tom, jak skrývala těhotenství a přiznala, že svou tříletou dceru Arianu stále kojí. Přestože čeká druhé dítě, stále se naplno věnuje práci, v...
Vilmu Cibulkovou odvezla z domova záchranka, herečka končí v seriálu Polabí
Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...
Mám výduť v mozku, říká Kardashianová. Ze zákeřné nemoci viní stres a exmanžela
Kim Kardashianová (45) oznámila, že jí lékaři poté, co podstoupila vyšetření na magnetické rezonanci, diagnostikovali aneurysma, neboli výduť mozkové cévy. Modelka, podnikatelka a čtyřnásobná matka...
Beyoncé měla v Kataru hidžáb. Fanoušci zpěvačku chválí i kritizují
Americkou zpěvačku a herečku Beyoncé (44) zachytili fotografové při nákupech v Kataru, kde měla na sobě tradiční muslimský oděv. Rodačka z Texasu tím vyvolala debatu mezi fanoušky. Jedni ji chválí za...
Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká
Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...
Raději nechci vědět, co si o mém herectví partner myslí, říká Beáta Kaňoková
Vyšetřovatelka, kterou hraje v celovečerním filmu Stvůry, je už druhou rolí, které se chopila poté, co přivedla na svět syna. Přišla k ní trošku kuriózním způsobem. Beátu Kaňkovou nejprve vyděsila...
Vanda mi zachránila život. Odstavila mě od chlastu a drog, říká Müller
Zpěvák Richard Müller (64) v Show Jana Krause vysvětlil divákům i své manželce, proč se rozhodl znovu oženit, ačkoli v minulosti mnohokrát tvrdil, že druhou svatbu neplánuje. Se sňatkem je spokojený,...
O ruku jsem žádal hned druhý den. Býval jsem nezodpovědný, říká Luboš Veselý
Luboš Veselý pochází z romantické oblasti Krušných hor. Zálibu našel v seskocích padákem i sbírání vojenských uniforem. Po boku jednoho z nejobsazovanějších českých herců stojí žena, kterou miluje už...
Zásadní rozhodnutí účastníka Naked Attraction. Jak je na tom Jakub s partnerem dnes?
Česká verze nahé seznamky Naked Attraction nabídla první gay epizodu. Diváci v ní viděli, jak se vztah Jakuba (29) s mužem, kterého si vybral v kabinkách, vyvinul měsíc po seznámení. Od té doby došlo...
Petra Kvitová je podruhé těhotná. Ze syna bude velký bráška, oznámila tenistka
Bývalá profesionální česká tenistka Petra Kvitová (35) je podruhé těhotná. Radostnou novinu oznámila svým fanouškům na Instagramu. Loni v červenci se jí narodil syn Petr.
Rozhodně se nechystám odejít, odmítá Brigitte Bardotová zprávy o své smrti
Francouzská herečka Brigitte Bardotová (91) rázně odmítla nepravdivé zprávy, které se ve středu objevily na sociálních sítích. Podle nich někdejší filmová ikona zemřela. Herečka dementovala tyto fake...
Všichni bílí muži nad 40 by měli chodit na terapii, míní syn Toma Hankse
Kromě hraní se Colin Hanks, sedmačtyřicetiletý syn oscarového herce Toma Hankse, věnuje také režii. V novém dokumentu o slavném komikovi Johnu Candym se zamýšlí nad tím, jak se vyrovnávat s...