Mateřství mi obrátilo život vzhůru nohama, chci si ho užít, říká Olga Lounová

Renato Salerno
Olga Lounová (44) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že svou roli dvojnásobné maminky si naplno užívá. „Mateřství mi obrátilo život vzhůru nohama,“ přiznává. Zpěvačka popsala, co prožívá na konci šestinedělí, jak se po porodu udržuje v kondici i jak probíhají přípravy na její listopadový koncert s názvem Sraz optimistů 2.

Ač to na vás není znát, jste dvojnásobnou maminkou. Jak vám mateřství změnilo život?
Já myslím, že ho obrátilo vzhůru nohama. Zároveň jsem akční maminka, takže vím, že to je kombinovatelné alespoň s částečnou uměleckou prací. Holčičku si beru s sebou. Takhle je ta práce sice trošku narušená, že se musíte miminku věnovat i během ní, ale jde to kombinovat.

Jste zvyklá jezdit na koncerty bezpečným „kočárem“, momentálně jsme tu ale na rozhovoru obklopeni kočárky pro ty nejmenší.
Jezdíme s dětmi hodně ven. Já mám už dvě holky, tříletou dceru a teď tohle miminko, které má jen pár týdnů. Je to opravdu novorozeňátko. A protože jsou dvě, hledali jsme kočárek, který dokáže být variabilní a dokáže pojmout obě najednou. Máme úžasný a bezpečný kočárek, Aston Martin, limitovanou edici. Jsem za něj šťastná, dostala jsem ho za porod a je to i krásný dárek pro obě holčičky k Valentýnu.

Co vaši fanoušci? Řeší, kdy zase budete koncertovat?
Mám koncertní pauzu, jsem na mateřské, teď si chci užít šestinedělí. Už ale chystám pokračování – nebo spíš takový druhý díl – mého největšího koncertu, který jsem v životě měla v aréně O2 universum. Sraz optimistů 2 bude na podzim 5. listopadu.

To, že jste maminka, je krásné, ale zároveň jste i zpěvačka a ty si musí hlídat postavu. Pozorujete nějak úzkostlivě změny po dvou těhotenstvích a snažíte se dostat do formy?
Zatím ne. Kvůli šestinedělí teď své tělo ještě šetřím. Už se ale těším, až naskočím opět do režimu a alespoň párkrát týdně zaběhnu do posilovny. Na druhou stranu když stále taháte dvě prťata, to je taky docela fitness. Musím říct, že kila mizí celkem rychle. Je to i tím, že jsem během těhotenství dodržovala poměrně zdravou stravu, k snídani hlavně keto, tedy jídla bez sacharidů, a neříkala jsem si, že je třeba jíst za dva. Tělo navíc drží svaly, protože jsem cvičila i během těhotenství. A samozřejmě mi opět narostla prsa.

Nechala jsem si udělat tinkturu z placenty, říká Lounová. Gynekolog varuje

A co váš chlap, váš partner, hokejový trenér Jan Kregl? Zvládá plnohodnotný babysitting, abyste si mohla udělat hodinku či dvě pro sebe?
Jo, je zlatý. Určitě alespoň vanu stihnu. Ale mám i babičky a občas máme i chůvu, když nestíháme. Já se snažím s dětmi být co nejvíce, i s tou starší. Musím se jí věnovat, aby se necítila špatně a nevolala moc o pozornost. Je to tak, že Honzík občas večer pohlídá a já můžu schválit pracovní fotky, udělat rozhovor a podobně.

Snažíte se nezapomínat na to, abyste měli s partnerem čas sami pro sebe?
Spíš spolu trávíme čas všichni čtyři dohromady. Čas jen pro nás dva, to v šestinedělí úplně nejde. Čerstvé miminko chce být s maminkou nonstop. Mám ho stále u sebe, člověk nemá prostor odejít. Už dceru učíme na lahvičku, abych mohla odstříkat a s lahvičkou to už pak bude lepší. Teď těch šest týdnů se snažím být s miminkem na sto procent.

Jste optimista?
Jsem. Velký. Jsem asi největší optimista, co znáte. Je to moje životní filozofie a doporučuju to každému. Říká se, že s optimismem se líp žije, je to myslím potvrzené i vědecky. Dožijete se díky tomu vyššího věku a hlavně ve zdravějším těle. Doporučuju optimismus všem jako filozofický životní postoj.

