Ač to na vás není znát, jste dvojnásobnou maminkou. Jak vám mateřství změnilo život?
Já myslím, že ho obrátilo vzhůru nohama. Zároveň jsem akční maminka, takže vím, že to je kombinovatelné alespoň s částečnou uměleckou prací. Holčičku si beru s sebou. Takhle je ta práce sice trošku narušená, že se musíte miminku věnovat i během ní, ale jde to kombinovat.
Jste zvyklá jezdit na koncerty bezpečným „kočárem“, momentálně jsme tu ale na rozhovoru obklopeni kočárky pro ty nejmenší.
Jezdíme s dětmi hodně ven. Já mám už dvě holky, tříletou dceru a teď tohle miminko, které má jen pár týdnů. Je to opravdu novorozeňátko. A protože jsou dvě, hledali jsme kočárek, který dokáže být variabilní a dokáže pojmout obě najednou. Máme úžasný a bezpečný kočárek, Aston Martin, limitovanou edici. Jsem za něj šťastná, dostala jsem ho za porod a je to i krásný dárek pro obě holčičky k Valentýnu.
Co vaši fanoušci? Řeší, kdy zase budete koncertovat?
Mám koncertní pauzu, jsem na mateřské, teď si chci užít šestinedělí. Už ale chystám pokračování – nebo spíš takový druhý díl – mého největšího koncertu, který jsem v životě měla v aréně O2 universum. Sraz optimistů 2 bude na podzim 5. listopadu.
To, že jste maminka, je krásné, ale zároveň jste i zpěvačka a ty si musí hlídat postavu. Pozorujete nějak úzkostlivě změny po dvou těhotenstvích a snažíte se dostat do formy?
Zatím ne. Kvůli šestinedělí teď své tělo ještě šetřím. Už se ale těším, až naskočím opět do režimu a alespoň párkrát týdně zaběhnu do posilovny. Na druhou stranu když stále taháte dvě prťata, to je taky docela fitness. Musím říct, že kila mizí celkem rychle. Je to i tím, že jsem během těhotenství dodržovala poměrně zdravou stravu, k snídani hlavně keto, tedy jídla bez sacharidů, a neříkala jsem si, že je třeba jíst za dva. Tělo navíc drží svaly, protože jsem cvičila i během těhotenství. A samozřejmě mi opět narostla prsa.
|
Nechala jsem si udělat tinkturu z placenty, říká Lounová. Gynekolog varuje
A co váš chlap, váš partner, hokejový trenér Jan Kregl? Zvládá plnohodnotný babysitting, abyste si mohla udělat hodinku či dvě pro sebe?
Jo, je zlatý. Určitě alespoň vanu stihnu. Ale mám i babičky a občas máme i chůvu, když nestíháme. Já se snažím s dětmi být co nejvíce, i s tou starší. Musím se jí věnovat, aby se necítila špatně a nevolala moc o pozornost. Je to tak, že Honzík občas večer pohlídá a já můžu schválit pracovní fotky, udělat rozhovor a podobně.
Snažíte se nezapomínat na to, abyste měli s partnerem čas sami pro sebe?
Spíš spolu trávíme čas všichni čtyři dohromady. Čas jen pro nás dva, to v šestinedělí úplně nejde. Čerstvé miminko chce být s maminkou nonstop. Mám ho stále u sebe, člověk nemá prostor odejít. Už dceru učíme na lahvičku, abych mohla odstříkat a s lahvičkou to už pak bude lepší. Teď těch šest týdnů se snažím být s miminkem na sto procent.
Jste optimista?
Jsem. Velký. Jsem asi největší optimista, co znáte. Je to moje životní filozofie a doporučuju to každému. Říká se, že s optimismem se líp žije, je to myslím potvrzené i vědecky. Dožijete se díky tomu vyššího věku a hlavně ve zdravějším těle. Doporučuju optimismus všem jako filozofický životní postoj.