Přestože se jí splnil velký sen, koníčků má Olga Lounová hned několik. Patří mezi ně i sporty, kterými bourá mýty o tom, že některé jsou vyhrazeny pouze mužům. Potápí se, dělá thajský box a jezdí rallye, a to i v nákladních autech. Vůní benzinu načichla už jako malá, když spolu se sourozenci doprovázela tatínka na automobilových závodech. „Jde o to, nebát se vyzkoušet i něco, co je jen pro chlapy. A nejde jen o sporty. Třeba takové vrtání, stačí, když vám to někdo ukáže. Ženy zvládnou leccos, jen se třeba zbytečně bojí,“ říká.

Zavládlo doma překvapení, když se váš sen vyplnil?

Rodiče nebyli z umělecké branže, a tak netušili, jestli by to bylo vůbec možné. Pořád mě odrazovali a říkali: „Udělej si pořádnou školu, najdi si pořádnou práci.“ Ale já jsem si nenápadně šla za svým cílem. Chodila jsem do sboru, zpívala v kapelách a pak se dostala na Konzervatoř Jaroslava Ježka. A tady se můj sen začal plnit. Přišel muzikál i první seriálové role. Ale podpora rodičů, to, že mě nechali studovat další školu, bylo zásadní.