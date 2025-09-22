Olga Lounová čeká druhé dítě. Moje máma rodila ještě ve vyšším věku, říká

Autor:
  20:40
Zpěvačka Olga Lounová (44) oznámila v pořadu ShowTime na Primě, že čeká druhé dítě. Její prosincový koncert v O2 universum ale těhotenství neohrozí.
„Svůj největší koncert v životě jsem nazvala Sraz optimistů a bude tam o jednoho optimistu navíc,“ prozradila Lounová těhotenství.

V minulosti si nechala pro případ, že by nemohla otěhotnět, zmrazit vajíčka, ale nakonec to nebylo potřeba. „Vše je tak, jak má být. Bylo to přirozeně,“ prozradila zpěvačka s tím, že pohlaví miminka zatím nezná.

„Nevíme pohlaví, to si uděláme zase rodinnou odhalovačku,“ sdělila.

Svou první dceru porodila Olga Lounová v 41 letech a komentáře o tom, že má děti ve vysokém věku ji nechávají chladnou.

„Mám výhodu, že moje maminka měla mou sestřičku ve 46 letech, takže jsem vlastně mladá maminka proti té mojí, která měla ségru v dost vysokém věku,“ říká zpěvačka, která má teprve osmnáctiletou sestru.

Olga Lounová má s o šest let mladším partnerem Janem Kreglem, šéftrenérem mládeže Rytířů Kladno tříletou dceru Arianne, která se na sourozence už těší.

