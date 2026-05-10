„Když byl Ariance rok, tak jsme byli na rallye v Africe a když jí byly dva, tak jsem jela Dakar,“ popsala Lounová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.
„Mám naštěstí skvělou rodinu a vždycky jsem jela s charitativním přesahem. Děti do toho bivaku nesmí, takže jsem měla takový double Dakar. Po té náročné celodenní etapě jsem musela jet kojit na hotel, který byl třeba hodinu od toho a ráno zase vstát, dojet tu hodinu tam a potom závodit. Bylo to extrémně náročné, ale díky rodině jsem to zvládla,“ popisuje zpěvačka.
Hlavní oporou jí byl partner Jan Kregl. Jednou mu to ale zřejmě stačilo. „Mám nabídku jet další Dakar a on řekl: O tom nechci slyšet,“ svěřila se Lounová, která s dětmi neváhá podnikat náročné výlety.
S kočárkem se vypravila dokonce na pouť do Santiaga de Compostela. „S kočárkem jsem šla do Santiago de Compostela sto kilometrů. Mně to přišlo jako skvělá výzva. Točíme dokument o jedné významné české osobnosti a ona zrovna ta žena chtěla to jít, tak jsem si řekla, že během toho natáčení si odskočíme a taky to půjdeme. Takže ráno jsme šli tu cestu, pak jsme sedli do auta a odjeli natáčet ten dokument a ráno zase šli. Ušli jsme těch 100 kilometrů za čtyři dny,“ popisuje.
Se dvěma dětmi je ale vše náročnější. Po prvním porodu dokázala brzy vyhrát ve Spojených státech mistrovství světa v tanci pro amatéry. „S jedním to šlo. Ale teď s těma dvěma jsem byla zatím na tréninku jen jednou, takže na mistrovství to nebude,“ směje se Lounová.