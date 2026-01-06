Olga Lounová je dvojnásobnou maminkou. Dceru rodila během úplňku

Olga Lounová sdílela radostnou zprávu se svými fanoušky a vysvětlila význam jména. „Viva život! Vivien, vítej mezi námi. Tvé jméno je samo o sobě oslavou. Chtěla jsem, aby ti připomínalo, jak moc jsme se na tebe těšili. V latině vivus znamená živý, plný života,“ napsala a také zmínila víru v sílu úplňku, který podle ní přináší na svět více života.
Přestože si nyní užívá mateřské povinnosti, Olga Lounová nezapomíná na své fanoušky a plánuje přibližně za rok návrat na hudební scénu po mateřské a to rovnou koncertem.
Její nadcházející show s názvem Sraz optimistů - Nová kapitola se uskuteční 5. listopadu 2026 v pražském O2 universum. Koncert naváže na její poslední vystoupení a slibuje ještě intenzivnější a emocionální zážitek.
„Protože se mi narodila druhá holčička a z naší rodiny se stala čtyřčlenná, mám obrovskou radost – a tu chci sdílet dál. Jako malé děkuju za dlouhodobou podporu a lásku, bez které bych tu nebyla, jsem se rozhodla taky potěšit,“ uvedla Lounová, která má s partnerem ještě dceru Arienne, které letos budou tři roky.