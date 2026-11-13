Za svého působení ve veřejnoprávní televizní stanici Jana Peroutková postupně vystoupala z pozice asistentky editora hlavní zpravodajské relace Události. Později přinášela informace z jednání vlády či Sněmovny a sama se postupně dostala k moderování několika pořadů.
Od března 2020 byla tváří pořadu Interview ČT24, v září stejného roku do svého portfolia přidala zpravodajský pořad Události, komentáře, a hned v říjnu sama usedla v křesle moderátorky ústřední zpravodajské relace.
Od letošního září spolu s Lukášem Dolanským provází hlavním diskusním pořadem – Nedělní debatou, která nahradila Otázky Václava Moravce. V průběhu své kariéry podle vlastních slov čerpala i z vesnického zázemí, ve kterém vyrostla. „Dodnes ho považuji za velkou výhodu. Vracím se k němu abych nezabředla v určité intelektuální bublině,“ popsala před třemi lety v rozhovoru pro iDNES.cz.
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Televizní kariéra začala náhodou
Jana Peroutková pochází z Čechtic u Vlašimi a už v mládí měla blízko ke sportu. Během studia gymnázia v Čáslavi se závodně věnovala atletice a v roce 2006 získala stříbro na dorosteneckém mistrovství republiky ve štafetě na 4 × 400 metrů. Později se věnovala také hasičskému sportu a v roce 2010 vyhrála historicky první ročník soutěže Miss Hasička ČR.
Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a později také politologii.
K televizi se ale dostala trochu náhodou. „Během studií sociologie jsem jezdila tramvají přes náměstí Míru, kde bylo vidět do proskleného studia malé televize,“ vylíčila před dvěma lety v rozhovoru pro Týdeník Televize.
„Jako studentka jsem potřebovala peníze a jednou jsem si řekla, že se zeptám, zda bych nemohla na brigádu. A ono to vyšlo,“ doplnila. O něco později se jí ozvali právě z České televize.
V pátek 13. listopadu 2026 po téměř 15 letech v televizi v příspěvku na sociální síti Instagram oznámila, že v ČT končí. Upřesnila však, že odchází v dobrém a v instituci má stále důvěru. Televizi však kromě profesního života vděčí i za rozvoj toho osobního.
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Lítost nad přehnaným make-upem
Právě práce ji seznámila s někdejším fotbalistou FK Jablonec Jakubem Podaným. Ten ji už před lety, ještě jako aktivní hráč, požádal o provedení zázemím České televize – ale zcela bez postranních úmyslů, jak dnešní spolukomentátor a fotbalový expert vylíčil ve společném rozhovoru z počátku letošního roku.
„Jana si mě kdysi přidala do přátel na Facebooku, ale nikdy jsme spolu nekomunikovali. Až jsem toho kontaktu využil a napsal jí, jestli by mi to na Kavkách ukázala,“ vysvětlil, proč neoslovil některého ze „sporťáků“ – ani s nimi nikdy nekomunikoval.
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V historce o seznámení však šel do hloubky. „Při našem prvním a druhém setkání jsem nejevil zájem o nic jiného, než o fungování televize. Myslím, že jsem se choval docela stroze,“ dodal, což potvrdila i Peroutková. „Při té druhé schůzce jsem litovala, kolik make-upu jsem si naplácala na obličej,“ uzavřela nezvyklý příběh.
V televizi nakonec našli uplatnění oba – zároveň ale prozradili, že své pořady navzájem příliš nesledovali. Většinou na to neměli čas. Mají spolu dvě dcery, desetiletou Johanu a osmiletou Isabelu.