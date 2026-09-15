Marek Eben patří už několik desetiletí k nejvýraznějším osobnostem české kultury. Jako herec se proslavil už v dětském věku rolí Válečka v televizním seriálu Kamarádi. Vystudoval hudebně-dramatický obor na Pražské konzervatoři, skládá hudbu, píše písňové texty a společně s bratry Kryštofem a Davidem vystupuje ve skupině Bratři Ebenové.
Od roku 1999 vede talk show Na plovárně, dlouhodobě provází ceremoniály Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary a od roku 2006 tvoří s Terezou Kostkovou moderátorskou dvojici soutěže StarDance. Letošní čtrnáctá řada, která začne 10. října, ale bude pro oblíbenou dvojici poslední.
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Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance
„Bylo to krásných dvacet let. Je to kus našeho života a jsme oba dva vděční, že nás diváci takto podporovali, byli milí a vstřícní,“ uvedl Eben. Zároveň ujistil, že samotná soutěž bude pokračovat i s novými moderátory.
Ebenův suchý humor a nečekaná přirovnání se staly jedním z poznávacích znamení pořadu. Jeho pohotové slovní hříčky diváky bavily, některé poznámky ale vyvolaly rozpaky a kritiku.
Vtipné poznámky, nebo sexismus?
Proti Ebenovu humoru se vymezil v roce 2019 například filmový publicista Kamil Fila. „Působí, jako by měl britský humor, který není lascivní a zbytečně dvojsmyslný. Ale když se člověk podívá pořádně, tak je vlastně sexistický,“ prohlásil v internetovém pořadu Standashow.
Podle Fily Eben z některých žen dělá „objekty na čumendu“ a působí jako „starý mlsný kocour, který by si chtěl sáhnout, ale nemůže“. K jeho názoru se připojila spisovatelka Markéta Lukášková: „Na tom StarDance, o kterým Kamil píše, jsem byla osobně a celou dobu mi za ty jeho řeči bylo spíš trapně. To nebejvalo.“
Sám Eben se před lety k tématu vyjádřil v rozhovoru pro DVTV. „Člověk to posuzuje tak, že o něčem uvažuje a teď ho něco napadne a sám se tomu jakoby trochu zasměje. A řekne si: No, to by se asi lidi zasmáli, kdybych to řekl. A to je pekelné pokušení a těžko se tomu odolává, takže někdy vím, že mě stihne strašná smršť v tisku, ale když mi to připadne vtipný, tak to řeknu,“ komentoval Eben a odmítl nařčení ze sexismu.
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Nemá sexistické narážky, říká o kritice Ebena producentka StarDance
Zastala se ho i jeho dlouholetá moderátorská kolegyně. „Pokud někdo absolutně není sexista, je to Marek,“ uvedla Tereza Kostková v roce 2026 v rozhovoru s Čestmírem Strakatým. Připustila však, že se společnost za dvacet let proměnila a některé výroky mohou dnes působit jinak než v době, kdy zazněly.
Za Ebena se po kritických reakcích postavila také kreativní producentka StarDance Lucie Kapounová. „Prosím, nerezignujme na humor. Marek Eben patří k těm nejgalantnějším mužům, které znám. Je to člověk chytrý, uctivý a k tomu všemu s úžasným smyslem pro humor. Jestli Marek něco nemá, tak jsou to sexistické narážky. A mrzí mě, že to tak někdo vnímá,“ řekla pro iDNES.cz.
Některé hlášky vyvolaly kontroverze
Eben si při moderování všímá také vzhledu soutěžících. Toto jsou některé z hlášek, které budily kontroverze.
- V roce 2018 se Eben zastal Moniky Bagárové, jejíž výrazné oči komentovali někteří televizní diváci. „Monika má podobný problém, jako měla ve třetí řadě Zuzka Norisová. Té vyčítali diváci, že dělá obličeje. Monice vyčítají, že dělá oči. Monika nedělá oči, Monika je má. Monika má oči, má je trochu větší, a to jsme rádi. A z těch velkých očí padaly slzy, když četla ty vaše příspěvky. Takže bych divákům, kterým se to nelíbí, rád poradil, aby sledovali čínskou verzi StarDance a těšili se z těch asijských štěrbin,“ prohlásil.
- Rozpaky vyvolala poklona, kterou Eben v roce 2019 věnoval tanečnici Natálii Otáhalové: „Natááálie Otáááhalová. A pak jsem ji spatřil a potěšilo mě to, protože ona tak i vypadá. Ona je celá taková natažená,“ pokračoval. Překvapená tanečnice se ho zeptala, zda to má být poklona. „Samozřejmě, že je to poklona! Kdyby se to srazilo, tak to bude Božena Buchtová nebo něco takového.“
- V roce 2010 komentoval Anetu Langerovou, která tančila s Michalem Kurtišem. „Aneta je asi nejsubtilnější celebritou v naší soutěži. Je tak drobná, že ji Michal Kurtiš při složitějších variacích i hledá.“
- „Miluška pochází z Hořic a je stejně jako podkrkonošská krajina svěží a zvlněná,“ komentoval v roce 2016 soutěžící Miluši Bittnerovou. „Já bych si nikdy nedovolila říci něco k moderování pana Ebena, protože tím, že také moderuji, vím, že jde o jednoho z našich nejlepších moderátorů. Je naprosto jeho věc, co řekne, i když je fakt, že když má někdo velký nos, tak se o tom pořád nemluví. Já mám velká prsa a mluví se o tom furt,“ reagovala herečka pro magazín Expres.
K poznámce na adresu Miluše Bittnerové se Eben později vrátil v rozhovoru pro DVTV. „Napadlo mě to, když jsem si četl její cévéčko a zjistil jsem, že je z Podkrkonoší. Když si vezmete, jak vypadají kostýmy ve StarDance, tak tam, propánakrále, nejde o to něco zakrývat. Přesně naopak. Já jsem tohle považoval za poetický kompliment. Jestli je tohle sexismus, tak co už pak,“ uvedl.
Hlášky Marka Ebena v soutěži StarDance
„Letos poprvé se StarDance vysílá v HD rozlišení, což odborníci vysvětlují jako ‚high definition‘, ale já tomu říkám ‚hnusný detail‘. My jsme se na to samozřejmě připravili, takže Terezka si nechala odstranit váčky pod očima, a když se podíváte na mě, tak to vypadá, že jsem je od ní koupil.“
„Často se nás ptají lidi, jaká je mezi soutěžícími atmosféra. My vždycky říkáme, že výborná, ale není vlastně žádný důkaz. Tak teď máme důkaz. Včera totiž pro všechny své konkurenty Filip Sajler uvařil halušky. A všichni si dali! To už chce přece jenom nějakou důvěru, že? Pokud dnes večer bude Filip s Veronikou tančit normálně a všechny ostatní páry budou tančit velmi, ale velmi rychle, a po tanci budou rychle mizet v zákulisí, tak z toho si můžete odvodit, že tu tak dobrá atmosféra zas není.“
O tanečním páru Alexandru Hemalovi a Jitce Šorfové: „Jitka je maminkou dvou krásných dcer a v současné době je na mateřské dovolené. Možná proto má k Sašovi takový, řekl bych, lehce mateřský vztah. Projevuje se to zejména tím, že když Sašu chválí, zásadně používá plurál: ‚My už chodíme, my se otáčíme a tančíme.‘ Tak pevně věřím, že nám tenhle pár neudělá po dnešním večeru pá pá!“
„Televizní hlasatelé patřili k nejpopulárnějším osobnostem v Československu, často také proto, že jejich výkony předčily ty pořady, které uváděli. Saša (Hemala) přinesl do soutěže výraz, který jsme tu ještě neviděli. Má takový zasmušilý výraz carského důstojníka, který se dívá, jak pomalu zamrzá Jenisej.“
Při tangu Moniky Absolonové a Václava Masaryka na motivy Jamese Bonda: „To jméno Bond v doslovném překladu znamená ‚svazek‘ a James je Jakub, neboli Kuba. To hned pochopíte, proč se to tady nedá natočit. Když si představíte toho špiona v tom baru, jak se představuje a říká: ‚Jsem Svazek. Kuba Svazek!‘“