Jsem první aktivní tenistka, která si nechala zvětšit prsa, chlubí se Dodinová

  14:24
Francouzská tenistka Océane Dodinová (28) si i přes varování okolí nechala zvětšit poprsí. Vystavuje teď své vylepšené tělo na Instagramu. Věří, že v tenisové kariéře jí to neuškodí.
Océane Dodinová | foto: ČTK

Dodinová se vrací k tenisu po devítiměsíční pauze, která byla původně způsobena dlouhodobým problémem s vnitřním uchem, kvůli kterému trpěla závratěmi.

Během léčby se ale rozhodla splnit si i svůj sen o větším poprsí. „Je to něco, co jsem chtěla udělat už dlouho. Je pravda, že jsem využila této pauzy, protože jsem si řekla, že když nemůžete hrát asi dva měsíce po operaci, tak to v sezoně není možné,“ vysvětlila v rozhovoru pro RMC Sport.

„Tak jsem si řekla: Když už mám na šest měsíců skončit, můžu si dělat, co chci. A raději to dělám teď než ve 40, až skončím s kariérou,“ dodala.

Na varování trenérů nedala. „Všichni mi říkali, že nebudu moct hrát, jako bych si nechala dát obří melouny. Nejsou malé, ale při hraní mi nevadí, existují podprsenky na míru,“ říká Dodinová s tím, že svého rozhodnutí nelituje a má radost, jak operace dopadla.

Svá prsa jsem obětovala, abych byla světovou jedničkou, říká tenistka

Většina tenistek s velký poprsím si přitom stěžuje, že jim při hře překáží. Simona Halepová si je dokonce nechala zmenšit.

„Je pravda, že jsem asi první, kdo hraje s augmentací prsou. Někdo musí první,“ říká tenistka.

S plastickým chirurgem důkladně probrala, kde mají být prsní implantáty umístěny, aby ji při tenisu neomezovaly.

„Hodně jsme o tom mluvili a ujistil mě, že mi překážet nebudou. Kdyby mi řekl opak, neudělala bych to,“ říká Dodinová, která si dává za cíl kvalifikovat se příští rok na Australian Open, kde by získala první grandslam sezony.

