První láska k Winnie, přátelství s Paulem, sourozenecké hádky i svět, kterým otřásala válka ve Vietnamu. Tak si diváci pamatují dospívání Kevina Arnolda v seriálu Báječná léta, který je přenesl do Ameriky na přelomu 60. a 70. let. Od premiéry seriálu v roce 1988 uplynulo už 38 let. Během šesti řad vzniklo 115 dílů a z někdejších dětských hvězd jsou dnes padesátníci.
Autor: instagramový účet: @reaganmarshall
Herci ze seriálu Báječná léta se v červenci 2024 znovu setkali na fanouškovské akci Fanboy Expo v americkém Knoxville.
Autor: Instagram @joshsaviano
Fred Savage se proslavil jako Kevin Arnold, hlavní hrdina seriálu Báječná léta. Když se v roce 1988 poprvé objevil na obrazovkách, bylo mu pouhých jedenáct let. Diváci s ním prožívali dospívání na americkém předměstí, první lásku k Winnie Cooperové, přátelství s Paulem i každodenní rodinné starosti. Role mu přinesla obrovskou popularitu a dvě nominace na televizní cenu Emmy.
Autor: Profimedia.cz
Fred Savage (50) po skončení seriálu pokračoval v herectví, postupně se však prosadil také jako režisér a producent. Podílel se například na seriálech Taková moderní rodinka nebo It’s Always Sunny in Philadelphia. V roce 2022 byl po interním vyšetřování obviněn z nevhodného chování a propuštěn z pozice režiséra a výkonného producenta nové verze Báječných let. Některá obvinění odmítl, zároveň připustil, že svým jednáním mohl jiným ublížit. V posledních letech se věnuje také podnikání se sběratelskými hodinkami.
Autor: Profimedia.cz
Danica McKellarová ztvárnila Winnie Cooperovou, Kevinovu první velkou lásku. Jejich vztah patřil k hlavním dějovým linkám seriálu. První polibky, zamilované pohledy, ale také žárlivost, rozchody a usmiřování si diváci oblíbili natolik, že se Winnie stala jednou z nejvýraznějších postav Báječných let. V době premiéry seriálu bylo mladé herečce třináct let.
Autor: instagramový účet: @sinspoilertv
Danica McKellarová (51) se po Báječných letech vydala poněkud nečekaným směrem. Vystudovala matematiku na Kalifornské univerzitě v Los Angeles a stala se spoluautorkou odborné matematické práce. Napsala také řadu knih, kterými se snaží přiblížit matematiku především dětem a dospívajícím. Herectví se však nevzdala. V posledních letech se objevuje zejména v romantických a vánočních filmech. Její nejnovější snímek The Christmas Yes List měl televizní premiéru 14. listopadu 2026.
Autor: instagramový účet: @danicamckellar
Josh Saviano hrál Paula Pfeiffera, Kevinova nejlepšího kamaráda. Inteligentní, trochu nesmělý chlapec s typickými velkými brýlemi byl často rozvážnějším protipólem svého impulzivního přítele.
Autor: instagramový účet: @joshsaviano
Josh Saviano (50) po skončení Báječných let opustil hereckou dráhu a šel studovat. Absolvoval Yaleovu univerzitu, stal se advokátem a začal podnikat také v oblasti poradenství pro známé osobnosti a značky. Před kameru se příležitostně vrací, například v seriálu Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti si zahrál právníka.
Autor: instagramový účet: @joshsaviano
Jason Hervey ztvárnil Waynea Arnolda, Kevinova staršího bratra. Jejich sourozenecký vztah rozhodně nebyl idylický. Wayne mladšího bratra pravidelně provokoval, pořád si ho dobíral a utahoval si z něj a občas ho pořádně potrápil.
Autor: instagramový účet: @thewonderyearslatino
Jason Hervey (54) se postupně přesunul od herectví k televizní produkci. Podílel se na sportovních pořadech, reality show a dalších televizních projektech. K herectví se občas vrací. V roce 2021 se například objevil ve vánočním filmu You, Me & the Christmas Trees, kde se znovu setkal se svou někdejší seriálovou kolegyní Danicou McKellarovou.
Autor: instagramový účet: @adrianbutlerwwe
Olivia d’Abo hrála Karen Arnoldovou, nejstarší ze tří sourozenců. Svobodomyslná dívka ovlivněná hnutím hippies a atmosférou konce 60. let se nebála prosazovat vlastní názory. Často se proto dostávala do sporů s přísným otcem Jackem, který její životní postoje a představy o svobodě příliš nechápal.
Autor: instagramový účet: @energy80s
Olivia d’Abo (57) se herectví věnuje dodnes. Objevila se například v seriálech Star Trek: Nová generace nebo Zákon a pořádek: Zločinné úmysly. Věnovala se také hudbě a dabingu animovaných postav. Její hlas zazněl například v seriálu Legenda o Tarzanovi či v projektech ze světa Star Wars. V roce 2025 získala nominaci na televizní cenu Daytime Emmy za roli Fifi Garrettové v seriálu The Bay.
Autor: instagramový účet: @clintonhobart
Dan Lauria ztvárnil Jacka Arnolda, hlavu rodiny a otce Kevina, Waynea a Karen. Jeho postava představovala přísného, pracovitého muže, který jen obtížně dával najevo své city.
Autor: Instagramový účet: @thewonderyearslatino
Dan Lauria (79) se herectví věnuje i ve vysokém věku. Po skončení Báječných let se objevoval v řadě televizních seriálů, například v Jak jsem poznal vaši matku, Chirurzích nebo Tohle jsme my. Výraznou část kariéry zasvětil také divadlu.
Autor: Instagramový účet: @realdanlauria
Alley Millsová (75), představitelka laskavé maminky Normy Arnoldové, má za sebou dlouhou televizní kariéru. Objevila se například v seriálu Doktorka Quinnová a více než dvě desetiletí hrála v seriálu Báječní a bohatí. Velký úspěch zaznamenala také jako Heather Webberová v General Hospital. Za tuto roli získala v letech 2023 a 2025 dvě ceny Daytime Emmy.
Autor: instagramový účet: @hollywoodshow1
Jack a Norma Arnoldovi tvořili v Báječných letech manželský pár, který se snažil vychovávat tři děti v době velkých společenských změn. Zatímco Jack byl spíše přísný a uzavřený, Norma se často snažila urovnávat rodinné spory a porozumět problémům svých dospívajících potomků.
Autor: instagramový účet: @hollywoodshow1
Daniel Stern měl v Báječných letech důležitou úlohu, přestože diváci jeho tvář v roli Kevina nevídali. V původním anglickém znění totiž propůjčil hlas dospělému Kevinovi Arnoldovi, který s odstupem let vzpomínal na své dětství a komentoval události seriálu. Stern se na jeho vzniku podílel také jako režisér.
Autor: instagramový účet: @homenajesbacanes
Daniela Sterna (69) znají diváci především jako nešikovného zloděje Marva z vánočních komedií Sám doma. V posledních letech se však od Hollywoodu do značné míry vzdálil. Žije na ranči v Kalifornii, kde chová dobytek, pěstuje citrusy a věnuje se sochařství. Vytváří například bronzové plastiky. V rozhovoru pro magazín People v roce 2024 vysvětlil, že mu dřívější herecké úspěchy poskytly dostatečné finanční zázemí, aby se mohl věnovat tomu, co ho naplňuje.
Autor: instagramový účet: @homenajesbacanes
Mezi vedlejší, ale výrazné postavy Báječných let patřil také učitel přírodních věd pan Cantwell. Ztvárnil ho Ben Stein, proslulý svým monotónním hlasem a velmi suchým humorem.
Autor: instagramový účet: @tcm
Ben Stein (81) je nejen herec, ale také právník, spisovatel a komentátor ekonomického a politického dění. V minulosti dokonce působil jako autor projevů amerických prezidentů Richarda Nixona a Geralda Forda. Moderoval také vlastní televizní soutěž Win Ben Stein’s Money, která získala několik cen Emmy.
Autor: instagramový účet: @motion.flix
Robert Picardo (73) se v seriálu Báječná léta představil jako svérázný tělocvikář Cutlip, který znepříjemňoval školní život Kevinovi Arnoldovi a jeho spolužákům. Za tuto vedlejší roli si dokonce vysloužil nominaci na televizní cenu Emmy. Později se proslavil především jako holografický Doktor ve sci-fi seriálu Star Trek: Vesmírná loď Voyager. K této postavě se vrátil také v seriálu Star Trek: Starfleet Academy, který měl premiéru v lednu 2026. Kromě herectví se zajímá o vesmír a působí ve správní radě neziskové organizace The Planetary Society.
Autor: instagramový účet: @robert_picardo