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Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Slovenská popstar Adéla Jergová předvedla postavu v miniaturních bikinách
Slovenská popová hvězda Adéla Jergová si užívá pozornost fanoušků nejen díky hudebním úspěchům. Na Instagramu zveřejnila fotografii v miniaturních růžových bikinách, ve kterých vynikla její postava....
Tři grácie jedou z pařby. Fotka Paris a spol. završila ohavnou éru bulváru
Britney, Paris a Lindsay. Tři celebrity, tři nejoblíbenější cíle hollywoodských paparazzi. Svatá trojice. Když je přesně před dvaceti lety vyfotili pohromadě, nebyl to jen důkaz nezvyklého...
Jennifer Lawrencová ukázala prsa po plastice. Prozradila i jejich velikost
Oscarová herečka Jennifer Lawrencová se v talkshow Andyho Cohena pochlubila nově upraveným poprsím. Před kamerami odhrnula šál a prozradila, že má nové implantáty. Odhalila také jejich velikost a...
Aňa Geislerová si pořídila hausbót v Praze. Ukázala své nové útočiště
Herečka Aňa Geislerová si splnila sen. V pražské smíchovské zátoce si pořídila hausbót, kterému sama říká bouda, hnízdo nebo zašívárna. Útulné místo na vodě si zařídila podle svého vkusu a nechybějí...
Pansexuálce Veronice tančili v nahé seznamce burlesku muž, žena i trans osoba
Produkční Veronika (35) z Prahy vystupuje jako burleska, úplně donaha šla ale před lidmi poprvé až v Naked Attraction. Do nahé seznamky se přihlásila nejen proto, že patří k jejím velkým fanynkám,...
Kraus byl zproštěn obžaloby ze znásilnění expartnerky. Cítím úlevu, řekl u soudu
Obvodní soud pro Prahu 2 v pátek zprostil herce Adama Krause obžaloby ze znásilnění bývalé partnerky. Skutek podle soudu nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala...
Luxus za 2,3 milionu. Ostříhaná Katy Perry a Trudeau cestovali Orient Expressem
Zpěvačka Katy Perry a bývalý kanadský premiér Justin Trudeau si dopřáli luxusní cestu Evropou. Jednu z jejích částí absolvovali legendárním vlakem Orient Express. Zpěvačka se na sociálních sítích...
Matt LeBlanc se po letech vrátí k hraní. Joeyho z Přátel už ale nepřipomíná
Matt LeBlanc (59) se už šest let neobjevil v žádné televizní ani filmové roli. Věnuje se svému autosalonu, přestal dbát o svůj vzhled a podle přátel i o své zdraví. Loni se šuškalo, že mu s hubnutím...
Hailey Bieberová se svlékla pro časopis a popsala, jak vydělala miliardu dolarů
Modelka Hailey Bieberová nedávno oslavila třicetiny a při té příležitosti ji oslovil časopis Vogue. Promluvila o svém podnikání, jak vydělala loni miliardu dolarů a odhalila i své tělo. Pózovala v...
Děti Evě Burešové říkají Saijo. Manžel i maminka si jméno nechali vytetovat
„Kdysi jsem se snažila v den premiéry moc nemluvit, pomalinku jsem se rozezpívávala, popíjela spoustu různých čajů a užívala tinktury na hlasivky. Ale dneska jsem všechny tyto zvyklosti porušila,...
Manžela svět showbyznysu netankuje. Je to osvěžující, říká Taťána Kuchařová
Taťána Kuchařová patřila v roce 2013 k výrazným tvářím StarDance. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o konci moderátorů Marka Ebena a Terezy Kostkové, kteří se s pořadem loučí po dvaceti letech....
Krásu i krutost vztahů poznal zblízka. Lásky, zálety a velké role Ladislava Freje
Malý kluk, který svými výstupy baví celou hospodu. Elegán, z něhož jde něžné pohlaví do kolen, ale také životem poučený muž. Herec Ladislav Frej, kterého proslavily seriály Nemocnice na kraji města...
Soud se zastal zpěváka Janka Ledeckého, není covidový dezinformátor
Nezisková společnost Evropské hodnoty se musí omluvit zpěvákovi Janku Ledeckému za to, že ho v roce 2021 zařadila mezi celebrity, které podle jejího hodnocení šířily dezinformace o pandemii covid-19....
Richard Genzer nebude v porotě StarDance. Vrátí se jiný slavný tanečník
Osmý večer taneční soutěže StarDance čeká za stolem porotců změna. Richard Genzer se tuto sobotu přímého přenosu nezúčastní kvůli dříve naplánovaným pracovním povinnostem. Na jeho místo usedne herec...
„Jasný agresor“ Soukup neuspěl s žalobou na Hanychovou. Chtěl omluvu i peníze
Někdejší majitel TV Barrandov Jaromír Soukup ve čtvrtek u Městského soudu v Praze pravomocně prohrál spor se svou bývalou partnerkou Agátou Hanychovou. Podnikatel od ní chtěl omluvu a 300 tisíc korun...
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Andrea Verešová rozprodává šatník. Luxusní šaty nabízí modelka za zlomek ceny
Modelka Andrea Verešová se rozhodla udělat místo ve skříni a nabídnout část svého oblečení k prodeji. Mezi luxusními kousky nechybějí modely Versace, Roberto Cavalli či Armani. Důvodem je i změna...
Barborko, ozvi se! Lídr Tublatanky Maťo Ďurinda hledá po 20 letech dívku z klipu
Před dvaceti lety se objevila ve vánočním videoklipu slovenské skupiny Tublatanka a frontman Maťo Ďurinda na ni dodnes vzpomíná. Tehdy tříletá Barborka celou kapelu zaujala svým hereckým talentem....