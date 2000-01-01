náhledy
Reality show Bachelor Česko se vrací v nové podobě. O přízeň soutěžících se budou ucházet hned dva muži, jednovaječná dvojčata Míra a Martin Dubovičtí. Jejich pozornost se budou snažit upoutat dívky, mezi nimiž nechybí jak ambiciózní profesionálky a podnikatelky, tak studentky a ženy se zajímavými životními příběhy. Podívejte se na první dvanáctku soutěžících. Druhá řada televizní seznamky startuje na OnePlay v úterý 18. listopadu, na TV Nova pak ve středu 19. listopadu večer.
SARAH A MARY: Sarah (31) pracuje jako marketingová manažerka a vyniká temperamentem i cílevědomostí. Obdivuje silné a inspirativní ženy, které si jdou za svým snem, sama se snaží žít podle stejného principu. Ačkoli někdy působí zdrženlivě, skrývá se v ní citlivá a romantická duše, která se ovšem v minulosti nejednou spálila. Sarah je rodinně založená a věří v opravdové partnerství. Touží po muži, na kterého se bude moct spolehnout, který ji podpoří a vytvoří s ní vztah založený na důvěře, bezpečí a upřímných citech. Mary (27) je živelná a sebevědomá beauty influencerka, která přesně ví, co chce, a neváhá si za tím jít. Už v osmnácti letech se odstěhovala z Ruska a začala nový život na vlastní pěst, což ji naučilo nebát se a jít naproti všemu, po čem touží. Energie a odvaha ji provázejí na každém kroku a rozhodně nepatří k těm, kdo by zůstávali v koutě. Mary teď hledá opravdovou lásku, která bude romantická i vášnivá zároveň.
Stella (23) je citlivá a introvertní manažerka rodinné kavárny z Opavy, jejíž jemná povaha se snoubí s vnitřní silou. Křehká brunetka dosud v životě nezažila žádný vážný vztah, ale věří, že právě Bachelor by mohl otevřít dveře k lásce, po které touží. Prošla těžšími obdobími, která ji naučila chápat sebe sama a ocenit hodnotu každé zkušenosti. Díky nim se stala odolnější a moudřejší, naučila se, že i nepříjemné situace mají svůj smysl a mohou vést k osobnímu růstu. Stella hledá partnera, s nímž by mohla sdílet bezpečný a láskyplný vztah, ve kterém se nebude bát ukázat své pravé já.
Nica (23) je drobná, ale cílevědomá fitness trenérka, která věří především sama sobě. Ničeho se nebojí a ostatní ženy nevnímá jako soupeřky. Je naprosto upřímná a říká věci tak, jak jsou, i když ví, že to ne každý dokáže přijmout. Na přetvářku si nikdy nehrála a ani hrát nechce. Přestože je jí teprve třiadvacet, má jasno v tom, co od života chce, lásku, rodinu a domov. Doufá, že v pořadu potká partnera, který její sny dokáže splnit a bude mít oči jen pro ni. Své celé jméno, Nicola Jordan, si vybrala v dospělosti sama, podle značky oblíbených tenisek.
Natália (25) alias Karamelka je přátelská a otevřená studentka, která na první pohled působí jemně, ale skrývá v sobě silnou a rozhodnou povahu. Umí se ozvat, když cítí nespravedlnost, neváhá bránit druhé. Nesnáší pomluvy a vyčleňování, dokáže lidem naslouchat a má velké srdce. Natália je rodinný typ a sní o tom, že jednou založí vlastní rodinu. Lásku už se jednou pokusila najít v reality show, tehdy neúspěšně, ale víru neztratila. Věří, že právě v Bachelorovi by mohla potkat toho pravého muže, po kterém tolik touží.
Kristy (29) působí jako event koordinátorka a vyniká svou energií, rozhodností a sebejistotou. Je přímá, má ostrý jazyk, ale také dobré srdce a smysl pro humor. Miluje pohyb, aktivní život a pocit, že má věci pod kontrolou. Kristy ví, co chce, a nebojí se o to říct, což jí někdy ve vztazích přináší potíže. V Bachelorovi by ráda poznala silného muže, který s ní udrží tempo a bude skutečným partnerem ve všech ohledech.
Nikola (23) pochází ze Šumperka a už na první pohled zaujme svou pozitivní energií a přirozeným půvabem. Je to skromná a citlivá duše, která našla životní vášeň v tanci. Tomu se věnuje od dětství, vede vlastní taneční školu a zároveň studuje pedagogickou fakultu. Právě náročný rozvrh jí zatím nedovolil najít vážný vztah, po kterém upřímně touží. Nikola se proto rozhodla dát lásce šanci a věří, že právě v Bacheloru potká protějšek, se kterým jí to bude ladit nejen na tanečním parketu.
Tereza (28) pochází z tradiční řeznické rodiny ze severní Moravy a jak sama ráda říká, je žena dvou tváří. Jedna Tereza pomáhá doma orat pole, zatímco ta druhá žije v Praze, užívá si luxus a nechává se hýčkat. Tereza ráda projevuje svou ženskou stránku a hledá opravdového muže, který se nebojí stát si za svým a prosadit své názory. Ovšem vegetarián, ten by jí v rodině neprošel. Touží především po partnerovi, s nímž by mohla sdílet silný, upřímný a vášnivý vztah založený na vzájemné podpoře a porozumění.
Valérie (23) je barberka z Jihlavy, která má pocit, že chlapi v jejím městě jsou už přebraní, a tak se rozhodla zkusit štěstí jinde. Nesnáší nudu, je impulzivní, vtipná, hlučná a přímá. Pro názor nejde daleko a nebojí se ho použít, ale zároveň je přátelská, čestná a spravedlivá. Prožila divoká léta a dnes spíše touží po stabilitě. Umí se o sebe postarat, ale byla by ráda, kdyby se občas někdo staral i o ni. Doufá, že Bachelor bude pracovitý a rozumný.
Šárka (34) je úspěšná redaktorka a reportérka, která miluje dobrý fotbal a má za sebou řadu profesních úspěchů. Přesto v oblasti lásky stále hledá to pravé. Pod zdánlivě sebevědomou povahou se skrývá citlivá duše, která v minulosti čelila toxickým vztahům, a právě díky nim se naučila stát si za svým a být silnější. Šárka touží najít partnera, který ji bude oporou, bude ji mít upřímně rád a s nímž může prožít lásku jako z filmového plátna. Samozřejmě by měl být také fotbalovým fanouškem, jinak jejich soulad nemusí fungovat.
Aňa (24) pracuje jako account managerka a do všeho se pouští s energií sobě vlastní. Je přímá, hlučná a říká věci tak, jak jí napadnou – bez filtru a bez zbytečných okolků. Miluje spontánní rozhodnutí a výzvy, které jí pomáhají posouvat se dál. Po bolestné zradě od dvou nejbližších lidí se však naučila být ve vztazích opatrnější. Dnes hledá muže, který ji rozesměje, zaujme svým charisma a dokáže být pozorný v každém detailu.
Pavla (23) je milá a podnikavá studentka s citlivou duší a vizionářským pohledem na svět. Ráda zkouší nové věci a pouští se do originálních projektů, doma chová včely, má vlastní vinný sklípek a vede ceremoniály v sauně. Její zvídavost a chuť tvořit ji vystihují stejně jako laskavost a otevřenost vůči lidem. Pavla nemá ráda předsudky, a i když působí křehce, dokáže se ozvat a postavit za sebe i za druhé. Hledá sebevědomého a cílevědomého partnera, který ji podpoří v jejích snech a se kterým vybuduje pevný a milující domov.
Jednovaječná dvojčata, podnikatelé Míra a Martin Dubovičtí (33) budou společně hledat lásku v seznamce Bachelor Česko 2025.
Martin Dubovický, Veronika Kopřivová a její bývalý partner Miroslav Dubovický (Praha, 25. srpna 2019)
Miroslav Dubovický
Veronika Kopřivová s Miroslavem Dubovickým a jejich dcerkou
Miroslav Dubovický ve vlnách Karibiku
Miroslav Dubovický dělá reklamu na šampon.
Bývalí partneři Miroslav Dubovický a modelka Andrea Bezděková (25. srpna 2017)
Miroslav Dubovický
Miroslav Dubovický (uprostřed) na mezinárodní soutěži Men Universe
Miroslav Dubovický na mezinárodní soutěži Men Universe
Miroslav Dubovický
Miroslav Dubovický na mezinárodní soutěži Men Universe
Miroslav a Martin Dubovičtí
Miroslav Dubovický umí spojit příjemné s užitečným.
Jan Solfronk a Sabina Pšádová ve finále první řady show Bachelor Česko (2024)
Bachelor Česko. Jan Solfronk si ve finále vybíral mezi Sabinou a Mary (2024).
Zásnubní prstýnek navlékl Jan Solfronk v show Bachelor Česko studentce Sabině Pšádové (2024).
Sabina Pšádová ve finále show Bachelor Česko (2024)
Jan Solfronk a Sabina Pšádová ve finále show Bachelor Česko (2024)
Jan Solfronk a Sabina Pšádová ve finále show Bachelor Česko (2024). Několik měsíců po skončení show se rozešli.
