Psal se rok 1994 a na stole režiséra Hynka Bočana (86) přistál scénář k třináctidílnému seriálu z pera Jiřího Melíška (†83) a Otto Zelenky (†82) z prostředí veterinární kliniky. Nad tím, jestli jeho nabídku k natáčení přijme, dlouho nepřemýšlel. „Mám strašně rád zvířata, veškerá. Seriál O zvířatech a lidech pro mě byl tudíž dáreček. Mám na to úžasné vzpomínky,“ nechal se slyšet režisér.

Naďa Konvalinková, Ivana Chýlková, Karel Heřmánek, Petr Nárožný a Vlastimil Brodský v seriálu O zvířatech a lidech (1994)

Od počátku bylo jasné, že pokud se mají v seriálu objevit i exotická zvířata, bez značné finanční „výpomoci“ se to neobejde. Česká televize by náklady sama neutáhla, rozhodla se proto ke spolupráci s německou firmou Gold Film Phorzheim. I proto se natáčelo na nejrůznějších místech České republiky, třeba na zámku Vrchotovy Janovice, v zoologických zahradách v Praze, v Chomutově, ve Dvoře Králové nebo v německém Stuttgartu.

Boj s režisérem

Příběh byl zasazen do veterinární kliniky v Praze, kde se kromě „běžných“ zvířat jako například pes nebo kráva, starali i o aligátora! Nouze však nebyla ani o silné lidské příběhy a mnohdy i humorné zápletky. Vše podtrhla ještě hudba vynikajícího skladatele té doby Petra Hapky (†70).

Úspěch i u sousedů Vzhledem k tomu, že seriál vznikl v německé koprodukci, bylo od počátku jasné, že se bude vysílat i tam. Ovšem naši sousedé si trochu pohráli s názvem. „Náš“ O zvířatech a lidech nahradili tituly Unsere Tierklinik, v překladu Naše zvířecí klinika, nebo také alternativní název Die Tierklinik am Rande der Stadt neboli Zvířecí klinika na kraji města.

Už když se vybírali herci do hlavních úloh, bylo jasné, že kombinace oblíbených tváří a roztomilých zvířat bude na diváky působit jako magnet. Bočan se nebál oslovit kromě v té době stále populárnější Ivany Chýlkové (61), která s Karlem Heřmánkem (†76) ztvárnila hlavní představitele, i Jiřinu Bohdalovou (93) do jedné z vedlejších postav, a to doktorky Hokové. Právě ta se zasadila o to, aby roli ošetřovatele Hanzela získal Josef Somr (†88). „Vybojovala jsem si ho, i když měl režisér jinou představu, ale já cítila, že ta role sedí na něj. Měla jsem ho vedle sebe ráda,“ přiznala Bohdalová.

Zahrál si zde mimo jiné i Jan Potměšil (59), pro kterého to byla první seriálová role po automobilové nehodě, po níž zůstal připoutaný na kolečkovém křesle.

Nemilosrdná kritika

První díl seriálu O zvířatech a lidech se vysílal v roce 1995 a okamžitě vzbudil nebývalý úspěch. Ostatně Česká televize si nemůže vynachválit ani jeho reprízy. Ty si jen málokdy nechá ujít pod milion diváků na jeden díl. I když byli mnozí kritici k seriálu skeptičtí a vyčítali mu mimo jiné německé herce, bez kterých by ale spolupráce nesplnila dané podmínky, znovu se ověřilo, že hlavní slovo má divák.