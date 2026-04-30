Kanadsko-americký herec, komik a scenárista Martin Short se proslavil se například rolemi ve filmech Tři amigos, Vnitřní vesmír, Mars útočí, Hlava rodiny nebo Velkofilm. Svůj hlas několikrát propůjčil animovaným postavičkám, například lachtanu Stefanovi v Madagaskaru 3, který se nechá vystřelovat z děla, i když má strach z výšek.
Rodák z kanadského Hamiltonu je o rok mladší než Meryl Streepová. Uspěl i na Broadwayi, kde za hlavní roli v muzikálu Little Me získal prestižní cenu Tony Award, na ocenění byl nominován také za hudební verzi filmu Loučím se, děvče.
V roce 2015 se vydal na turné s komikem Stevem Martinem. O tři roky později spolu uvedli na platformě Netflix speciál An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life, který získal tři nominace na cenu Emmy.
Od roku 2021 ztvárňuje jednu z hlavních rolí v komediálním seriálu Jen vraždy v budově, kde hraje po boku Steva Martina, Seleny Gomez, ale také právě Meryl Streepové.
Vedle profesních úspěchů jeho život zasáhlo mnoho osobních tragédií. Když mu bylo 12 let, zemřel při autonehodě jeho starší bratr. Ve svých 18 letech přišel o matku, která podlehla rakovině, otec zemřel dva roky poté na komplikace po mrtvici.
Třicet let byl ženatý s herečkou a komičkou Nancy Dolmanovou, která v roce 2010 zemřela na rakovinu vaječníků. Od té doby zůstal bez partnerky. S Nancy adoptovali tři děti. Nejstarší z nich, Katherine Elizabeth Short, spáchala letos v únoru sebevraždu.
Vrací se královna módního průmyslu. Meryl Streepová už zase nosí Pradu
Znali se roky, sblížila je práce
Maryl Streepová a Martin Short patří ke generaci herců, kteří se v Hollywoodu pohybují desítky let. Společně byli veřejně zachyceni už v roce 2015 v zákulisí broadwayské hry It’s Only a Play.
V následujících letech se potkávali spíše sporadicky, zároveň se dlouhodobě pohybovali ve stejných společenských kruzích. Výraznější kontakt přišel až se zmíněným seriálem Jen vraždy v budově.
Mnoho diváků začalo spekulovat o jejich vztahu, protože z nich na obrazovce vyzařovala nepřehlédnutelná chemie. Právě během natáčení se jejich vztah postupně proměnil z přátelství v něco osobnějšího.
Ještě v roce 2024 oba tvrzení o romanci odmítali a označovali se pouze za blízké přátele.
Meryl Streepová a její minulost
Také Meryl Streepová má za sebou bolestnou ztrátu. Ve svých devětadvaceti letech byla zasnoubená s o čtrnáct let starším hercem Johnem Cazalem. Ten zemřel v roce 1978 na rakovinu plic krátce před premiérou jejich společného filmu.
Poté byla přes čtyřicet let vdaná za sochaře Dona Gummera, s nímž má čtyři děti. Žijí už několik let odděleně, oficiálně se však nerozvedli.
Meryl Streepová se po 45 letech rozešla s manželem. Už léta žijí odděleně
Šestasedmdesátiletá herečka, držitelka tří Oscarů a rekordního počtu nominací, si své soukromí dlouhodobě střeží. O to větší pozornost proto její vztah s Martinem Shortem vzbudil. Spojila je práce i podobné životní zkušenosti. Jejich příběh ukazuje, že i v pozdějším věku může přijít velká láska a nová životní kapitola.