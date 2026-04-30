Nový partner Meryl Streepové: Komik, kterému zemřeli rodiče, bratr, žena i dcera

Tereza Hrabinová
  13:40
Meryl Streepová začala chodit s hercem, komikem a scenáristou Martinem Shortem v roce 2023 po dlouhých letech přátelství. Vztah veřejnosti potvrdili až loni na jaře. Kdo je partner slavné herečky a co je svedlo dohromady?
Meryl Streepová v seriálu Jen vraždy v budově (2025)

Meryl Streepová v seriálu Jen vraždy v budově (2025)

Martin Short
Meryl Streepová v seriálu Jen vraždy v budově (2025)
20 fotografií

Kanadsko-americký herec, komik a scenárista Martin Short se proslavil se například rolemi ve filmech Tři amigos, Vnitřní vesmír, Mars útočí, Hlava rodiny nebo Velkofilm. Svůj hlas několikrát propůjčil animovaným postavičkám, například lachtanu Stefanovi v Madagaskaru 3, který se nechá vystřelovat z děla, i když má strach z výšek.

Rodák z kanadského Hamiltonu je o rok mladší než Meryl Streepová. Uspěl i na Broadwayi, kde za hlavní roli v muzikálu Little Me získal prestižní cenu Tony Award, na ocenění byl nominován také za hudební verzi filmu Loučím se, děvče.

V roce 2015 se vydal na turné s komikem Stevem Martinem. O tři roky později spolu uvedli na platformě Netflix speciál An Evening You Will Forget for the Rest of Your Life, který získal tři nominace na cenu Emmy.

Od roku 2021 ztvárňuje jednu z hlavních rolí v komediálním seriálu Jen vraždy v budově, kde hraje po boku Steva Martina, Seleny Gomez, ale také právě Meryl Streepové.

8. ledna 2024 v 3:45, příspěvek archivován: 30. dubna 2026 v 13:13
oblíbit odpovědět uložit

Vedle profesních úspěchů jeho život zasáhlo mnoho osobních tragédií. Když mu bylo 12 let, zemřel při autonehodě jeho starší bratr. Ve svých 18 letech přišel o matku, která podlehla rakovině, otec zemřel dva roky poté na komplikace po mrtvici.

Třicet let byl ženatý s herečkou a komičkou Nancy Dolmanovou, která v roce 2010 zemřela na rakovinu vaječníků. Od té doby zůstal bez partnerky. S Nancy adoptovali tři děti. Nejstarší z nich, Katherine Elizabeth Short, spáchala letos v únoru sebevraždu.

Vrací se královna módního průmyslu. Meryl Streepová už zase nosí Pradu

Znali se roky, sblížila je práce

Maryl Streepová a Martin Short patří ke generaci herců, kteří se v Hollywoodu pohybují desítky let. Společně byli veřejně zachyceni už v roce 2015 v zákulisí broadwayské hry It’s Only a Play.

V následujících letech se potkávali spíše sporadicky, zároveň se dlouhodobě pohybovali ve stejných společenských kruzích. Výraznější kontakt přišel až se zmíněným seriálem Jen vraždy v budově.

Mnoho diváků začalo spekulovat o jejich vztahu, protože z nich na obrazovce vyzařovala nepřehlédnutelná chemie. Právě během natáčení se jejich vztah postupně proměnil z přátelství v něco osobnějšího.

Ještě v roce 2024 oba tvrzení o romanci odmítali a označovali se pouze za blízké přátele.

6. března 2026 v 16:48, příspěvek archivován: 30. dubna 2026 v 13:16
oblíbit odpovědět uložit

Meryl Streepová a její minulost

Také Meryl Streepová má za sebou bolestnou ztrátu. Ve svých devětadvaceti letech byla zasnoubená s o čtrnáct let starším hercem Johnem Cazalem. Ten zemřel v roce 1978 na rakovinu plic krátce před premiérou jejich společného filmu.

Poté byla přes čtyřicet let vdaná za sochaře Dona Gummera, s nímž má čtyři děti. Žijí už několik let odděleně, oficiálně se však nerozvedli.

Šestasedmdesátiletá herečka, držitelka tří Oscarů a rekordního počtu nominací, si své soukromí dlouhodobě střeží. O to větší pozornost proto její vztah s Martinem Shortem vzbudil. Spojila je práce i podobné životní zkušenosti. Jejich příběh ukazuje, že i v pozdějším věku může přijít velká láska a nová životní kapitola.

Vstoupit do diskuse

Depardieu s láskou v Praze. Zamilovala jsem se do drzého muže, řekla Vavrušová

Gérard Depardieu a Magda Vavrušová (Náměstí Republiky, Praha, 26. dubna 2026)

Gérard Depardieu (77) a Magda Vavrušová (49) byli opět společně vyfoceni v Praze, kde se francouzská filmová legenda účastnila jedné z oslav 95. narozenin herečky Jiřiny Bohdalové. Hercova...

29. dubna 2026  11:50

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

29. dubna 2026  9:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.