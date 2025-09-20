Kávu nepije, miluje surf a saunu. Tenista Djokovič popsal, jak se udržuje fit

,
  10:20
Osmatřicetiletý srbský tenista Novak Djokovič prozradil podrobnosti o svém každodenním režimu, který mu pomáhá udržet se na vrcholu i proti výrazně mladší generaci soupeřů. Je to především hydratace od probuzení a také konzumace mořských řas, čemuž přičítá pomalé stárnutí.
Tenista Novak Djokovič na dovolené (Mykonos, Řecko, 28. července 2025)

Tenista Novak Djokovič na dovolené (Mykonos, Řecko, 28. července 2025) | foto: Profimedia.cz

Novak Djokovič miluje kromě tenisu například i surfování, ping pong, běh a...
Srbská tenisová legenda Novak Djokovič na dovolené s manželkou Jelenou...
Novak Djokovič se raduje z vítězství ve druhém kole Australian Open.
Novak Djokovič ve finále Wimbledonu.
53 fotografií

„První moment, když se probudím? Vždy se pomodlím. Je to pro mě jakési vyjádření vděčnosti za to, že jsem naživu a že mám šanci prožít další den na tomto světě,“ říká Novak Djokovič v rozhovoru pro youtubový kanál TheTennis101.

Tenisová legenda Novak Djokovič na dovolené s manželkou Jelenou (Mykonos, 28. července 2025)

„Hned ráno pak vypiji nalačno vlažnou vodu s citronem a solí, abych doplnil tekutiny, elektrolyty, minerály a nastartoval se,“ popisuje srbská tenisová legenda.

Tenista Novak Djokovič na dovolené (Mykonos, Řecko, 28. července 2025)
Novak Djokovič miluje kromě tenisu například i surfování, ping pong, běh a jízdu na kole. (Melbourne, 11. ledna 2025)
Srbská tenisová legenda Novak Djokovič na dovolené s manželkou Jelenou (Mykonos, Řecko, 28. července 2025)
Novak Djokovič se raduje z vítězství ve druhém kole Australian Open.
53 fotografií

Djokovič upřesnil, že snídá především ovoce a různé smoothie nápoje: „Nejraději mám různé druhy bobulového ovoce, borůvky, jahody, maliny. Datle jsou momentálně rozhodně mým nejoblíbenějším ovocem. Miluji je a jím je v průběhu celého dne. Do ovocných koktejlů si většinou přidávám konopná i jiná semínka, superpotraviny jako je třeba prášek maca,“ přibližuje.

Jako klíčovou část svého jídelníčku označil spirulinu, modrozelenou řasu s vysokým obsahem antioxidantů, bílkovin, vitamínů a minerálů „I když je pravda, že ta nechutná zrovna nejlíp, musíte ji smíchat s něčím jiným, co trochu skryje a potlačí tu hroznou chuť,“ směje se sportovec. „A ne, ne, kávu nepiji. Občas si dám zelený čaj, který také obsahuje kofein,“ odhalil.

Jeho rutina však nekončí jen u zdravé stravy a zahrnuje i spoustu pohybu na čerstvém vzduchu. „I když nemám zrovna ten den trénink, chci být stále aktivní, chci být často venku. Miluji plavání v moři, surfování, jízdu na kole, turistiku i běh. Rád hraji i jiné sporty, než tenis – baví mě fotbal, basketbal, ping pong – snažím se dělat cokoliv, abych rozhýbal krevní oběh. A když uspokojím tu aktivní část dne, rád pak přidám odpočinek – třeba saunu nebo ledovou koupel,“ dodal Djokovič.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Markéta Konvičková se změnila k nepoznání, bojuje s onkologickým onemocněním

Markéta Konvičková (31) už přes šest let bojuje s vzácným nádorovým onemocněním, které se projevuje i na jejím vzhledu. Zpěvačka nyní vyrazila po delší době pracovně do společnosti po boku svého...

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

Jak Lucie Vondráčková přišla o dceru. Nechali mi ji celou noc, vzpomíná zpěvačka

Zpěvačka Lucie Vondráčková má s bývalým manželem Tomášem Plekancem dva dospívající syny Matyáše a Adama. V minulosti čekala s hokejistou také dceru. O tu však v průběhu těhotenství v šestém měsíci...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Miss World Krystyna Pyszková je maminkou. Porod se jí podařilo utajit

Česká vítězka světové soutěže krásy Miss World Krystyna Pyszková (26) je maminkou. S miliardářem Byronem Baciocchim mají dceru Auroru. Modelka své první dítě přivedla na svět před pár dny v Česku,...

Kávu nepije, miluje surf a saunu. Tenista Djokovič popsal, jak se udržuje fit

Osmatřicetiletý srbský tenista Novak Djokovič prozradil podrobnosti o svém každodenním režimu, který mu pomáhá udržet se na vrcholu i proti výrazně mladší generaci soupeřů. Je to především hydratace...

20. září 2025  10:20

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová (42) vychovává s manželem, bývalým prezidentským kancléřem Vratislavem Mynářem (58) dva syny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila moderátorka o rodičovství. Prozradila, jakou je...

20. září 2025

Napálil i mě, vzpomíná herec Sean Penn na večeři s Vladimirem Putinem

Herec a režisér Sean Penn zavzpomínal na večeři se současným ruským prezidentem Vladimirem Putinem a hereckým kolegou Jackem Nicholsonem. Setkání se uskutečnilo v roce 2001 během moskevského...

20. září 2025

Nejistota herectví mě děsí, koketuju s jinou prací, říká Simona Lewandowska

Premium

Film Aristokratka ve varu či seriály Zlatá labuť, Studna a Dobré ráno, Brno! udělaly ze Simony Lewandowske, nepřehlédnutelné krásky s nesporným talentem, hvězdu nastupující generace. Doma už má svého...

19. září 2025

Malkovich přiznal aféru s Pfeifferovou. Oběma nám to zničilo manželství, říká

John Malkovich poprvé otevřeně promluvil o svém milostném románku s herečkou Michelle Pfeifferovou, který vznikl v roce 1988 během natáčení oscarového filmu Nebezpečné známosti. Sedmdesátiletý herec...

19. září 2025

Heidi Klumová uspořádala pivní HeidiFest, v dirndlu zazářila i její dcera Leni

Německá topmodelka Heidi Klumová (52) uspořádala ve čtvrtek v mnichovském pivovaru Hofbräuhaus svůj první HeidiFest. Na večírek, který předcházel tradičnímu Oktoberfestu, dorazila téměř celá...

19. září 2025  10:58

Na OnlyFans si vydělám víc než v reality show, říká Levandule z Harryho Pottera

Jessie Cave (38) se proslavila rolí ve filmech o Harrym Potterovi, kde ztvárnila přítelkyni Rona Weasleyho Levanduli Brownovou. Před více než půl rokem si britská herečka začala přivydělávat na...

19. září 2025  9:03

To jsem nevěděla, reaguje na film o Charliem Sheenovi jeho dcera se slzami v očích

Byl nejlépe placeným hercem televizní historie, symbolem divokého Hollywoodu a hlavní hvězdou nekonečných skandálů. Charlie Sheen ale v novém dvoudílném dokumentu na Netflixu ukazuje i svou křehčí...

19. září 2025

Kvůli smrti maminky jsem neměla ráda Vánoce, svěřila se Zdeňka Žádníková

Herečka Zdeňka Žádníková-Volencová (50) se v pouhých sedmnácti letech musela vyrovnat se smrtí milované maminky. Pomáhalo jí divadlo, následně velká rodina, ale nezpracované trauma ji dohnalo po...

19. září 2025

Miss Lucie Holíková je těhotná. Byli jsme s manželem v šoku, směje se

Modelka a Česká Miss World 2013 Lucie Holíková, za svobodna Kovandová (31), bude dvojnásobnou maminkou. S hokejistou Petrem Holíkem (33) mají už čtyřletého syna Tomáše a nyní se jejich rodina ještě...

19. září 2025

Ženy miluju, ale mnohdy jim nerozumím. A tak je to v pořádku, říká Martin Pechlát

Premium

Nemáte talent, slyšel při přijímačkách na DAMU. Neuspěl a ze smutku se opil. Teď je Martin Pechlát jedním z nejobsazovanějších herců. Má dvacet představení měsíčně, za rok natočil tři filmy a...

18. září 2025

Mám ADHD a jsem dyslektik. Má to i svá pozitiva, popsal Spider-Man Tom Holland

Tom Holland, známý hlavně jako filmový Spider-Man, poprvé veřejně promluvil o tom, že má ADHD a dyslexii. Svěřil se, že mu tyto poruchy komplikují práci, zejména při přípravě a budování nových...

18. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.