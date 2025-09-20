Kávu nepije, miluje surf a saunu. Tenista Djokovič popsal, jak se udržuje fit

„První moment, když se probudím? Vždy se pomodlím. Je to pro mě jakési vyjádření vděčnosti za to, že jsem naživu a že mám šanci prožít další den na tomto světě,“ říká Novak Djokovič v rozhovoru pro youtubový kanál TheTennis101.
„Hned ráno pak vypiji nalačno vlažnou vodu s citronem a solí, abych doplnil tekutiny, elektrolyty, minerály a nastartoval se,“ popisuje srbská tenisová legenda.
Djokovič upřesnil, že snídá především ovoce a různé smoothie nápoje: „Nejraději mám různé druhy bobulového ovoce, borůvky, jahody, maliny. Datle jsou momentálně rozhodně mým nejoblíbenějším ovocem. Miluji je a jím je v průběhu celého dne. Do ovocných koktejlů si většinou přidávám konopná i jiná semínka, superpotraviny jako je třeba prášek maca,“ přibližuje.
Jako klíčovou část svého jídelníčku označil spirulinu, modrozelenou řasu s vysokým obsahem antioxidantů, bílkovin, vitamínů a minerálů „I když je pravda, že ta nechutná zrovna nejlíp, musíte ji smíchat s něčím jiným, co trochu skryje a potlačí tu hroznou chuť,“ směje se sportovec. „A ne, ne, kávu nepiji. Občas si dám zelený čaj, který také obsahuje kofein,“ odhalil.
Jeho rutina však nekončí jen u zdravé stravy a zahrnuje i spoustu pohybu na čerstvém vzduchu. „I když nemám zrovna ten den trénink, chci být stále aktivní, chci být často venku. Miluji plavání v moři, surfování, jízdu na kole, turistiku i běh. Rád hraji i jiné sporty, než tenis – baví mě fotbal, basketbal, ping pong – snažím se dělat cokoliv, abych rozhýbal krevní oběh. A když uspokojím tu aktivní část dne, rád pak přidám odpočinek – třeba saunu nebo ledovou koupel,“ dodal Djokovič.