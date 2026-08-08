North Westová zveřejnila hororový klip k písni Aishite, což v japonštině znamená „miluj mě.“ Třináctiletá raperka v písni mluví o zradě a využívání.
„Proč nemůžu utéct? Protože mě pronásledují. Prostě mě miluj, všichni mě zrazují. Předstírá, že mě už nevyužívají (Co?). Nemůžu být ničí kamarádkou, nikoho k sobě nepustím. Nemůžu se na nikoho spolehnout, to utrpení nikdy neskončí,“ zpívá mimo jiné North Westová ve své nové písni.
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Dcera známého rapera a profesionální celebrity měla tento týden být na svém debutovém turné, ale všechna vystoupení byla na poslední chvíli zrušena. V plánu bylo 14 koncertů, na kterých měla Westovou doprovázet jednadvacetiletá raperka Molly Santana. Turné mělo začít 6. srpna pod názvem Kimokawaii Tour a začínající raperka měla během něj fanouškům představit své první album N0rth4evr.
„Opravdu jsem se těšila, že vyrazím na turné s Molly Santanou, bohužel se to už nestane. Ale mám pro vás lidičky něco speciálního, uvidíme se brzy,“ napsala North Westová fanouškům na Instagramu.
Důvod zrušení turné ale nevysvětlila. Podle zahraničních médií byl malý zájem o vstupenky a starší raperka Molly Santana dala přednost dokončení alba, než aby vyrazila s North Westovou.
„Všem, kteří si koupili lístky na turné, se upřímně omlouvám. Vím, že mnozí z vás si udělali čas ve svých nabitých diářích a utratili své těžce vydělané peníze, aby tam mohli být,“ napsala ke zrušení koncertů Molly Santana.
Problém s prodejem vstupenek může být v tom, že fanoušci North Westové jsou ještě mladí na to, aby měli vlastní peníze na vstupné a rodiče nepodporují jejich zájem o dceru kontroverzního zpěváka, která se dle jejich názoru nechová úměrně svému věku.
Podle deníku Daily Mail byla dospívající Westová ze zrušení turné velice zklamaná, rodiče se ji ale rozhodli podpořit a otec Kanye West jí to plánuje vynahradit společnou krátkou šňůrou, na které bude hlavním lákadlem on. Už společně vystoupili třeba na Westově koncertě v Mexiku, kde se North představila sólovou písní před 40 tisíci fanoušky.