North Westová dala na svůj profil, u něhož je upozornění, že je spravován rodiči, zatím tři příspěvky. V tom posledním se pochlubila diamantovými zuby, které si nechala vytvořit na zakázku od klenotníka Johnnyho Danga.
Ten zveřejnil video s Westovou na svém Instagramu s tím, že ho o extravagantní doplněk požádala sama North Westová pro letošní Vánoce. „Řekla, ať je to ostré, tak jsme se hned pustili do práce,“ prozradil vietnamský klenotník, který žije v Texasu a je znám zubními doplňky pro hip-hopové umělce.
North Westová se pak se svým netradičním doplňkem nechala nafotit v matčině soukromém tryskáči Kim Air. Předvedla i extravagantní nehty,s bodci.
Westová je známá svým extravagantním stylem, který mnohým připadá pro dvanáctiletou dívku nevhodný. Kromě Instagramu má dcera Kanyeho Westa a Kim Kardashianové také účet na TikToku, který je spravován její matkou.
Kromě ní mají bývalí manželé ještě desetiletého syna Sainta, šestiletého syna Psalma a sedmiletou dceru Chicago.