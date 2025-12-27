Dvanáctiletá dcera Kardashianové si nechala na Vánoce vytvořit diamantové zuby

Autor:
  10:45
Dcera rappera Kanyeho Westa a profesionální celebrity Kim Kardashianové North (12) si před týdnem založila profil na sociální síti Instagram. Už na něm má téměř milion sledujících. Těm předvedla diamantové žraločí zuby, které si nechala vytvořit pro letošní svátky.

North Westová dala na svůj profil, u něhož je upozornění, že je spravován rodiči, zatím tři příspěvky. V tom posledním se pochlubila diamantovými zuby, které si nechala vytvořit na zakázku od klenotníka Johnnyho Danga.

Ten zveřejnil video s Westovou na svém Instagramu s tím, že ho o extravagantní doplněk požádala sama North Westová pro letošní Vánoce. „Řekla, ať je to ostré, tak jsme se hned pustili do práce,“ prozradil vietnamský klenotník, který žije v Texasu a je znám zubními doplňky pro hip-hopové umělce.

northwest
26. prosince 2025 v 1:14, příspěvek archivován: 27. prosince 2025 v 10:08
oblíbit odpovědět uložit

North Westová se pak se svým netradičním doplňkem nechala nafotit v matčině soukromém tryskáči Kim Air. Předvedla i extravagantní nehty,s bodci.

North Westová v Benátkách (srpen 2025)
North Westová
North Westová a její matka Kim Kardashoanová v Římě (25. srpna 2025)
North Westová a její matka Kim Kardashoanová v Římě (25. srpna 2025)
19 fotografií

Westová je známá svým extravagantním stylem, který mnohým připadá pro dvanáctiletou dívku nevhodný. Kromě Instagramu má dcera Kanyeho Westa a Kim Kardashianové také účet na TikToku, který je spravován její matkou.

Kromě ní mají bývalí manželé ještě desetiletého syna Sainta, šestiletého syna Psalma a sedmiletou dceru Chicago.

Vstoupit do diskuse (64 příspěvků)

Nejčtenější

Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Erika Stárková a její sestra Lenka

Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...

Když mi našli nádor, byl mi obrovskou oporou, říká o Vladimíru Kořenovi dcera

Vladimír Kořen a jeho dcera Magdaléna Kořenová

Moderátor Vladimír Kořen (51) a jeho nejstarší dcera, modelka Magdaléna Kořenová (24), v rozhovoru pro Magazín DNES prozradili nejen to, jak to mají doma s Ježíškem. Došlo také na šachy, v nichž je...

Princ Archie a princezna Lilibet vyrostli. Harry a Meghan ukázali obě děti

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...

Princ Archie a princezna Lilibet jsou hvězdami rodinné fotografie vévodkyně Meghan a prince Harryho. Na vánočním přání, které Meghan zveřejnila na sociálních sítích, obě děti pózují s rodiči.

Ti dva se navzájem nešetří. Jiří Mádl reaguje na obvinění Tomáše Vorla

Jiří Mádl na premiéře filmu Džob (30. července 2025)

„Myslím si, že člověk má právo vzít si život,“ říká Jiří Mádl, který se tak rozchází s názorem režiséra Jiřího Stracha, jenž herce obsadil do svého nového televizního filmu Lajf. Strach si myslí, že...

Bývalá ruská tenistka Kurnikovová a zpěvák Iglesias jsou čtyřnásobnými rodiči

Anna Kurnikovová s přítelem Enriquem Igleasiasem (2011)

Zpěvák Enrique Iglesias (50) a jeho manželka Anna Kurnikovová (44) se stali rodiči čtvrtého potomka. Radostnou novinku sdíleli v pondělí prostřednictvím společného příspěvku na Instagramu. Popový...

Nebál se provokovat. Jiří Sovák byl nevyzpytatelný při natáčení i v životě

Premium
Jiří Sovák typem vztekajícího se pedanta osobitě rozvíjel odkaz Jaroslava...

Miroslav Horníček o něm řekl: Zatímco jiní lidé žijí a snaží se problémům vyhýbat, on si problémy vytváří, aby mohl žít. Těžko hledat výstižnější charakteristiku Jiřího Sováka.

27. prosince 2025

Trumpova mluvčí Leavittová oznámila, že čeká druhé dítě. Bude to holčička

Karoline Leavittová na pravidelném denním brífinku v Bílém domě (28. ledna 2025)

Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová (28) oznámila těhotenství prostřednictvím sociální sítě a nezapomněla poděkovat prezidentu Trumpovi za podporu. Podle serveru Politico se stala první...

27. prosince 2025

Dvanáctiletá dcera Kardashianové si nechala na Vánoce vytvořit diamantové zuby

Dvanáctiletá dcera Kardashianové si nechala na Vánoce vytvořit diamantové zuby

Dcera rappera Kanyeho Westa a profesionální celebrity Kim Kardashianové North (12) si před týdnem založila profil na sociální síti Instagram. Už na něm má téměř milion sledujících. Těm předvedla...

27. prosince 2025  10:45

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Osmany Laffita, módní návrhář.

Jeho šaty nosí české i světové celebrity, má vlastní kosmetickou řadu i talk show. Před čtyřiceti lety přitom začínal v tehdejším Československu v továrně na pneumatiky, ale zažil tu své první...

27. prosince 2025

VIDEA ROKU 2025: Fascinace vztahy, erotikou, televizními nevěstami a rozvody

Jan Solfronk a Sabina Pšádová ve finále show Bachelor Česko (2024)

Rok 2025 byl důkazem toho, že český televizní konzument rád nahlíží do talíře těm, kteří aktuálně řeší své životní peripetie v podobě rozchodů, rozvodů, ale i námluv. Právě ty poslední se ukázaly...

27. prosince 2025

Svátky s diagnózou nezmizí, ale změní se, píše Willisova manželka o Vánocích

Emma Hemingová, Bruce Willis a jejich dcery (2019)

Manželka Bruce Willise (70) Emma Hemingová (47) promluvila otevřeně o tom, co cítí o svátcích, které v jejich rodině změnila diagnóza jejího manžela. Chce povzbudit všechny pečující osoby, aby se...

26. prosince 2025  14:22

Lela Vémola udělala vše, aby si děti užily Vánoce. Celebrity jí vyjádřily podporu

Lela Vémola (prosinec 2025)

Lela Vémola (36) ukázala na sociální síti, že o Vánoce její děti nepřišly, i když jim den před Štědrým dnem policie zatkla tatínka. Zápasník Karlos Vémola (40) skončil ve vazbě s obviněním z...

26. prosince 2025  9:26

Užila jsem si díky modelingu. Necítím, že bych o něco přicházela, říká Doleželová

Jana Doleželová (Ceny Thálie, Praha, 1. listopadu 2025)

Miss České republiky 2004 Jana Doleželová (44) se věnuje práci v showbyznysu, farmacii i komunální politice a zároveň je maminkou. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, jaké vánoční tradice mají s...

26. prosince 2025

Pikantnosti v zákulisí. Jaké drby se Dan Krejčík dozvídá od Elišky Balzerové?

Eliška Balzerová, Daniel Krejčík a Jitka Schneiderová (premiéra představení...

Daniel Krejčík (31) v rozhovoru pro iDNES.cz popsal, co se dozvídá v zákulisí divadla Studio DVA, kde ho nyní mohou vídat diváci po boku Elišky Balzerové a Jitky Schneiderové. Svěřil se také s tím,...

26. prosince 2025

Frajer s výbušnou povahou. Jak Heřmánkův temperament formoval jeho role i konflikty

Premium
A jeho povahové rysy? Karel Heřmánek jako frajer uměl být zábavný chlapík....

Většina národa ho zbožňuje v pohádce S čerty nejsou žerty, on sám však řadil výš jiné filmy, ve kterých hrál. Jak rychle dokázal vybuchnout hněvem a zase hned uhasnout, tak se uměl i uhrančivě smát,...

25. prosince 2025

Kim Kardashianová ukázala vánoční výzdobu, v domě má přes dvacet stromků

Kim Kardashianová (prosinec 2025)

Kim Kardashianová znovu přitáhla pozornost veřejnosti. Tentokrát však ne některým z módních výstřelků, ale okázalou vánoční výzdobou. Pětačtyřicetiletá hvězda reality show Kardashianovi se na...

25. prosince 2025

Herec Malínek zhubl 120 kilo. Impulsem byl rozchod i úmrtí babičky, přiznává

Lukáš Malínek zhubl 120 kilo. Herec začínal na váze přibližně 226 kilogramů.

Lukáš Malínek (41) v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že zhubl 120 kilogramů a chystá se na operaci, při níž mu bude odstraněna přebytečná kůže. Herec z Divadla Radka Brzobohatého v Praze popsal,...

25. prosince 2025  10:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.