náhledy
Od narození je zahrnována luxusem, s modelingem začala ve 13 měsících a svými nejnovějšími výstřelky budí rozpaky. Dcera rapera Kanyeho Westa a profesionální celebrity Kim Kardashianové North (12) se v Římě předvedla s modrými vlasy. Vedle své matky působila mnohem starší a vypadala lascivně.
Autor: Profimedia.cz
North Westová si pobyt v Itálii užívala. Jeden z outfitů, který předvedla, doplnila botami na obří platrofmě.
Autor: Profimedia.cz
V italské metropoli strávila s matkou několik dní. Podle některých lidí na internetu z ní roste módní ikona, podle jiných je důkazem, že za peníze si vkus nekoupíte.
Autor: Profimedia.cz
Tento denimový model doplnila náhrdelníkem od Vivienne Westwoodové za 10 tisíc korun a kabelkou Balenciaga za 150 tisíc korun. Měla také brýle s průhlednými obroučkami a diamantové náušnice.
Autor: Profimedia.cz
North je nejstarším potomkem nyní už rozvedeného rapera a profesionální celebrity. Na snímku jsou Kanye West, Kim Kardashianová a jejich děti North, Saint, Chicago a Psalm v roce 2019.
Autor: Profimedia.cz
Na zájem ze strany novinářů je North zvyklá od malička. Tady jsou Kim Kardashianová a její dcera na návštěvě Ugandy, kam zavítaly v roce 2018.
Autor: AP
V únoru 2016 je North v bílém kožichu na módní přehlídce Kanye Westa s tetičkami Khloe Kardashianovou, Kylie Jennerovou, maminkou Kim a šéfkou Vogue Annou Wintourovou.
Autor: Reuters
Kim Kardashianová s plačící dcerou North na newyorském týdnu módy v únoru 2015. Vedle sedící Beyoncé a šéfka Vogue Anna Wintourová moc nadšené nebyly.
Autor: Reuters
Kardashianová se s dcerou North tenkrát posadila do první řady na přehlídce, kde její partner Kanye West představil kolekci, kterou navrhl ve spolupráci se značkou Adidas.
Autor: Reuters
Krátce poté, co oslavila první narozeniny, dostala North Westová první nabídku na pózování pro módní časopis. Objevila se mezi módními ikonami v časopise CR Fashion Book.
Autor: Instagram/Kimkardashian
Slavná byla ještě před narozením. Její matka je hvězdou reality show Keeping Up With the Kardashians a zdokumentovala i těhotenství a porod. North se narodila 15. června 2013.
Autor: Profimedia.cz
Těhotná Kim Kardashianová a Kanye West na charitativním večeru v Metropolitním muzeu v roce 2013
Autor: Profimedia.cz