Ve dvanácti podnikatelkou. Dcera Westa a Kardashianové spouští vlastní značku

Autor:
  10:37
Dcera rappera Kanyeho Westa a modelky Kim Kardashianové, dvanáctiletá North, se chystá vstoupit do světa podnikání. S novou značkou a s matčinou podporou hodlá prodávat vlastní módu a šperky.
North Westová a její matka Kim Kardashoanová v Římě (23. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

North Westová v Benátkách (srpen 2025)
50 fotografií

Jak uvedl magazín The Sun, pětačtyřicetiletá Kim již podala tři žádosti o obchodní značku pod názvem NOR11. Název se tedy zjevně skládá z prvních tří písmen jména její dcery a věku, v němž dostala nápad na vlastní byznys.

Jedna ze žádostí o obchodní značku se týkala oblečení a módních doplňků včetně společenských šatů, obuvi, pokrývek hlavy a punčoch. Druhá čítala hodinky a šperky – jako jsou náramky, náhrdelníky, náušnice či prsteny. Třetí by pak měla zahrnovat kabelky, peněženky či kosmetické tašky.

Veškeré tyto žádosti byly podány firmou KimYe’s Kid Inc., která oficiálně vznikla v srpnu roku 2023 v Kalifornii. Přestože název firmy odráží jména obou rodičů, raper West se dost možná nijak podílet nebude – jako jediná zástupkyně je v právní rovině uvedena Kim.

Mladá North mezitím zkouší nastínit svůj styl. Během nakupování v New Yorku ji fotografové zachytili s rozevlátými neonově tyrkysovými vlasy, trikem značky Balenciaga, obřím přívěškem ve tvaru stylizované lebky a dalšími doplňky v temnějším stylu a s kovovým dekorem.

Svůj vstup do světa módy North zjevně nastínila už v prosinci na svém Instagramu, kdy si na jednu z fotek oblékla čepici s nápisem NOR11. Tím, že značku postaví na svém jméně, kopíruje rodinný styl – její matka Kim takto vlastní značku s názvem Skims a otec Kanye, říkající si Ye, vlastní multimiliardový byznys pod značkou Yeezy.

Kanye West a Kim Kardashianová (New York, 2. prosince 2018)

Kim a Ye spolu mají další tři děti – syny Sainta a Psalma a dceru Chicago – v roce 2022 se však rozvedli po téměř sedmi společných letech. Raper si loni postěžoval, že rodičovský vliv má Kim rozhodně větší.

„Co se týče všech mnou vytvořených značek, s dětmi to nemám ani fifty-fifty. Z mých dětí jsou celebrity a já o tom nemám jak rozhodovat,“ uvedl v rozhovoru na YouTube. „Tahle běloška a její bílá rodina tak mají pod palcem tyhle silně vlivné černé děti, které jsou z poloviny dětmi Yeho,“ dodal raper, který nyní tvoří pár s Biancou Censori.

Kim nicméně trvá na tom, že své prvorozené dceři ponechává volnost. North namísto školní docházky podstupuje domácí vzdělávání, ve volném čase se věnuje rapu a hudbě, nedávno si nechala udělat rozsáhlý piercing prstů či diamantové ‚žraločí‘ zuby. „Northie musí ve skutečnosti dodržovat hodně pravidel,“ tvrdí Kim. „Jediné, v čem jí dávám svobodu, je sebevyjádření.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

