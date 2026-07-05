North Westová dorazila na přehlídku módního domu Vetements během pařížského týdne módy v extravagantním outfitu. Kromě něj zaujala především sadou falešných piercingů kolem rtů a dalšími ozdobami v oblasti nosu. Na sociálních sítích pak sdílela fotografie z noční Paříže, na nichž pózuje s osvětlenou Eiffelovou věží v pozadí.
Přestože tentokrát šlo pouze o módní doplňky, fanoušci si okamžitě vzpomněli na loňský rok, kdy North přiznala, že podstoupila dermální piercing na prstu. Jde o typ tělesné ozdoby, při níž je pod kůži zaveden malý implantát, na jehož povrchu je viditelný pouze šperk. Na rozdíl od klasického piercingu nemá vstup ani výstup, protože je ukotvený přímo v kůži. Její matka Kim Kardashianová tehdy čelila kritice za to, že podobný zákrok své dceři umožnila už v tak nízkém věku.
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Touha po netradičních ozdobách však North neopustila. Letos v lednu se pochlubila dalšími dvěma dermálními piercingy na nehtech. V květnu pak představila videoklip ke své skladbě #N0rth4evr, v němž se objevila s piercingy v obličeji. Nešlo o trvalou úpravu, nýbrž o falešné doplňky vytvořené pro natáčení.
Třináctiletá dcera Kim Kardashianové se v poslední době stále více profiluje také jako hudebnice. Nedávno vydala singl s Lil Novim (16), synem rapera Lil Wayna (43) a zpěvačky Nivey (43). Společná skladba nese název MULA THA ROOT OF ALL EVIL.
Ke skladbě vznikl i videoklip, v němž North vystupuje s modrými vlasy, rovnátky na zubech a ostnatými rukavicemi. Hudební spolupráce navazuje na dlouholeté profesní vazby mezi Westem a Waynem, kteří spolu v minulosti nahráli několik skladeb.
North je nejstarší ze čtyř dětí Kim Kardashianové a Kanyeho Westa. Bývalí manželé, kteří se rozvedli v roce 2022, společně vychovávají ještě syny Sainta (10) a Psalma (7) a dceru Chicago (8).