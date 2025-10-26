Norská princezna reaguje na spekulace o sexualitě svého manžela šamana

Termín „lavender marriage“ označuje svazek, v němž jeden nebo oba partneři skrývají svou sexuální orientaci. „Norská panička a její levandulové manželství,“ napsal jeden z uživatelů k videu, které pár nedávno zveřejnil na Instagramu. Další komentoval: „Tohle je největší lavender marriage všech dob.“
V tomto videu se přitom manželé vyjadřují právě k podobným tvrzením – že Durek, který se nikdy netajil svou bisexualitou a v minulosti udržoval vztahy s muži, se s princeznou oženil jen na oko.
Vyvracení těchto obvinění se novomanželé zhostili s nadsázkou – s odkazem na tento pojem se na videu oblékli do fialkového oblečení. Martha následně prohlásila, že sice levandule mají rádi, ale tohle k nim nesedí, načež se oba oblékli zpět do svých obvyklých pestrobarevných outfitů. „Obyčejnost, to není pro nás. My prostě milujeme,“ dodala, načež se zamilovaně zadívá na svého muže. „Mysleli jste si, že je to levandule? Ale kdepak. Je to láska a odkaz. #rebelroyals,“ napsali manželé do popisku videa.
Durek byl od roku 2007 zasnoubený s masérem Hankem Greenbergem, který mu mimo jiné zafinancoval transplantaci ledviny, v roce 2015 se však rozešli a od té doby si nerozumí. „Miloval jsem ho a přeji mu vše dobré, ale nemám, co bych o něm řekl hezkého. Je velmi talentovaný a věřím v jeho krédo, že láska je odpověď, jen už nevěřím v něj,“ vyjádřil se Hank v rozhovoru pro Daily Mail z roku 2019.
Čtyřiapadesátiletá Martha Louise a padesátiletý samozvaný šaman Durek Verrett se poznali v roce 2019 díky společným přátelům, přičemž tvrdí, že se znají již ze svých minulých životů v době starověkého Egypta. Vzali se loni v norských fjordech a od začátku budí pozornost médií i veřejnosti.
Do centra zájmu je nedávno navrátil také dokument Rebel Royals: An Unlikely Love Story na Netflixu, který mapuje přípravy jejich svatby a jejich vztah s norskou královskou rodinou. Po premiéře byli manželé obviněni, že porušili dohodu z roku 2022, podle níž se princezna po odstoupení z oficiálních povinností neměla v médiích odvolávat na členy monarchie.
Verrett se v této souvislosti omluvil za výroky o údajném rasismu v rodině a uvedl, že média pouze nepochopila, co se snažil říct. „Se svou druhou rodinou mám skvělý, láskyplný vztah plný porozumění a podpory. Nejsem žádná oběť, pouze se snažím vzdělávat k lásce a pozvedávat lidstvo výše,“ napsal na Instagramu. „Média si kvůli článku leccos překroutí, ale pravda je prostá. S rodinou se vzájemně respektujeme, držíme při sobě, máme se rádi – a to je to hlavní.“