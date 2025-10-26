Norská princezna reaguje na spekulace o sexualitě svého manžela šamana

Autor:
  14:05
Norská princezna Martha Louise a zejména její výstřední americký manžel Durek Verrett jsou opět centrem pozornosti. Tentokrát čelí spekulacím, že jejich manželství je pouze na oko, protože Durek je ve skutečnosti gay.
Norská princezna Martha Louise a americký samozvaný šaman Durek Verrett se...

Norská princezna Martha Louise a americký samozvaný šaman Durek Verrett se vzali v Geirangeru 31. srpna 2024. | foto: Reuters

Norská princezna Martha Louise a americký šaman Durek Verrett se vzali v...
Norská princezna Martha Louise a americký šaman Durek Verrett se vzali v...
Norská princezna Martha Louise a americký šaman Durek Verrett se vzali v...
Norská princezna Martha Louise a americký šaman Durek Verrett se vzali v...
55 fotografií

Termín „lavender marriage“ označuje svazek, v němž jeden nebo oba partneři skrývají svou sexuální orientaci. „Norská panička a její levandulové manželství,“ napsal jeden z uživatelů k videu, které pár nedávno zveřejnil na Instagramu. Další komentoval: „Tohle je největší lavender marriage všech dob.“

V tomto videu se přitom manželé vyjadřují právě k podobným tvrzením – že Durek, který se nikdy netajil svou bisexualitou a v minulosti udržoval vztahy s muži, se s princeznou oženil jen na oko.

Norská princezna Martha Louise a americký šaman Durek Verrett

Vyvracení těchto obvinění se novomanželé zhostili s nadsázkou – s odkazem na tento pojem se na videu oblékli do fialkového oblečení. Martha následně prohlásila, že sice levandule mají rádi, ale tohle k nim nesedí, načež se oba oblékli zpět do svých obvyklých pestrobarevných outfitů. „Obyčejnost, to není pro nás. My prostě milujeme,“ dodala, načež se zamilovaně zadívá na svého muže. „Mysleli jste si, že je to levandule? Ale kdepak. Je to láska a odkaz. #rebelroyals,“ napsali manželé do popisku videa.

Durek byl od roku 2007 zasnoubený s masérem Hankem Greenbergem, který mu mimo jiné zafinancoval transplantaci ledviny, v roce 2015 se však rozešli a od té doby si nerozumí. „Miloval jsem ho a přeji mu vše dobré, ale nemám, co bych o něm řekl hezkého. Je velmi talentovaný a věřím v jeho krédo, že láska je odpověď, jen už nevěřím v něj,“ vyjádřil se Hank v rozhovoru pro Daily Mail z roku 2019.

Norská královská rodina: korunní princ Haakon, princezna Martha Louise, král Harald V. a královna Sonja (Oslo, 17. října 2016)

Čtyřiapadesátiletá Martha Louise a padesátiletý samozvaný šaman Durek Verrett se poznali v roce 2019 díky společným přátelům, přičemž tvrdí, že se znají již ze svých minulých životů v době starověkého Egypta. Vzali se loni v norských fjordech a od začátku budí pozornost médií i veřejnosti.

Do centra zájmu je nedávno navrátil také dokument Rebel Royals: An Unlikely Love Story na Netflixu, který mapuje přípravy jejich svatby a jejich vztah s norskou královskou rodinou. Po premiéře byli manželé obviněni, že porušili dohodu z roku 2022, podle níž se princezna po odstoupení z oficiálních povinností neměla v médiích odvolávat na členy monarchie.

Verrett se v této souvislosti omluvil za výroky o údajném rasismu v rodině a uvedl, že média pouze nepochopila, co se snažil říct. „Se svou druhou rodinou mám skvělý, láskyplný vztah plný porozumění a podpory. Nejsem žádná oběť, pouze se snažím vzdělávat k lásce a pozvedávat lidstvo výše,“ napsal na Instagramu. „Média si kvůli článku leccos překroutí, ale pravda je prostá. S rodinou se vzájemně respektujeme, držíme při sobě, máme se rádi – a to je to hlavní.“

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Banderas provdal dceru. Nejkrásnější chvíle mého života, říká herec

Dcera slavných hereckých rodičů Antonia Banderase a Melanie Griffithové Stella del Carmen Banderasová (29) se provdala za svého dlouholetého partnera Alexe Gruszynského. Svatba byla ve Španělsku, kde...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Móda z Gala: Kardashianová bez obličeje, sexy Moore i krásná dcera Crawfordové

V Los Angeles se na akci Academy Museum Gala sešla hollywoodská smetánka. Až na pár výjimek by mohly dámy rovnou na červený koberec na předávání Oscarů. Našly se i outfity, které spíše zvedly obočí...

Dcera Charlieho Sheena ukázala, jak vypadala před plastikami. Jsem posedlá, říká

Dcera herce Charlieho Sheena a herečky Denise Richardsové, Sami Sheenová (21), se na sociální síti svěřila, jaké plastiky a úpravy podstoupila. Modelka přiznala, že k neustálému zdokonalování ji...

Vilmu Cibulkovou odvezla z domova záchranka, herečka končí v seriálu Polabí

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

Kardashianová o Westovi: Necítila jsem se emocionálně ani finančně v bezpečí

Kim Kardashianová popsala, jaké důsledky pro ni mělo devítileté manželství s raperem Kanyem Westem. Během vztahu se prý necítila emocionálně ani finančně v bezpečí a jejich manželství se postupně...

26. října 2025  10:58

Lepší přirozená krása než jakékoliv úpravy, říká vicemiss Zuzana Štěpanovská

Zuzana Pavlica (42) se proslavila ještě coby Štěpanovská, když se stala první Českou vicemiss 2005. Už několik let žije v zahraničí, kde se také seznámila se svým manželem. V rozhovoru pro iDNES.cz...

26. října 2025

Agentku dělám kvůli Evě, ale už ji nezastupuji, říká sestra Podzimkové

Lenka Daňková se stala hereckou agentkou kvůli své slavné mladší sestře Evě Podzimkové (35). V pořadu 7 pádů Honzy Dědka ale prozradila, že se jejich pracovní cesty už rozešly. Pod svými křídly má...

26. října 2025

Ze stydlivé dívky ikonou. Jako seriálová Makepeaceová uchvátila nejen účesem

Premium

O slavném účesu Glynis Barberové se toho paradoxně napsalo mnohem víc než o jejím těžkém dospívání a složité povaze. Hvězda seriálu Dempsey a Makepeaceová uchvátila mnoho mužů po celém světě a bez...

25. října 2025

Tak moc se vžila do role, až se hroutila. Strach musel Kodetovu vnučku utěšovat

První velkou příležitost před kamerou jí dal Jiří Strach v seriálu Lovec. Od té doby je Sophia Šporclová, vnučka Jiřího Kodeta, „jeho“ herečkou. Svěřil jí roli v celovečerním filmu Máma i ve snímku...

25. října 2025  14:09

Adam Vojtěch je dvojnásobným tatínkem. Miminko dostalo dvě jména

Bývalý český velvyslanec ve Finsku a exministr zdravotnictví Adam Vojtěch se pochlubil radostnou novinou. Je z něj dvojnásobný tatínek. S manželkou Olgou se po synovi dočkali holčičky.

25. října 2025  11:17

Mám poškozený mozek, tvrdí Britney Spears. Exmanžel ji nařkl z napadení syna

Britney Spears se nedávno znovu ozvala na Instagramu a její příspěvek okamžitě vyvolal vlnu reakcí. Odvolává se v něm na film Zloba – Královna černé magie, tedy disneyovské fantasy z roku 2014...

25. října 2025  10:23

Příbuzným jsem ukazoval, že moje nevěsta bude mít vousy, směje se Milan Peroutka

Letos v létě oslavili dva roky od utajované svatby, která málem tajná nebyla. Milan Peroutka a Dominik Roubínek v rozhovoru pro iDNES.cz zavzpomínali nejen na svůj velký den. Prozradili také, jak je...

25. října 2025

S Waldou jsem se seznámila ve 14 letech přes bratra, vzpomíná Matušková

Olga Matušková (77) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka jednou pro vždy vyvrátila fámy o svém seznámení se zpěvákem Waldemarem Matuškou. Bylo jí pouhých čtrnáct let a ačkoli byl už slavný, ona ho neznala.

25. října 2025

Kvůli hraní hubnul. Ale když jsem pak měl sundat tričko, byl jsem nervózní, říká Trnka Ernest

Premium

Mám podezření, že jeho den nemá jen obvyklých čtyřiadvacet hodin. Anebo že Adam Trnka Ernest disponuje nějakou utajenou superschopností. Jak jinak by stihl točit seriály a filmy, hrát divadlo, psát...

24. října 2025

Kojím, jsem těhotná a pracuji. Po porodu si dám pauzu, říká Olga Lounová

Zpěvačka Olga Lounová (44) promluvila pro iDNES.cz o tom, jak skrývala těhotenství a přiznala, že svou tříletou dceru Arianu stále kojí. Přestože čeká druhé dítě, stále se naplno věnuje práci, v...

24. října 2025

Vilmu Cibulkovou odvezla z domova záchranka, herečka končí v seriálu Polabí

Do domu Vilmy Cibulkové (62) v pražských Horních Počernicích zavolali ve středu odpoledne její přátelé záchranku i policii. Podle informací Blesku se herečka psychicky zhroutila a blízcí měli o ni...

24. října 2025  8:07,  aktualizováno  13:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.