Samozvaný šaman se těší na svatbu s norskou princeznou. Má žena je krásná, říká

Snoubenci o obřadu promluvili ve svém podcastu HeartSmart, který spolu s dalšími dvěma přáteli moderuje právě princezna Martha Louise.

„Norsko mám ohromně rád. Miluji místní architekturu a přírodu. Mám mezi Nory spoustu přátel, které miluji celým srdcem a duší,“ říká ženich. „Přijedou moji přátelé z celého světa, všichni už se na naši veselku moc těší.“

Durek Verrett mluví s nadšením také o svém vztahu s Marthou. „Kdykoliv se probudím, mou první myšlenkou je to, jaké obrovské štěstí mám, že jsem s tak úžasnou ženou. Neustále se na ni dívám, je moc krásná a také chytrá,“ říká šaman a dodává, že geografickou vzdálenost mezi ním a partnerkou snášel jen velmi těžce.

Princezna Martha Louise, sestra korunního prince Haakona, měla v minulosti za manžela norského spisovatele a malíře Ariho Behna, který v roce 2019 spáchal sebevraždu. Durek se tak po sňatku stane nevlastním otcem jejich tří dcer. Podle svých slov je na to připraven a své nové role se nemůže dočkat.

Princezna se nechala slyšet, že velice obdivuje hlavně to, jak je její nastávající manžel empatický a citlivý. „Silný muž je pro mě takový, který se nebojí projevit svou zranitelnost a nestydí se plakat,“ říká. Durek naopak chválí její sebevědomí, odvahu říkat ne a to, že neváhá zpochybňovat některá jeho rozhodnutí. „Miluju to na ní,“ tvrdí.

Dcera norského krále Haralda V. a královny Sonji se v minulosti prohlásila za jasnovidkyni a založila dnes již zkrachovalou Andělskou školu, kde se specializovala na komunikaci s dušemi zesnulých lidí. Mnozí jí v souvislosti s tím vyčítali, že svého titulu princezny zneužívá ke komerčním aktivitám.

Když pak veřejně oznámila svůj vztah s Verrettem, který se sám označuje za šamana a je známý také jako velký milovník konspiračních teorií, nazvali svůj společný seminář Princezna a šaman, což se také neobešlo bez kritiky veřejnosti. Později vydali prohlášení, že Martha Louise nebude ve svých podnikatelských aktivitách používat královský titul.