Američané nemají ponětí, co je monarchie, rýpla si královna do šamana

„Američané nemají ponětí, co je to království. Není tedy divu, že to nepochopil. Američané nerozumí tomu, co to obnáší. Nechápou to. Myslel si, že si může dělat, co chce, aniž by nás jakkoliv ohrozil. I když se v některých věcech neshodneme, jsme spolu šťastní. Mám pocit, že rodina má k sobě velmi blízko novým, milým způsobem,“ řekla královna na tiskové konferenci.

Manželka norského krále nicméně označila snoubence své dcery Dureka Verretta za skvělého muže a být s ním je podle ní velmi zábavné. Král a královna rozhodnutí své dcery akceptují, ale také je jim líto, že přestane plnit své oficiální královské povinnosti. I přesto jí zůstane titul princezna.

„Je to naše dcera a bude jí i nadále. Je to tedy princezna Martha Louise,“ prohlásil král s tím, že ve svých činnostech spojených s královskou rodinou byla jeho dcera velmi dobrá a je škoda, že se toho rozhodla vzdát.

Norská princezna Martha Louise v úterý vydala prohlášení, že již nebude oficiálně reprezentovat norskou královskou rodinu. Důvodem je řada otázek, která se v poslední době objevila kolem ní a jejího snoubence.

Martha Louise a Durek Verrett oznámili své zasnoubení v červnu 2022. Společně uspořádali semináře s názvem Princezna a šaman, za které sklidili kritiku. Už v roce 2019 se přitom princezna, která v minulosti vydala knihu, v níž radí, jak komunikovat s anděly, po konzultaci se svou rodinou rozhodla nepoužívat titul v souvislosti se svými obchodními aktivitami.

Princezna má z prvního manželství, které skončilo v roce 2016, dcery Maud Angelicu, Leah Isadoru a Emmu Tallulah. Její exmanžel, spisovatel Arim Behn, o Vánocích 2019 spáchal sebevraždu. Podle norských médií se princezna s dcerami chystá přestěhovat do Kalifornie.