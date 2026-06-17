Norská korunní princezna Mette-Marit je po transplantaci plic, oznámil palác

Manželka korunního prince Haakona, následníka norského trůnu, se nyní zotavuje v nemocnici, kde by měla zůstat ještě několik týdnů.
Princezna trpěla nevyléčitelnou plicní fibrózou, což je chronické onemocnění, které způsobuje jizvy v plicích a vede ke sníženému příjmu kyslíku. „V důsledku jejího život ohrožujícího chronického plicního onemocnění a po důkladných zdravotních vyšetřeních byla Její královská Výsost korunní princezna Mette-Marit zařazena na listinu čekatelů na transplantaci plic,“ uvedl palác na začátku června.
Univerzitní nemocnice v Oslu v prosinci 2025 uvedla, že se blíží čas, kdy bude muset být transplantace provedena, ale že korunní princezna zatím nebyla zařazena na norský seznam možných příjemců.
Vývoj plicního onemocnění Mette-Marit byl vážný a transplantaci podstoupí „co nejdříve“, uvedl před pár týdny Are Holm z Univerzitní nemocnice v Oslu. „Její stav se za posledních šest měsíců výrazně zhoršil,“ řekl s tím, že přenos kyslíku do krevního oběhu je stále méně účinný.
Holm uvedl, že základním pravidlem pro zápis na norský seznam čekatelů na transplantaci plic je to, že lékaři dávají pacientovi přibližně rok života. Zároveň musí být dostatečně zdravý, aby operaci zvládl, a mít dobré vyhlídky na zotavení. Holm rovněž zdůraznil, že Mette-Marit nebude na čekací listině upřednostněna před jinými nemocnými. „Vždy upřednostňujeme ty, kteří jsou nejvíc nemocní a kteří nemají čas čekat,“ dodal.
Holm podle DPA nedokázal odpovědět na to, jak dlouhá čekací doba na plíce je. Závisí to na řadě faktorů, mimo jiné na krevní skupině a na tom, zda se velikost orgánů dárce a příjemce shodují. Uvedl však, že seznam čekatelů je v současné době krátký a že ročně se provede v průměru 30 až 35 takových transplantací.
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Stav norské princezny se zhoršil. Je už v registru čekatelů na transplantaci plic
Korunní princ Haakon začátkem tohoto týdne zkrátil oficiální návštěvu Japonska a vrátil se domů k manželce, zatímco jejich dcera, princezna Ingrid Alexandra, odletěla zpět do Osla z Austrálie, kde studuje.
Norský premiér Jonas Gahr Störe ocenil korunní princeznu za to, že se otevřeně vyjadřuje ke svému zdravotnímu stavu, a uvedl, že by to mohlo pomoci dalším lidem, kteří trpí podobnými problémy.
Královský palác rovněž uvedl, že korunní princ a princezna odkládají oslavu 25. výročí svatby, která byla plánována na srpen letošního roku.
Mette-Marit bylo 25 let, když se jako svobodná matka v roce 1999 na jednom hudebním festivalu setkala s Haakonem. To byl začátek nepravděpodobného románku, který vzbudil mediální rozruch a nakonec si získal většinu národa, připomíná agentura.
V poslední době však princezna čelila také kritice kvůli tomu, že se přátelila s nyní už zesnulým americkým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. V březnovém rozhovoru s televizní stanicí NRK řekla, že by si přála, aby ho nikdy nepotkala. Kromě toho se musela vypořádat s tím, že její syn z předchozího vztahu Marius Borg Höiby je souzen kvůli znásilnění a domácímu násilí.