Je vážně nemocná a její stav se zhoršuje, řekl norský princ o manželce

„Korunní princezna je vážně nemocná a myslím, že se to v poslední době trochu zhoršilo. Takže se o její zdraví bojím. V každodenním životě používá kyslík, což jí trochu pomáhá. Myslím, že těchto šest měsíců proběhlo docela dobře. Ale existují různé fáze. Musíme se s tím prostě vypořádat, jak nejlépe umíme,“ řekl princ v Oslu.
Princezně v roce 2018 diagnostikovali plicní fibrózu. Na podzim 2025 královský palác oznámil, že se její stav zhoršil. V současnosti je na čekací listině na transplantaci plic, korunní princ si ale není jistý, kdy k ní dojde.
„To je na lékařích, je to medicínská otázka. Oni rozhodují, kdy by se to mělo stát a kdy je ten správný čas. Myslím si ale, že se jí v poslední době bohužel hodně přitížilo,“ dodal.
Korunní princezna Mette-Marit se na veřejnosti naposledy ukázala začátkem května u příležitosti Dne norské ústavy. V nose měla hadičku, která jí pomáhala s dýcháním.
Plicní fibróza je nevyléčitelné onemocnění, které se postupně zhoršuje. Způsobuje zjizvení plicní tkáně, kvůli čemuž je dýchání stále obtížnější.
Zdravotní potíže má také Haakonova matka, norská královna Sonja (88). Ta momentálně zrušila svůj pracovní program i veřejné aktivity.
„Její Veličenstvo královnu přijali do Národní nemocnice kvůli srdečním problémům. Královna trpí fibrilací síní a srdečním selháním a několik dní zůstane hospitalizována kvůli vyšetřením a pozorování,“ uvedl ve středu královský palác.
Bývalá dánská královna Margrethe II. (86), která je sestřenicí druhého stupně norského krále Haralda V., skončila v pondělí po pádu v nemocnici. Zůstane v ní několik dní.
Do nemocnice se přitom dostala jen několik dní poté, co kvůli srdečním potížím podstoupila angioplastiku. Jde o zákrok, při němž se obnovuje průchodnost zúžených nebo uzavřených srdečních tepen pomocí speciálního balónku.
Královský palác uvedl, že se někdejší královně navzdory okolnostem daří dobře. Vyšetření CT však odhalilo větší krvácení v oblasti kyčle.