Zdraví norské korunní princezny se zhoršilo. Chystá se na transplantaci plic

Norská korunní princezna Mette-Marit (52) čelí vážnému zhoršení zdravotního stavu v souvislosti s plicní fibrózou, vzácným onemocněním plic, kvůli kterému se od konce ledna neobjevuje na veřejnosti. Její zdravotní problémy přicházejí v době, kdy královskou rodinu zaměstnávají také mediální kontroverze spojené s případem Jeffreyho Epsteina.
Norská korunní princezna Mette-Marit (22. ledna 2011) | foto: Solve Sundsbo / The Royal Court

Norská princezna Ingrid Alexandra, korunní princ Haakon, korunní princezna...
Norská královna Sonja, korunní princ Haakon, korunní princezna Mette-Marit,...
Plicní fibrózu lékaři Mette-Marit diagnostikovali v roce 2018. Nemoc postupně ovlivňuje její každodenní život i pracovní povinnosti. Diagnóza způsobuje zjizvení plicní tkáně a zhoršuje dýchání.

Už v roce 2018 princezna otevřeně přiznala, že nemoc bude mít dopad na její působení v královské rodině. „Vím, že moje pracovní schopnost bude kolísat,“ uvedla při oznámení.

Naposledy byla Mette-Marit spatřena 28. ledna při návštěvě knihovny ve Fredrikstadu, od té doby však žádnou oficiální akci neabsolvovala. Královský dvůr její nepřítomnost vysvětluje zdravotními důvody a potvrzuje, že „její oficiální program je přizpůsoben jejímu zdravotnímu stavu“.

Norská královna Sonja, korunní princ Haakon, korunní princezna Mette-Marit, princezna Ingrid Alexandra a král Harald V. v Oslu (19. prosince 2024)

„V poslední době došlo k jasnému zhoršení zdravotního stavu korunní princezny a byly zahájeny přípravy s ohledem na posouzení možnosti transplantace plic,“ uvedla manažerka komunikace paláce. „Korunní princezna má stále větší potřebu individuálně přizpůsobených tréninků, odpočinku a regenerace.“

Královská rodina zároveň v poslední době čelí i nepříjemné mediální pozornosti kvůli dřívějšímu kontaktu princezny s Jeffrey Epsteinem, zesnulým finančníkem obviněným z provozování sítě nezletilých dívek za účelem sexuálního zneužívání. V dříve zveřejněných e-mailech se objevují i osobní vyjádření, ve kterých například uvádí, že jí Epstein „dráždí mysl“, a reaguje i na jeho výroky o „lovu na manželku“.

U okresního soudu v Oslu navíc právě probíhá soudní proces s Mariusem Borgem Høibym, synem princezny Mette-Marit, který čelí desítkám obvinění, včetně znásilnění. Společně se svým manželem ho princezna v únoru navštívila ve vězení. On sám nejzávažnější obvinění popírá.

