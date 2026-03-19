Zdraví norské korunní princezny se zhoršilo. Chystá se na transplantaci plic

Plicní fibrózu lékaři Mette-Marit diagnostikovali v roce 2018. Nemoc postupně ovlivňuje její každodenní život i pracovní povinnosti. Diagnóza způsobuje zjizvení plicní tkáně a zhoršuje dýchání.
Už v roce 2018 princezna otevřeně přiznala, že nemoc bude mít dopad na její působení v královské rodině. „Vím, že moje pracovní schopnost bude kolísat,“ uvedla při oznámení.
Naposledy byla Mette-Marit spatřena 28. ledna při návštěvě knihovny ve Fredrikstadu, od té doby však žádnou oficiální akci neabsolvovala. Královský dvůr její nepřítomnost vysvětluje zdravotními důvody a potvrzuje, že „její oficiální program je přizpůsoben jejímu zdravotnímu stavu“.
„V poslední době došlo k jasnému zhoršení zdravotního stavu korunní princezny a byly zahájeny přípravy s ohledem na posouzení možnosti transplantace plic,“ uvedla manažerka komunikace paláce. „Korunní princezna má stále větší potřebu individuálně přizpůsobených tréninků, odpočinku a regenerace.“
Královská rodina zároveň v poslední době čelí i nepříjemné mediální pozornosti kvůli dřívějšímu kontaktu princezny s Jeffrey Epsteinem, zesnulým finančníkem obviněným z provozování sítě nezletilých dívek za účelem sexuálního zneužívání. V dříve zveřejněných e-mailech se objevují i osobní vyjádření, ve kterých například uvádí, že jí Epstein „dráždí mysl“, a reaguje i na jeho výroky o „lovu na manželku“.
U okresního soudu v Oslu navíc právě probíhá soudní proces s Mariusem Borgem Høibym, synem princezny Mette-Marit, který čelí desítkám obvinění, včetně znásilnění. Společně se svým manželem ho princezna v únoru navštívila ve vězení. On sám nejzávažnější obvinění popírá.