Norská korunní princezna musí na transplantaci plic, oznámil královský palác

Testy provedené v posledních měsících ukázaly jednoznačný negativní vývoj zdraví korunní princezny, uvedl palác v prohlášení.
„Doufala jsem, že udržím tuto nemoc pod kontrolou - léky, a postup se zpomalí, ale teď postupuje rychleji, než jsme já i doktoři předpokládali,“ řekla princezna Mette-Marit veřejnoprávní televizi NRK.
Zatím nebylo rozhodnuto, kdy bude budoucí královna umístěna na čekací listinu na transplantaci. „Schyluje se k době, kdy budeme muset přikročit k transplantaci plic. Provádíme nezbytné přípravy, abychom byli připraveni, až ten čas přijde,“ uvedl profesor Are Martin Holm z plicní jednotky Fakultní nemocnice v Oslu.
Korunní princ Haakon řekl, že rodina si všímala změny zdravotního stavu Mette-Marit. „Viděli jsme, že měla stále větší potíže s dýcháním,“ uvedl princ ve společném televizním rozhovoru se svou ženou.
Premiér Jonas Gahr Stoere korunní princeznu ocenil za to, že otevřeně promluvila ohledně svého stavu a řekl, že by to mohlo pomoci ostatním lidem trpícím podobnými problémy.
„Myslím, že celé Norsko jí přeje hodně zdraví, aby se jí dostalo dobré léčby a ať se rychle uzdraví,“ řekl ministerský předseda.
Mette-Marit trpí plicní fibrózou, chronickým onemocněním, které způsobuje zjizvení v plicích a vede k snížení příjmu kyslíku od roku 2018. Její nemoc v poslední době pokročila. Už počátkem jara vyšlo najevo, že princezna má každodenní obtíže. Přesto chce ve veřejné činnosti pokračovat a její program se podle paláce bude nadále přizpůsobovat jejím zdravotním potřebám.
Princezna Mette-Marit je manželkou korunního prince Haakona (52), s nímž má dvě děti – princeznu Ingrid Alexandru (21) a prince Sverreho Magnuse (19).
Z předchozího vztahu má také syna Mariuse Borga Høibyho (28), který však není v následnické linii. V srpnu bylo potvrzeno, že Marius čelí soudnímu obvinění ve 32 bodech včetně čtyř případů znásilnění. Související proces by měl začít v únoru 2026.