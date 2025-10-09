Potřebuju pomoc se zvládáním každodenního života, říká nemocná princezna

„Její královská Výsost korunní princezna Mette-Marit podstoupí od začátku října měsíční plicní rehabilitaci v Norsku,“ stojí v prohlášení paláce.
„Měla jsem tak učinit už dávno, ale až teď nadešel vhodný čas, takže toho využiji. Vzhledem k plicní fibróze budu potřebovat trochu více pomoci se zvládáním každodenního života,“ uvedla princezna na akci v Norském lidovém muzeu. Dle svých slov rovněž doufá, že se jí během léčby naskytne možnost setkat se s lidmi, kteří procházejí podobnou zkušeností.
Mette-Marit trpí plicní fibrózou od roku 2018 a její nemoc v poslední době pokročila. Už počátkem jara vyšlo najevo, že princezna má každodenní obtíže. Přesto chce ve veřejné činnosti pokračovat a její program se podle paláce bude nadále přizpůsobovat jejím zdravotním potřebám.
„Korunní princezna trpí každodenními příznaky a obtížemi, které ovlivňují její schopnost konat své povinnosti… Její denní rozvrh se mění rychleji než dříve, a s menším předstihem, než jsme byli zvyklí,“ oznámili mluvčí paláce letos v březnu. „Má však silnou touhu s prací nepřestat, a tak budeme do budoucna její oficiální program organizovat tak, aby co nejlépe navazoval na její zdravotní stav.“
Princezna Mette-Marit je manželkou korunního prince Haakona (52), s nímž má dvě děti – princeznu Ingrid Alexandru (21) a prince Sverreho Magnuse (19).
Z předchozího vztahu má také syna Mariuse Borga Høibyho (28), který však není v následnické linii. V srpnu bylo potvrzeno, že Marius čelí soudnímu obvinění ve 32 bodech včetně čtyř případů znásilnění. Související proces by měl začít v únoru 2026.