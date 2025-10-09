Potřebuju pomoc se zvládáním každodenního života, říká nemocná princezna

Norská korunní princezna Mette-Marit (52) se vyjádřila ke své nadcházející zdravotní pauze, kterou potvrdil i norský královský dvůr. V říjnu se nezúčastní žádných oficiálních povinností, výjimkou bude pouze slavnostní večeře pro zástupce parlamentu 23. října.
Norská princezna Ingrid Alexandra, korunní princ Haakon a korunní princezna Mette-Marit v Oslu (23. června 2025) | foto: Reuters

„Její královská Výsost korunní princezna Mette-Marit podstoupí od začátku října měsíční plicní rehabilitaci v Norsku,“ stojí v prohlášení paláce.

„Měla jsem tak učinit už dávno, ale až teď nadešel vhodný čas, takže toho využiji. Vzhledem k plicní fibróze budu potřebovat trochu více pomoci se zvládáním každodenního života,“ uvedla princezna na akci v Norském lidovém muzeu. Dle svých slov rovněž doufá, že se jí během léčby naskytne možnost setkat se s lidmi, kteří procházejí podobnou zkušeností.

Mette-Marit trpí plicní fibrózou od roku 2018 a její nemoc v poslední době pokročila. Už počátkem jara vyšlo najevo, že princezna má každodenní obtíže. Přesto chce ve veřejné činnosti pokračovat a její program se podle paláce bude nadále přizpůsobovat jejím zdravotním potřebám.

Norská princezna Ingrid Alexandra, král Harald V., korunní princ Haakon, korunní princezna Mette-Marit, královna Sonja a princ Sverre Magnus ve svatební den princezny Marthy Louise v Geirangeru (31. srpna 2024)

„Korunní princezna trpí každodenními příznaky a obtížemi, které ovlivňují její schopnost konat své povinnosti… Její denní rozvrh se mění rychleji než dříve, a s menším předstihem, než jsme byli zvyklí,“ oznámili mluvčí paláce letos v březnu. „Má však silnou touhu s prací nepřestat, a tak budeme do budoucna její oficiální program organizovat tak, aby co nejlépe navazoval na její zdravotní stav.“

Princezna Mette-Marit je manželkou korunního prince Haakona (52), s nímž má dvě děti – princeznu Ingrid Alexandru (21) a prince Sverreho Magnuse (19).

Z předchozího vztahu má také syna Mariuse Borga Høibyho (28), který však není v následnické linii. V srpnu bylo potvrzeno, že Marius čelí soudnímu obvinění ve 32 bodech včetně čtyř případů znásilnění. Související proces by měl začít v únoru 2026.

