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Po smrti norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve věku 89 let, se z ní stala následnice trůnu. Korunní princezna Ingrid Alexandra (22) po svém otci Haakonovi VIII. (53) bude jednou královnou. Stala by se tak první ženou na norském trůnu po 600 letech.
Autor: Ida Bjørvik / Det kongelige hoff
Princezna se narodila 21. ledna 2004. Na snímku je na svém křtu, který byl 17. dubna 2004.
Autor: Jo Michael, The Royal Court
Coby žena má nárok na trůn díky zavedení absolutní primogenitury v roce 1990. Jde o pravidlo, že nejstarší dítě bez ohledu na pohlaví má v nástupnické linii přednost před mladším.
Autor: Veronica Mela / Utenfor Allfarvei AS / the Royal Court
Princezna má dva bratry, staršího nevlastního Mariuse (třetí zleva) a mladšího bratra, prince Sverra Magnuse (druhý zleva), který je za ní v řadě následnictví. Na snímku je norská královská rodina slavící Vánoce 2014.
Autor: AP
Norská princezna Ingrid Alexandra, tehdejší korunní princ Haakon a král Harald V. pózují na portrét. (2016)
Autor: Jorgen Gomnaes / Det kongelige hoff.
Očekává se od princezny, jako od členky rodu Glücksburků, že se stane druhou ženskou panovnicí země, po královně Markétě, která vládla nad Norskem, Dánskem a Švédskem od konce 80. let 14. století až do své smrti v roce 1412.
Autor: Jorgen Gomnaes / Det kongelige hoff.
Norská královna Sonja, princezna Ingrid Alexandra, vévodkyně z Cambridge Kate, britský princ William, norská korunní princezna Mette-Marit a korunní princ Haakon v sochařském parku princezny Ingrid Alexandry (2018)
Autor: Reuters
Norská královská rodina: princezna Ingrid Alexandra, korunní princezna Mette-Marit, princ Sverre Magnus, Emma Tallulah Behnová, korunní princ Haakon, královna Sonja, král Harald V., Leah Isadora Behnová, princezna Martha Louise, Maud Angelica Behnová a princezna Astrid na snímku z léta 2018.
Autor: AP
Ingrid Alexandra je skrze svého otce potomkem britského krále Eduarda VII. Podle britského zákona o nástupnictví z roku 1701 je tedy potenciální následnicí trůnu v každém z šestnácti království Commonwealthu.
Autor: AP
Ingrid Alexandra začala chodit do státní školy, protože její rodiče chtěli, aby měla co nejobyčejnější dětství. Později přešla na soukromou anglickou jazykovou školu v Oslu, aby se naučila mluvit plynně anglicky.
Autor: © Det kongelige hoff / Julia Naglestad
Princezna ještě přestoupila na Uranienborg School v Oslu, aby dokončila nižší střední vzdělání. Na podzim roku 2020 začala další školní docházku na střední škole Elvebakken v Oslu. Nyní studuje mezinárodní vztahy na univerzitě v Sydney.
Autor: Reuters
Princezna získala zlatou medaili na norském šampionátu juniorů v surfování v říjnu 2020. Je známá jako vášnivá surfařka a trénuje také lyžování a kickbox.
Autor: AP
Norský král Harald V., princezna Ingrid Alexandra a její babička z matčiny strany Marit Tjessemová a kmotři princezny španělský král Felipe VI., švédská korunní princezna Victoria, norská princezna Martha Louise a dánský korunní princ Frederik. Snímek je z 31. srpna 2019.
Autor: AP
Norský korunní princ Haakon, princezna Ingrid Alexandra, princ Sverre Magnus a korunní princezna Mette-Marit na vánočním portrétu královské rodiny o rok později.
Autor: Reuters
Mladá princezna podle mnohých představuje svěží tvář monarchie, která může přispět k její stabilizaci a zlepšení jejího obrazu.
Autor: Reuters
„Královská rodina nutně potřebuje širší okruh aktivních členů, kteří budou pravidelně vykonávat oficiální povinnosti. Ingrid Alexandra je charismatická, chytrá a umí navazovat kontakt s lidmi,“ řekl nedávno portálu The Times Trond Noren Isaksen, historik norské monarchie.
Autor: Reuters
Marit Tjessemová, norský král Harald V., korunní princezna Mette-Marit, korunní princ Haakon, princezna Ingrid Alexandra, princ Sverre Magnus, královna Sonja a Marius Borge Hoiby na oslavě 18. narozenin princezny.
Autor: AP
Norská princezna Ingrid Alexandra s rodinou na slavnostní recepci k letní oslavě jejích osmnáctin.
Autor: Reuters
Na oslavě byly i další budoucí vladařky a vladař: švédská princezna Estelle, nizozemská princezna Amalia, belgická princezna Elisabeth a lucemburský princ Charles.
Autor: Reuters
V říjnu 2023 byla princezna hostem na oslavě osmnáctin dánského prince Christiana v Kodani.
Autor: Profimedia.cz
Norský korunní princ Haakon, korunní princezna Mette-Marit a princezna Ingrid Alexandra na oslavě osmnáctin dánského prince Christiana.
Autor: Profimedia.cz
Švédská princezna Estelle, norská princezna Ingrid Alexandra, dánský princ Christian, nizozemská korunní princezna Amalia a belgická korunní princezna Elisabeth na oslavě osmnáctin dánského prince.
Autor: © Keld Navntoft
Norská princezna oslavila dvacáté narozeniny v lednu 2024 ve velice neobvyklém stylu.
Autor: Det kongelige hoff / Simen Lovberg Sund
Místo tradiční oslavy se svou rodinou strávila Ingrid Alexandra narozeninový den ve vojenské službě.
Autor: ČTK
Ingrid Alexandra před nástupem na vysokou školu absolvovala patnáctiměsíční vojenskou službu u ženijního praporu norské armády za polárním kruhem, kde sloužila jako střelkyně na obrněném bojovém vozidle CV90.
Autor: Profimedia.cz
Norská korunní princezna Mette-Marit, princezna Ingrid Alexandra a korunní princ Haakon v Askeru v květnu 2024.
Autor: Reuters
Norská korunní princezna Mette-Marit, korunní princ Haakon, princezna Ingrid Alexandra a princ Sverre Magnus s přítelkyní Amalií Giaver MacLeodovou v Alesundu před svatbou Haakonovy sestry princezny Marthy Louise a amerického šamana Dureka Verretta. (30. srpna 2024)
Autor: AP
Královská rodina e svatební den princezny Marthy Louise v Geirangeru. (31. srpna 2024)
Autor: Reuters
Norská princezna Ingrid Alexandra na královském banketu u příležitosti návštěvy islandské prezidentky v Oslu. (8. dubna 2025)
Autor: Reuters
Norská princezna Ingrid Alexandra, korunní princ Haakon a korunní princezna Mette-Martit na královském banketu v Oslu. (8. dubna 2025)
Autor: AP
Norská princezna Ingrid Alexandra, korunní princ Haakon a korunní princezna Mette-Marit v Oslu. (23. června 2025)
Autor: Reuters
Norský král Haakon VIII. a korunní princezna Ingrid Alexandra s členy vlády v Oslu po smrti krále Haralda V. (28. srpna 2026)
Autor: Reuters
Norská korunní princezna Ingrid Alexandra a král Haakon VIII. s členy vlády v Oslu. (28. srpna 2026)
Autor: Reuters