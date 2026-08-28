Po smrti dědečka je korunní princeznou. Ingrid Alexandra jednou bude královnou

|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Jako řecká bohyně. Charlotte Gott ukázala další letní fotky
Svých více než 190 tisíc sledujících na sociálních sítích pravidelně zásobuje fotkami ze svých cest. Nyní Charlotte Gott zveřejnila snímky z Řecka. Nechybí olivovníky, oleandry a moře.
Pavel Trávníček s manželkou zdraví v plavkách od bazénu. Herec výrazně zhubl
Pavel Trávníček si užívá léto a po náročném začátku roku se ukázal v plavkách u bazénu. Pětasedmdesátiletý herec je na fotografii viditelně štíhlejší. O svém úbytku váhy už dříve sám informoval a...
Narozeninová prsa. Sydney Sweeney pózuje v reklamě nahoře bez i v tangách
Sydney Sweeney oslavuje blížící se devětadvacáté narozeniny po svém. Herečka zveřejnila odvážnou reklamní kampaň na kolekci Birthday Boobs vlastní značky spodního prádla Syrn, v níž střídá několik...
Krejčíková ve 14 slýchala sexistické narážky kolegů. Bylo to normální, říká
Herečka Aneta Krejčíková (35) promluvila v podcastu Čestmíra Strakatého o svých začátcích v seriálu Ulice, kdy na ni měli starší kolegové sexistické narážky. Vadilo jí to, ale neozvala se, protože to...
Mužem roku 2026 je třicetiletý realitní a finanční manažer Jakub Bolek z Náchoda
Letošní ročník soutěže Muž roku zná svého vítěze. O titul se v pátek 21. srpna v Náchodě utkalo deset finalistů z celé České republiky. Slavnostní finále 27. ročníku se uskutečnilo v Městském divadle...
Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Dceři vybrala dvě jména
Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová porodila. Na svět přivedla druhou dceru. Holčička dostala hned dvě jména začínající na písmeno G.
Byla bych ráda, kdybych měla prsa a zadek jako máma, říká dcera Crawfordové
Modelka Kaia Gerberová (24) otevřeně přiznala, že v minulosti trpěla poruchou příjmu potravy, a popsala, jak těžké pro ni bylo vyrůstat s neustálým srovnáváním se svou matkou, supermodelkou Cindy...
Trpěl jsem záchvatovitým přejídáním, prozradil food influencer Adam Rundus
Food influencer a bratr kuchařky Kamu Adam Rundus (29) se v roce 2023 účastnil soutěže MasterChef Česko a skončil sedmý. Dnes na sociálních sítích s manželkou Dorotou (27) hodnotí a představují...
Šárka je první v rodině Vaculíků, kdo opravdu hraje, říká o neteři Lukáš Vaculík
Lukáš Vaculík o sobě i své kariéře mluví s nadhledem a typickým suchým humorem. Pečlivě si vybírá nejen role, ale především lidi, se kterými chce pracovat. Ve filmu Vyšehrad Třy se při natáčení...
Po roli princezny přišlo zklamání. Monika Timková o strachu z pohádek i nahotě
Dočetla jsem se, že konkurz na moderátorku televizní seznamovací show Monika Timková vyhrála, protože nikoho nesoudí, umí vytvořit atmosféru, v níž se lidi kolem ní cítí dobře, a má smysl pro humor....
Po smrti dědečka je korunní princeznou. Ingrid Alexandra jednou bude královnou
Po smrti norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve věku 89 let, se z ní stala následnice trůnu. Korunní princezna Ingrid Alexandra (22) po svém otci Haakonovi VIII. (53) bude jednou...
Narozeninová prsa. Sydney Sweeney pózuje v reklamě nahoře bez i v tangách
Sydney Sweeney oslavuje blížící se devětadvacáté narozeniny po svém. Herečka zveřejnila odvážnou reklamní kampaň na kolekci Birthday Boobs vlastní značky spodního prádla Syrn, v níž střídá několik...
Byla jsem nervózní, vzpomíná O’Donnellová na lesbickou scénu s Nixonovou
Americká bavička a herečka Rosie O’Donnellová (64) si zahrála v pokračování populárního Sexu ve městě. Ve třetí sérii má intimní scénu s Mirandou Hobbesovou, kterou hrála Cynthia Nixonová (60). Podle...
Sandra Nováková ukázala trik na dokonalé záběry v plavkách. Zkuste video, radí
Sandra Nováková své fanoušky pravidelně zásobuje povedenými fotografiemi, na nichž jí to sluší. Teď se rozhodla prozradit, jak vznikají. Herečka zveřejnila video z focení v plavkách a ukázala také...
Mahulena Bočanová ukázala 20 let staré foto ze StarDance. Měsíc nebudu žrát, píše
Mahulena Bočanová se po dvaceti letech podívala do archivu a nestačila se divit. Na Instagramu zveřejnila fotografii z první řady StarDance, na které pózuje v odvážném žlutém kostýmu. Dnes už se nad...
Prodej bytu 2+kk (49,6 m2) s balkonem , Bystřice nad Pernštejnem_4
Forota, Bystřice nad Pernštejnem, okres Žďár nad Sázavou
3 936 420 Kč
Celou pravdu o Dianině smrti se zřejmě nedozvíme. Bílý fiat se nikdy nenašel
Diana, princezna z Walesu, zemřela 31. srpna 1997, tedy přesně před 29 lety. Ačkoli vyšetřování uzavřelo smrtelnou tragédii jako nehodu, konspirační teorie jsou stále živé. Kam zmizel bílý fiat,...
Náhradní matka nebo darované sperma? Ha Thanh Špetlíková si už vybrala
Vždycky dělala několik profesí souběžně. Byla scénografkou, výtvarnicí, herečkou a zároveň podnikala v gastronomii. Postupně některé aktivity opustila a teď se chce vedle herectví věnovat...