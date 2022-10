Bál jsem se, že umřu, říká o nehodě při natáčení hvězda seriálu Živí mrtví

Jeden z hlavních protagonistů seriálu Živí mrtví, který ztvárnil postavu Daryla Dixona, při natáčení jedenácté série utrpěl vážné zranění hlavy. Norman Reedus prozradil, že ho lékaři následně hospitalizovali s těžkým otřesem mozku.

„Bylo to strašné. Celé to pro mě bylo dost děsivé. Myslel jsem si v jednu chvíli opravdu, že možná umřu. Bylo to velmi vážné. Proletěl jsem oknem u auta a dostal jsem snad milion ran do obličeje a do hlavy. Úplně mě to zranění dostalo,“ popsal hollywoodský herec nehodu při natáčení v rozhovoru pro pořad Entertainment Weekly.

„Byl jsem u neurologa. Neprošel jsem ani testem citlivosti na světlo. Držel jsem se stěn, když jsem procházel místnostmi. Bylo to opravdu šílené,“ doplnil dvojnásobný otec a partner německé herečky a bývalé modelky Diane Krugerové.

Kvůli hercově zranění se posunulo natáčení celého seriálu. „Natáčíte něco přes rok a pak museli všichni kvůli mně část natáčení odložit, protože jsem ležel v posteli. Měl jsem hrozný pocit viny, že nejsem v práci a lidé si říkají, o kolik kvůli mně budou muset překročit natáčení. O týden? O dva týdny? To mě dost trápilo,“ uvedl herec.

Nebylo to první zranění hlavy, které Norman Reedus utrpěl. V roce 2013 se zranil při autonehodě v Berlíně, při níž do jeho auta najel nákladní vůz a on následně z vozidla vyletěl oknem. Z nehody vyvázl se zraněním oka. Dodnes má implantovaný kovový oční důlek, kvůli kterému je extrémně citlivý na světlo.

VIDEO: Trailer k seriálu Živí mrtví (11. řada):