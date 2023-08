Lidé mívají nevhodné poznámky, pomáhají mi tátovy písně, říká dcera Petra Muka

„Slovo talent a já nejsme úplně kamarádi. Asi i proto, že jsem odmalička poslouchala, že já přece musím mít talent. Beru to spíš tak, že makám proto, že mě to baví. Tatínek byl velmi slavný, což některé děti nedokážou pochopit a neví celou situaci, jak to bylo, a někdy mají pak nevhodné poznámky na mě i na celou mou rodinu. To je ta horší stránka, se kterou se musím popasovat,“ říká v rozhovoru pro pořad Showtime Noemi Muková.

„Klíčem, jak se s tím srovnat, jsou pro mě taťkovy písničky. Vím, že by mi asi řekl, že na takové lidi se musím vykašlat a že někteří lidé takoví budou vždycky, ale to je jen jejich špatné rozhodnutí a volba,“ vysvětluje dívka, která se po smrti Petra Muka odstěhovala s matkou z Prahy do Bratislavy. Tam nastoupí po letních prázdninách do druhého ročníku bratislavské konzervatoře.

V sobotu 12. srpna se uskutečnil vzpomínkový festival Kouřimská skála, kde si kromě dalších muzikantů zazpívala právě i Noemi.

„Připravovala jsem se na to už dlouho, dokonce jsem tu byla i sama vlakem z Bratislavy na zkoušku s kapelou, abychom vše připravili. Sejdou se tu vždy všichni „tátovi lidi“. Jednou po zkoušce jsme si všichni sedli a oni začali vyprávět historky z dob Shalomu a podobně. Moc mě to vždycky baví, protože se dozvídám věci, které jsem třeba zatím ani nevěděla. Je to moc milé, že si takhle dokážeme společně povídat, moc si toho vážím, že tu pořád jsou, je to velká pocta. Cítím se tu zkrátka jako mezi svými, mezi lidmi, které mám velmi ráda,“ dodala Muková.

Zpěvák Petr Muk s dcerou Noemi (2007)

Petr Muk se narodil 4. února 1965 v Českém Krumlově. Vyrůstal v Českých Budějovicích, kde vystudoval stavební průmyslovku. Od patnácti let hrál a zpíval s českobudějovickými punkovými a undergroundovými skupinami, jako byli Jolly Jokers nebo Dural.

V roce 1985 spoluzaložil Oceán, jednu z nejvlivnějších českých kapel své doby. Skupina bodovala hned prvním velkým hitem Ráchel, absolvovala turné po Anglii spolu s Erasure a dodnes je kultovní českou fanouškovskou kapelou.

V letech 1992 až 1996 působil Muk s Petrem Kučerou a textařem Petrem Honsem v dalším úspěšném seskupení Shalom. První sólové album vydal v roce 1997 a začal vystupovat i v muzikálech.

Natočil hity jako Loď ke hvězdám, Neusínej, Tančíš sama nebo Ty a já. V letech 2002 a 2003 se stal stříbrným Českým slavíkem, v roce 2004 pak bronzovým.

Zemřel 24. května 2010. Policie i rodina úmrtí popsala jako nešťastnou událost. Bulvární deníky uvedly, že se udusil zvratky, podle pitevní zprávy měl v krvi 2,65 promile alkoholu a léky na svou duševní nemoc – trpěl bipolární afektivní poruchou (dříve maniodepresivní psychóza). Pohřbený je v Českém Krumlově. Letos by oslavil 58. narozeniny.

VIDEO: Shalom – Bon soir, mademoiselle Paris: