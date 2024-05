Nizozemská princezna Amalia chtěla žít normálně. Teď čelí výhrůžkám smrtí

Oranžská princezna Catharina-Amalia, dcera krále Willéma-Alexandra a královny Máximy je pro veřejnost známa častěji jako princezna Amalia. Její rodiče ji připravují na budoucí roli královny – v lednu 2023 například absolvovala první zahraniční cestu, kdy krále a královnu deset dní doprovázela po holandské části Karibského souostroví.

Mladá princezna se pokouší skloubit královské povinnosti se soukromým životem a studiem, což zjevně není nikterak snadné. Momentálně studuje druhým ročníkem politiku, psychologii, práva a ekonomiku na univerzitě v Amsterdamu, avšak brzy po začátku studia se musela přestěhovat zpět k rodičům do Haagu kvůli obavám o svou bezpečnost.

Nizozemská korunní princezna Amalia, královna Máxima, král Willém-Alexander, princezna Alexia a princezna Ariane (Emmen, 27. dubna 2024)

Ochranka se tehdy dozvěděla, že na Amalii cílí organizovaný zločinecký gang, který ji hodlá unést. „Vypadalo to, že bude žít v Amsterdamu a normálně studovat, teprve se začala účastnit večírků. Všichni čekali, že bude mít normální život, ale ve vteřině se všechno změnilo – musela zpátky k rodičům, nesměla chodit na hodiny ani ven se spolužáky,“ popisuje v rozhovoru pro magazín Hello! Annemarie de Kunderová, nizozemská novinářka specializující se na osudy královské rodiny. „Na celé její rodině si to vybralo obrovskou daň.“

Nebyl to přitom první případ ohrožení. V lednu 2020, když bylo Amalii sedmnáct, jí na Instagramu jistý muž začal posílat násilné a výhružné zprávy. U soudu byl jmenován jako Wouter G. a podle obžaloby princezně vyhrožoval znásilněním či tím, že v den královského výročí zabije jednu z jejích přítelkyň. Podle všeho šlo o paranoidního schizofrenika, jehož následně zatkli a odsoudili k vězení a léčbě.

Během jejího studia pak došlo k dalšímu incidentu, který skončil zatčením jistého Mohamada E. Ten byl podezřelý z toho, že se chystal princeznu unést a zavraždit.

Na již zmiňované zahraniční cestě byla princezna Amalia dotázána, jak celou situaci vnímá. „Chybí mi normální studentský život,“ odpověděla tehdy novinářům. „Chybí mi možnost chodit po ulici, dojít si do obchodu…“

O to větší radost však měla z toho, že alespoň na královské cestě může zažít trochu svobody. „Jsem moc vděčná, to vás můžu ujistit. Chtěla bych vyjádřit svůj vděk jak přátelům a rodině, tak i všem z Nizozemska a potažmo z Karibiku,“ prohlásila. Její královská matka Máxima se následně nechala slyšet, že je na svou dceru hrdá.

Švédská princezna Estelle, nizozemská princezna Amalia, norská princezna Ingrid Alexandra, belgická princezna Elisabeth a lucemburský princ Charles (Oslo, 17. června 2022)

Poslední dobou to vypadá, že se okolnosti poněkud uklidnily. Po roce a půl se princezna přestěhovala zpátky do Amsterdamu, kde bydlí s ostatními studenty. Místním obyvatelům sice neuniklo, že se v oblasti vyskytuje rázem více bezpečnostních kamer a strážníků, ale podle expertních zdrojů má Amálie – i navzdor neustávající přítomnosti ochranky – více svobody a volnosti.

„Máxima a Willém-Alexander ji do ničeho netlačí,“ komentuje situaci novinářka Annamarie de Kunderová. „Představují ji na oficiálních událostech, ale dopřávají jí možnost dělat věci vlastním tempem. Když tedy Amalii vidíte na státní návštěvě nebo na královské svatbě v Jordánu, je to proto, že tam chce být. Myslím si, že tak je to do začátku dobré, protože takovým věcem se bude věnovat po zbytek svého života.“