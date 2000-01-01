náhledy
Na nedávném předání moci v lucemburském velkovévodství byly nepřehlédnutelné. Budoucí královny Belgie a Nizozemska, korunní princezny Elisabeth (23) a Catharina-Amalia (21). Kromě pohádkových rób s tiárami se ukázaly také ve slušivých modelech.
Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria je dědičkou trůnu Nizozemského království, což zahrnuje samotné Nizozemsko a dále ostrovy Arubu, Curaçao a Svatý Martin.
Dědičkou nizozemského trůnu se stala 30. dubna 2013, když její otec nastoupil na trůn. Získala tím také titul princezna oranžská.
Z matčiny strany je Catharina-Amalia potomkem bohatých španělských a italských Argentinců s baskickými předky.
Princezna Catharina-Amalia s rodiči, králem Willémem-Alexanderem a královnou Máximou, a s nyní už bývalou lucemburskou velkovévodkyní Marií Teresou a bývalým lucemburským velkovévodou Henrim v den jeho abdikace 3. října 2025
Elisabeth Theresia Maria Helena je jako nejstarší dítě belgického krále a jeho manželky následnicí belgického trůnu. Má také titul vévodkyně brabantská.
Elisabeth bude první belgickou panovnicí, protože po změně belgického nástupnického práva v roce 1991 má nárok na trůn prvorozené dítě bez ohledu na pohlaví.
Princezna Elisabeth s rodiči a s nyní už bývalou lucemburskou velkovévodkyní Marií Teresou a bývalým lucemburským velkovévodou Henrim v den jeho abdikace 3. října 2025
Belgická korunní princezna Elisabeth, nová lucemburská velkovévodkyně Stephanie, nový velkovévoda Guillaume a nizozemská korunní princezna Catharina-Amalia
V současné době je třetí nejmladší následnicí trůnu na světě a druhou nejmladší následnicí v Evropě. Mladší následníky trůnu mají jen v Lesothu a ve Španělsku.
Princezna Catharina-Amalia je zároveň dosud nejmladší nizozemskou dědičkou trůnu a je první dívkou, jíž byl titul princezny Oranžské udělen. Její babička Beatrix, prababička Juliána a praprababička Vilemína měly „pouze“ titul princezny nizozemské, třebaže se u nich od narození předpokládal nástup na trůn.
Elisabeth hovoří nizozemsky, francouzsky, německy a anglicky a absolvovala také kurzy mandarínské čínštiny.
Studovala na Královské vojenské akademii v Bruselu a absolvovala také vojenský výcvik. Po studiu historie a politologie na Lincoln College v Oxfordu ji přijali na Harvard, kde rok studovala veřejnou politiku. Kvůli rozhodnutí Trumpovy administrativy o zákazu zápisu zahraničních studentů je její další studium zatím nejasné.
Lucemburská velkovévodkyně Maria Teresa, velkovévoda Henri, dědičný velkovévoda Guillaume a princezna Stephanie v den abdikace panovníka
Lucemburský velkovévoda Guillaume, velkovévodkyně Stephanie a jejich synové princ Charles a princ Francois
