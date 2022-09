Nina Popelíková a její idylka u míchačky. Tíhla k hudbě, nakonec zvítězilo herectví

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Řadu let se snažila najít maminku, kterou od dětství neviděla. Nakonec se jí to podařilo, přesto si do náruče padnout nemohly. Naopak pevnou oporou jí byl manžel Ota Sklenčka.