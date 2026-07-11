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Odchod do důchodu nesla těžce. Jenže pak zažila Nina Divíšková nejplodnější období

Tomáš Mrzena
  16:00

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Ve věku 84 let zemřela herečka Nina Divíšková (21 června 2021). | foto:  Viktor Chlad, MAFRA

Hrát v divadle, starat se o tři děti a k tomu stavět dům. Bez manžela. Pro Ninu Divíškovou nic zvláštního. Nehroutila se, nestěžovala si. Její otec by z ní měl radost. Noblesní, nepřístupná, trochu nafoukaná, ale neobyčejně vtipná. Tak o ní mluvil manžel Jan Kačer, s nímž strávila šedesát let a nikdy se s ním nerozvedla, i když někdy sama nevěděla proč vlastně.

Na svět přišla před 90 lety, 12. července 1936 v Brně. Její maminka Elmarita pracovala jako taneční pedagožka a dceru vedla k lásce k umění. Nina ale vždycky vzhlížela spíš k tatínkovi Karlovi. Ostatně jako snad každý. V moravské metropoli šlo o velmi známou osobu, která svými skutky ráda vyvolávala rozruch. Byl to dobrodruh, sportovec, milovník adrenalinu a všech nových vymožeností. Už jako kluk lyžoval, boxoval a šermoval. Účastnil se vůbec prvních lyžařských závodů v Brně, vedl tam i jedny z prvních lyžařských tréninků.

Neváhala odeslat telegram Gustávu Husákovi, v němž vyjádřila nesouhlas s jeho zvolením prezidentem.

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Odchod do důchodu nesla těžce. Jenže pak zažila Nina Divíšková nejplodnější období

Premium
Ve věku 84 let zemřela herečka Nina Divíšková (21 června 2021).

Hrát v divadle, starat se o tři děti a k tomu stavět dům. Bez manžela. Pro Ninu Divíškovou nic zvláštního. Nehroutila se, nestěžovala si. Její otec by z ní měl radost. Noblesní, nepřístupná, trochu...

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