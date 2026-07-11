Na svět přišla před 90 lety, 12. července 1936 v Brně. Její maminka Elmarita pracovala jako taneční pedagožka a dceru vedla k lásce k umění. Nina ale vždycky vzhlížela spíš k tatínkovi Karlovi. Ostatně jako snad každý. V moravské metropoli šlo o velmi známou osobu, která svými skutky ráda vyvolávala rozruch. Byl to dobrodruh, sportovec, milovník adrenalinu a všech nových vymožeností. Už jako kluk lyžoval, boxoval a šermoval. Účastnil se vůbec prvních lyžařských závodů v Brně, vedl tam i jedny z prvních lyžařských tréninků.
Neváhala odeslat telegram Gustávu Husákovi, v němž vyjádřila nesouhlas s jeho zvolením prezidentem.