„Nejhorší ráno. Moje milovaná dcera dnes 30. prosince 2024 odešla do nebíčka. Naše poslední Vánoce, byla jsi tak šťastná. Taková bolest! Nikomu nepřeji pochovávat své vlastní dítě. Deset let jsme to zvládali. Prosím vás, kdo můžete, zapalte za Ninušku svíčku. Jakmile budu vědět více o posledním rozloučení, napíšu. Omlouvám se, že nemohu odpovědět na zprávy ani telefonovat,“ napsala Andy Opalena na Instagram k fotografiím dcerky.

V červenci 2023 zveřejnila influencerka a fitness trenérka fotografii dcery z nemocnice, na kterých byla holčička připojena k přístrojům. „Náš zázračný den. Děkujeme vám za velkou podporu, modlitby a pozitivní energii. Ninka dnes otevřela oči, na všechno si pamatuje. Její první slova byla... ,Maminko?’ ,Ano, Ninko?’ ,Moc tě miluju.’ Nejsilnější slova, díky Bohu,“ napsala bez bližšího vysvětlení.

Nyní v jednom z příspěvků upřesnila, co její dceři bylo. „Sama nevím, co se stalo. Ninka jela do Francie lyžovat, těšila se, ale 30. prosince 2024 ráno neotevřela oči. Čekám na výsledky (pitva), abych se sama dozvěděla, co přesně se stalo,“ napsala Opalena v úterý na Instagram.

„Od narození měla metabolické onemocnění, deficit LCHAD, musela dodržovat doporučenou stravu a brát léky. Nebylo to jednoduché, ale držela se. Měli jsme tu nejlepší lékařku Dr. Brenerovou, která nám pomáhala roky,“ popsala influencerka.

„Děkuji za vaše modlitby. Je to opravdu silné, možná proto někteří nerozumí, proč sem na Instagram dávám takovou věc. Ale mě a Nince jste pomáhali, tak je spravedlivé, abyste věděli, že moje holčička už je v nebíčku,“ dodala.

Deficit 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mastných kyselin s dlouhým řetězcem (LCHAD) je porucha ve zpracování mastných kyselin. Je způsobena nedostatečnou činností jednoho z enzymů odpovědných za proměňování tuků na palivo využitelné pro lidské tělo.

Porucha je velmi závažná v okamžiku, kdy se při hladovění nebo zvýšené potřebě energie v době nemoci či operací v těle sníží zásoby cukru (glukózy) a pacient není schopen zpracovávat tuky. I u dobře léčených pacientů se může vyskytnout zbytnění srdeční svaloviny (kardiomyopatie) a porucha sítnice v oku (retinopatie).