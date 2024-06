Na začátku Survivoru jsem nesnášela Mikýře, přiznává Nikola Kabátová

Na ostrově se jako účastník soutěže ocitnete na jednom místě s lidmi, které si nemůžete vybrat a které neznáte. Jste spolu nonstop a utéct není kam. Stačí, když si někdo řekne: tohle zvládnu, protože já vyjdu s každým?

Tahle schopnost se hodí, ale úplně to nestačí. Jste v extrémních podmínkách, unavení a hladoví. Já jsem skoro nespala a zvládnout vztahy s ostatnímu lidmi pro mě byla asi ta nejtěžší věc. V běžném životě umím vybouchnout, ale zařekla jsem se, že na ostrově se mi to nesmí stát. Díky Survivoru jsem si hodně natrénovala trpělivost.

Jak jste si ověřila objektivnost prvního dojmu?

Nedá se na něj spolehnout! Třeba Mikýře jsem na začátku úplně nesnášela.

A znala jste ho? Byl v týmu celebrit.

Neznala a možná tím hůř. Když jsem ho pozorovala, jak tam pochoduje v košili, v klobouku a s holí v ruce, říkala jsem si: proboha, co je to za magora?

Koho jste vlastně znala?

Mám ráda MMA, takže Piráta, který měl navíc těsně před odjezdem na Survivor náročný zápas s Karlosem Vémolou. A herečku Ivanku Jirešovou, protože jako malá jsem s mamkou koukala na Ordinaci v růžové zahradě. Oba mi byli sympatičtí, na rozdíl právě od Mikýře. Ten mě hlavně zpočátku štval tím, jak celou hru trolil a dělal si z toho legraci. Úplně jsem zuřila. Dovolil si zesměšňovat mou milovanou soutěž! Dnes se tomu samozřejmě směju, protože ten jeho postoj už chápu.

A on navíc z trolení postupně ubral, soutěž ho víc a víc pohlcovala.

Přesně tak. Nakonec jsme si hodně sedli. Zjistili jsme, že máme podobný smysl pro humor a ocenila jsem, v jakého hráče se během hry vypracoval.

Survivor 2024: Finalisté Martin Carev, Martin „Mikýř“ Mikyska a Nikola Kabátová

Ještě jeden soutěžící vám byl blízký, a to Martin Carev. Pro mě je to pravý opak extrovertního Mikýře. Je vidět, že v této soutěži může uspět jakýkoliv typ člověka.

Martin je moc fajn kluk, jsem ráda, že jsem ho poznala. Survivor opravdu může vyhrát kdokoliv. V zahraničních verzích tím spíš. V Česku je to trošku jiné.

Jak to myslíte?

V americké, nebo australské verzi ještě daleko víc záleží na sociální hře. A největší fyzické hrozby v podobě hráčů jdou obvykle pryč jako první, lidé se je snaží vyřadit. Ne tedy hned, aby se neoslabila síla kmene, ale jak se blíží sloučení, je velká snaha se těch silných hráčů zbavit. To znamená, že vyhrát může i tichá myška, která umí hrát. Naproti tomu česká verze bere soutěž trochu jako olympiádu, v níž je důležitá fyzická síla a za dobrého hráče je považován ten, kdo vyhraje nejvíc soutěží a duelů. V zahraničí platí, že kdo dostane při vyřazování nejvíc hlasů, jde domů. Žádné duely, žádné nádoby osudu, které vás můžou zachránit, i když vás ostatní chtěli vyhodit.

Což je ale zase divácky atraktivnější, není to tak předvídatelné. Když občas rozhodne náhoda, třeba jestli rozbijete nádobu s modrou nebo červenou tekutinou.

Mně se tenhle prvek líbí, dává totiž prostor riskovat. V Americe žádné nádoby osudu nemají. Napíšou tě na vyřazení? Jdeš. O to víc je důležité umět hrát sociální hru.

Na začátku soutěže proti sobě bojují dva kmeny. Jeden je složený ze známých osobnostní, v druhém jsou „obyčejní“ lidé. Zatímco tým celebrit se skládá horko těžko, zájemců o místo v týmu necelebrit jsou tisíce. Nesvádí to k tomu, se na celebrity dívat skrz prsty, protože v jejich případě mělo výběrové síto daleko větší oka?

Členy kmene celebrit produkce oslovuje, my „obyčejní“ jsme si účast museli vybojovat v několika předkolech. Casting trval tři měsíce. Začal v říjnu, jasno bylo v půlce prosince. Konkurence byla obrovská, museli jsme si účast vydobýt. Na druhou stranu celebrity si musely vydobýt, aby se staly slavnými a někdo se je pak na základě toho rozhodl oslovit. U některých osobností bylo vidět, že soutěž neberou tak vážně, což mě, přiznávám, dost rozčilovalo. Ale třeba takový Pirát přišel vyhrát, šel si za tím. V minulém ročníku zas byla skvělá Andrea Bezděková. Celebrity měly letos dokonce jakýsi milník – počet dnů – které loni na ostrově vydržela právě Andrea. Tuším, že to bylo 68 dní.

Víc jak dva měsíce.

Dva měsíce je fakt hodně dlouhá doba. Kdo to nezažil, nedokáže si představit, co jsme v soutěži prožívali.

Tak něco vypíchněte. Co si nejvíc nedokážeme představit?

Nabízí se například to, že si dva měsíce nevyčistíte zuby kartáčkem, že vykonáváte potřebu do moře a nemáte k dispozici ani toaletní papír... I na to si ale časem zvyknete. Nejzvláštnější asi je, že každý účastník je na ostrově vlastně sám. Zní to možné divně, protože lidé kolem vás pořád jsou, navíc dost blízko a v průběhu času si s někým vytvoříte pouto, ale v konečném důsledku jste tam sami. Sami se sebou. Ten pocit je fakt divný.

Zmínila jste, že jste na ostrově špatně spala. Proč přesně?

Kvůli neutuchajícímu neklidu v mysli. Pořád jsem přemýšlela, co a jak. Honilo se mi hlavou, že chci, aby to vyhrála žena, že chci, abych to vyhrála já.

A proto jste nespala?

Byly i noci, kdy jsem vůbec neusnula. Pořád jsem přemýšlela, komu můžu věřit a kdo mě naopak zradí. Prostě hlava. Jinak si na možnosti noclehu nemůžu stěžovat. Vyfasovali jsme dvě deky, jednu jsem si natřikrát složila a měla jsem ji pod sebou, druhou jsem se přikrývala, aby mi nebyla zima. A navíc jsme se na sebe většinou v noci namáčkli, abychom víc drželi teplo. Když pak ostatní soutěžící ostrov postupně opouštěli, vzala jsem si ještě jednu deku, takže v tomhle nebyl problém. Víc než v noci jsem občas spala přes den, když byla ta možnost.

Což jsme v televizi neviděli. A určitě toho bylo víc, co jsme neviděli. Co se na ostrově dělo, když tam nebyl štáb?

Většinou jsme prostě čekali. Na soutěž, na to, co se bude dít dál, odpočívali jsme.

A také hledali různé schované balíčky s výhodami. Soutěž máte nastudovanou, takže jste určitě věděla, že právě různé skryté odměny jsou součástí hry a je potřeba je aktivně hledat.

Hledala jsem od prvního dne! Ještě dnes, když zavřu oči, vidím ten ostrovní les, přesně vím, kde je náš strom, vybavím si ta místa, kde byly výhody schované. Taky se mi dvě pravé půlky skryté imunity podařilo najít hned na začátku během dvou dnů.

Jste houbařka?

Houby nejím, ale ráda je hledám.

Tak tím se to možná vysvětluje, umíte zaostřit.

Když něco ztratím, třeba náušnici, tak tu zbylou hodím na zem abych věděla, jak náušnice v trávě vypadá. A pak bylo mnohem jednodušší tu ztracenou najít.

Vy máte metodiku i na tohle!

Asi jo, zatím jsem vždycky všechno našla.

Co byl pro vás největší náraz při návratu domů? Bydlíte v Praze, v bytě ve čtrnáctém patře na celkem frekventovaném místě, úplně jiný svět…

Možná to bude znít divně, ale hned první noc doma mi vlastně chyběli mí spoluhráči. Klasický táborový syndrom. Na ostrově jsem byla hrozně šťastná. Ano, občas ve stresu, protože jsem to hodně prožívala, ale kdybych mohla, jedu tam teď hned zase.

S těmi stejnými lidmi?

Klidně, nebo i s jinými, to je jedno. Já jsem se dokonce hned ptala, jestli se můžu do soutěže přihlásit ještě jednou. Řekli mi že ano, ale že mě nevyberou. Takže nic. (smích)

Na různé řady Surivoru koukáte už dvacet let. Opravdu vám to tak moc pomohlo, když jste se na ostrově sama ocitla?

Někde jsem četla, že někteří produkční Survivoru dokážou už od pátého dílu odhadnout, kdo tu řadu vyhraje. Když jsem sledovala zahraniční verze, začala jsem si taky takhle hrát. Na začátku jsem si vypsala všechny soutěžící a přidělila jim srdíčka, když mi byli sympatičtí a vykřičníky, když měli podle mě šanci uspět. A docela mi to vycházelo. Postupně jsem zjišťovala, jaká taktika ve hře obvykle vychází. Prostě zábava. Někdo kouká na fotbal, někdo na tuhle soutěž.

Survivor 2024: Martin, Nikola a Radek

Viděla jste třeba Outlast? Protože když jsem tuhle reality show z drsné aljašské divočiny viděla někdy před rokem já, zařekla jsem se, že se už na žádný Survivor dívat nebudu, protože mi, pardon, najednou přišel trapně snadný.

Outlast je opravdu jiná liga, soutěžící musejí přežít v extrémních podmínkách. My jsme aspoň dostávali rýži, měli jsme kokosy a vodu, oni neměli vůbec nic, všechno si museli opatřit sami. Ale moc se mi líbí herní systém i to, že je ta soutěž vlastně celkem krátká a o to víc intenzivní. Ale nemám ráda zimu, takže do téhle reality show bych fakt nešla.

Během soutěže jste byla představována jako Nikola, programátorka. Co přesně děláte?

Kóduji vizuální stránku webových stránek nebo reklamních bannerů. Když to řeknu jednoduše, designér navrhne nějakou podobu a já to musím zpracovat tak, aby když si něco na webu prohlížíte a klikáte na odkazy, abyste tam danou stránku opravdu uviděli.

Pomohlo vám tohle povolání v soutěži?

Každý programátor by měl mít logické uvažování. Ta práce vlastně spočívá v řešení různých problémů. Řešíte, proč něco nefunguje, musíte na to přijít a je jen na vás, jak. Díky práci vím, že cesta obvykle nekončí, ani když se objeví nějaká překážka, nebo když jsem zahnaná do kouta. Tohle nastavení mi asi pomoct mohlo.

Co váš zaměstnavatel? To jste v práci řekla: omlouvám se, teď tady nějakou dobu nebudu, vrátím se za měsíc, za dva, maximálně za tři?

Když bylo jasné, že mě vybrali, řekla jsem to svým nadřízeným. Pracuji pro londýnskou firmu, ale nejdřív jsem informovala nejbližší kolegy v Česku. Byli nadšení. Můj šéf prohlásil, že tu soutěž nikdy neviděl, ale kvůli mně se tentokrát dívat bude. Absolutní podpora. A pak jsme to oznámili v Londýně. V Británii Survivor zas tak nefrčí, ale i tam jsem nakonec dostala zelenou. Vzala jsem si neplacené volno a odletěla. I po návratu je všechno super, nadřízení se mě ptali, jestli nepotřebuji čas na aklimatizaci, nějakou úlevu.

Na to, jak jste mladá, jste zažila hodně tragédií, které se týkaly vašich nejbližších. O Vánocích roku 2021 uhořela vaše babička a tehdy čtrnáctiletá sestra, o necelý rok později se po pádu ze skály těžce zranila maminka. Upřímně – nebyly i tyhle okolnosti důvodem, proč si vás produkce do soutěže vybrala?

Vůbec to nevylučuji. O tom, co se u nás stalo, jsem nikdy nezačala mluvit sama, to by mě ani nenapadlo. Jenže na castingu se mě ptali, proč jsem se nehlásila dřív, když jsem takový fanoušek soutěže. Popsala jsem jim, čím si naše rodina dva roky za sebou procházela. Když mě vybrali, vymýšlelo se mimo jiné, jak se natočí můj medailonek. Původní nápad byl, že budu hlavně za počítačem, že se budu prezentovat jako holka programátorka. Z toho jsem byla nadšená, protože pokud vím, ajťačka nikdy žádný Survivor nevyhrála. Ale nakonec chtěli do medailonku právě moji mamku, z důvodů, které si domyslíte. Souhlasila jsem, ale trvala jsem na tom, ať se to nějak nenafukuje. Myslím, že každému se někdy stala nějaká tragédie, tak proč to zdůrazňovat. Můj dojem je, že televize ta naše rodinná neštěstí použila víc, než jsem si přála. I během soutěže mě produkce přesvědčovala abych o těch událostech mluvila na kameru.

Protože to bylo emotivní.

Jasně, ale příjemné mi to nebylo. Na druhou stranu, pokud někdo díky mně uvidí, že i člověk, který zažil něco hodně těžkého, může dál normálně žít a může být šťastný, mělo to smysl. Opustil tě kluk a chceš kvůli tomu skočit z mostu? Nedělej to, protože život ti nabídne spoustu dalších krásných situací. Můžeš si plnit sny, jako jsem si je plnila já. To je vzkaz, který třeba někomu pomůže. Ale popravdě, když jsem po návratu viděla, jak byl můj příběh v televizi podaný, moc se mi to nelíbilo.

A to se ještě objevil jiný ostrovan, Martin Prágr, který v rozhovorech prohlašoval, že vašemu příběhu doteď nevěří.

Vtipné na tom bylo, že on to říkal měsíc po skončení soutěže. Měl spoustu času si informace najít a ověřit. Pro mě nepochopitelné.

Jak je na tom vaše maminka dnes?

Zaplať pánbůh dobře. Půl roku po tom pádu byla ležák, byla doma a nejlíp jí bylo, když odpočívala v posteli, protože měla propíchnutou plíci a spoustu dalších zranění. Co nejčastěji jsme za ní jezdili a jak jsme mohli, pomáhali jsme jí. Dneska už je v pořádku, normálně chodí, znovu pracuje. Daleko horší byla situace po požáru v tátově bytě. Babička zemřela hned, sestra o život bojovala v nemocnici. Táta nebyl schopný řídit, a tak jsem ho tenkrát do Motola a zase zpět domů pořád dokola vozila já. Bylo to pro mě nepopsatelně těžké. Šlo o moji vážně popálenou malou ségru a neměla jsem prostor, abych tu tragédii mohla nějak zpracovat. Zapnula jsem tehdy autopilota, abychom mohla fungovat.

A takový autopilot se většinou dlouhodobě nevyplácí.

Přesně tak. Míša navíc svým zraněním podlehla. Bylo to strašné. A rozhodně ne vymyšlené.

Bydlíte v Praze, ale pocházíte z podkrkonoší. Vyhovuje vám velkoměsto?

V Praze jsem tři roky, ale úplně v plánu to nebylo. Moc ráda cestuji, dva roky jsem například žila ve Vietnamu.

Co vás tam dovedlo?

Původně jsem tam měla jet s tehdejším přítelem na třítýdenní dovolenou. Ten vztah nakonec nějak neklapl, ale bylo mi líto zahodit letenku, tak jsem odletěla sama. Projela jsem zemi od jihu na sever a pak jsem se rozhodla, že zůstanu.

Co jste tam dělala?

Učila jsem angličtinu ve školce. Ve Vietnamu je to trend a takhle tam funguje hodně Evropanů. Můj plán to nebyl, spíš jsem myslela, že budu učit děti tancovat, nebo že budu jinak dobrovolničit, ale nakonec z toho vyšla ta angličtina. Mimochodem, malí Vietnamci umějí úplně perfektně anglicky, v pohodě si pokecáte s pětiletými caparty.

Nikola Kabátová, 31 let: Různé zahraniční verze reality show Survivor sleduje od dětství, je velká fanynka a znalkyně soutěže. Pracuje jako programátorka a žije v Praze, ale láká ji nomádský život, takže až si našetří na dodávku, spolu se svou labradorkou Molly vyrazí na cesty

To vás uživilo?

Měla jsem trochu našetřeno, stačilo mi jen něco málo na nájem. Hrozně ráda na to vzpomínám. Žila jsem přímo v Hanoji, tedy ve městě, které má stejný počet obyvatel jako celá Česká republika. Vietnam je nádherná země, milí lidé a super jídlo. Vrátila jsem se, protože mamka slavila padesátiny a taky jsem řešila nějaké zdravotní potíže. Ve Vietnamu je hodně vlhko, daří se tam různým plísním a mně se znovu ozvalo astma. V roce 2019 jsem tedy přijela zpět do Česka. Myslela jsem, že jen na skok. Našla jsem si práci v Norsku, abych si vydělala a odjela na Nový Zéland. To je totiž moje vysněná země. Jenže přišel covid, svět se zavřel, takže jsem musela trochu improvizovat. Naučila jsem se programovat a plánovala jsem, že až to půjde, koupím si dodávku a budu žít nomádský život.

Ale taky jste si, jako ostatně spousta lidí, během covidu pořídila psa. A tenhle krok spíš člověka drží víc doma, ne?

Molly by krásně zvládla právě tu dodávku. Poté, co jsem byla bez ní tři měsíce kvůli Survivoru, už ji chci na delší cesty brát s sebou. Chtěla bych projet Evropu a když by vyšla Asie, nezlobila bych se.

Hodně vám Molly chyběla?

Zvládla jsem to, ale chyběla mi moc. Je to můj parťák, moje velká emoční podpora. Takovou vám člověk prostě nedá. Pes má úplně jinou empatii a speciálně labradoři jsou na svého pána extrémně napojení. Jo, hodně se mi stýskalo. Trochu mě jen mrzelo, že když jsem se vrátila po tak dlouhé době z ostrova, byla nadšená asi tak, jako když se vracím z nákupu.

Bůhví, co se jí honilo hlavou!

No právě, ale roztomilá je pořád. Když ji ty tři měsíce hlídali kamarádi, měla zakázáno spát v posteli. Byla z toho asi zmatená, protože se mnou mohla. První večer po návratu mě nenápadně pozorovala, nebyla si jistá, ale když jsem si šla lehnout a zavolala jsem „tak pojď, Molly!“, měla takovou radost! Než jsem odjela, stačilo jí, že je v posteli vedle mě, nebo se mě jen tak lehce dotkne. Ale teď si na mě lehá tak, že se skoro nemůžu pohnout. Asi abych zase nezmizela. A já jsem taky ráda, díky ní jsem se po návratu necítila tak sama.

Teď už chápu tu dodávku a cestování jen se psem.

Hrozně mě to láká. Ale kdybychom našly nějakého parťáka, co by jel s námi, tak může!