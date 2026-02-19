„Nejblíž, jak ti dnes můžeme a dokážeme být,“ napsala Nikola Hezucká před pár dny k momentce z letadla zachycující nebe a mraky. Spolu se synem vyrazili v den nedožitých 56. narozenin Patrika Hezuckého na Nový Zéland.
Později sdílela vdova foto šestiletého syna Olivera z pláže a několik dalších snímků. U fotek přibylo rychle kromě srdíček a podpory také mnoho negativních komentářů. „Lidé, co šli na ten koncert, přišli podpořit vdovu s dítětem, ne jí zaplatit luxus, to trochu zaráží,“ píší někteří.
Vdova sdílela také velmi ostrou soukromou zprávu, která jí přišla. „Hlavně, že se vybíralo, abyste měli dost prostředků! Ubohost! A vzala jste všemi deseti! Na to, abyste si užívali za cizí peníze? Ubohá a falešná vůči lidem,“ napsala Nikole jedna z uživatelek Instagramu.
Většina sledujících se však Hezucké zastává. „Kdo by vyměnil ztrátu milovaného člověka za cestu k moři? To je tak smutné, závidět nešťastné rodině.“ „Na zlé lidi se vykašlete, mají nešťastné životy, tak řeší cizí. Teď se potřebujete znovu nadechnout,“ podporují ji naopak jiní.
Nikola Hezucká se ke kritice vyjádřila a uvedla věci na pravou míru. Na Nový Zéland jezdí pravidelně už roky za svou sestrou, která tam žije.
Začalo to pícháním pod žebry. Nikola Hezucká popsala začátek manželovy nemoci
„Máte pocit, že nám lidi cestu na Zéland platili každý rok, když jsme tady předtím byli? Modlete se, aby vás v životě žádná hrůza nepotkala, abyste nemusela každý jeden den a noc trávit s celodenní nepřestávající bolavou úzkostí, která nedovolí se ani pořádně nadechnout,“ napsala.
„Modlete se, aby vás do toho ubozí závistiví lidé neosočovali, že jste jela rozptýlit milovaného syna, který přišel v šesti letech o tátu a jel za svou rodinou. Závist je tak ubohá. A v tomto případě nechutná,“ dodala Hezucká.
S o devatenáct let mladší Nikolou, rozenou Pastirčákovou, se Patrik Hezucký seznámil v roce 2011. „Nejdřív mě vůbec nenapadlo, že by z malého románku po pár týdnech mohl vzniknout vztah,“ popsal moderátor v jednom z rozhovorů pro iDNES. Klapalo to ale mezi nimi natolik, že se v roce 2019 vzali. Jen pár měsíců po svatbě se jim narodilo vytoužené dítě, syn Oliver.
Je vzácná a agresivní, říká lékař o rakovině, které podlehl Hezucký
Patrik Hezucký zemřel v pátek 5. prosince ve věku 55 let po těžké nemoci. Podlehl nádoru neznámého původu, který zasáhl játra. Moderátor a bavič se proslavil v pořadu Ranní show na rádiu Evropa 2, který moderoval společně s kolegou Leošem Marešem od roku 1997.